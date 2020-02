Opinie de

Patrick André de Hillerin

Ca filozof postmodern, Hagi are dreptate: este unul din visurile milenare ale omenirii. Nimeni nu vrea și nici nu cred că a vrut vreodată să nu fie bine ca să fie rău. În plus, poate să nu fie rău, dar, în același timp, poate să nu fie nici bine. De aceea, este de apreciat orientarea maniheistă a marelui fotbalist, care nu lasă loc pentru nuanțele de gri. Așa cum a jucat, dând totul, Hagi este radical, definitiv și în filosofie. Ori bine, ori rău. Cale de mijloc nu există. Este gândirea unui performer, a unui om pentru care nu există binișor, așa și așa, hmm, amestecat sau aproape gol. Ori e, ori nu e.

Dar gândirea contemporană evoluează constant. Nu putem rămâne încremeniți în sentințe mai vechi, dacă suntem deschiși la minte. Avem datoria de a asculta, de a explora, de a dezbate și curente mai noi de gândire. Chiar dacă ne vom întoarce, în cele din urmă, la clasici, trebuie, este obligatoriu să plecăm urechea și la lupii tineri, flămânzi de afirmare.

Filosofia politică în România ultimilor 30 de ani, de exemplu, are drept piatră de temelie consensul promovat și cerut insistent de Ion Iliescu. Consens și liniște, asta cerea și asta promitea Ion Iliescu, cel care a candidat în 1990, la primele alegeri libere după foarte multă vreme, cu sloganul “Un președinte pentru liniștea noastră“.

A fost nevoie de un deceniu, un deceniu și ceva pentru ca întreaga clasă politică să ajungă, în cele din urmă, la un consens: trebuie să facem orice este nevoie pentru a fi primiți în NATO și UE. Și am fost.

După această realizare, printre țepele promise din fața Palatului Victoria, politicienii s-au strâns pentru ultima poză de grup, urlând din toți bojocii: “Adio, pace, pa, consens!“. Nu că am fi pierdut ceva din ceea ce n-am avut, de fapt, niciodată.

Gândirea politicienilor, români, așadar, s-a aflat într-o permanentă schimbare timp de 30 de ani. Am plecat de la liniște și consens și am ajuns la scandaluri perpetue, la șicane neîncetate, la frâne, piedici și sacrificii ritualice ale caprei concurenților. Dacă nu ar fi involuție pură, am fi putut spune că politicienii români au evoluat. Dar cum nu poți să evoluezi involuând…

După 30 de ani am ajuns în acel moment trist al istoriei noastre, în care niște actori îndoielnici au luat locul oamenilor de stat responsabili și se maimuțăresc într-un spectacol care nu ne face nici să râdem, nici să plângem cu adevărat.

Exact acea cale de mijloc tristă și fadă de care fugea Hagi. Sunt nominalizați premieri și miniștri doar pentru a nu fi validați, sunt votate și promulgate legi pentru a nu fi niciodată aplicate sau respectate, avem o Constituție doar pentru a arăta zi de zi că nu ne pasă de ea. Mulți oameni care au închis istoria literaturii după primele trei pagini spun cu emfază că trăim în lumea lui Caragiale.

Ori nu e chiar așa. Trăim în lumea lui Beckett, a lui Ionescu și a tuturor marilor autori ai teatrului absurd. Am avut nevoie de doar 30 de ani pentru a ajunge de la consens la nonsensul național. Optimiștii ar spune că mai jos nu se poate. Dar să nu ne subestimăm inventivitatea.

