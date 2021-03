﻿„Roménia, meu amor”. Despre țara pe care o ajuți spunând adevărul

Mai multe zeci de oameni aprind candele si depun flori langa clubul Colectiv, sambata, 31 octombrie 2015, Bucuresti. In noapte de vineri, 30 octombrie 2015, un puternic incendiu provocat de artificii, a determinat moartea a 29 de persoane si ranirea a catorva zeci de oameni, in rimpul unui concert desfasurat in clubul Colectiv din Bucuresti.