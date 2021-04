„Specialiștii” de la Electrica. Cum ajung doi oameni ai ministrului Virgil Popescu să câștige peste 5.000 de euro pe lună

Domnul Cristian Boșoancă a terminat Colegiul Economic de la Drobeta-Turnu Severin în 1998. Apoi a făcut la Târgu Jiu încă doi ani de facultate pentru a primi licența de economist, în timp ce era consilier parlamentar la Turnu Severin.



Interesant este și faptul că Virgil Popescu, actualul ministru al energiei, este tot din Turnu Severin și a predat la Colegiul Economic în perioada în care domnul Boșoancă își făcea studiile.



Cristian Boșoancă

Între 2000 și 2003 domnul Boșoancă are patru locuri de muncă și la un an de la luarea licenței devine director economic la o firmă care ajunge să fie radiată.



În 2009, domnul Boșoancă are trei slujbe în Drobeta-Turnu Severin (este consultant pentru o firmă cu 9 angajați, expert contabil pentru cabinetul domniei sale și director executiv la o firmă cu 2 angajați), face un masterat la Spiru Haret în Managementul Financiar Contabil al Instituțiilor Publice și Dreptul la zi, tot la Spiru Haret, în București.



În 2011 și 2012, în timp ce studiază la Drept și are două slujbe în privat, se certifică și în Mediere, Expertiză Contabilă, Audit Financiar, Management de Proiect și Formator. Probabil erau niște oferte speciale pentru liberalii din Severin.



În 2012, este angajat în managementul Casei Județene de Sănătate Mehedinți. Trăiască USL-ul, căci avea zero expertiză în domeniu.



În 2014 se rupe USL-ul, se termină și cu sinecura și se întoarce la firma lui de contabilitate. Conform declarației de avere, a câștigat în privat 41.253 de lei pe an sau cam 755 de euro pe lună.



Cel mai mult a câștigat 364.549 de lei pe an.

Umbra ministrului Popescu

În 2018, singurul an fiscal neacoperit de declarațiile de avere, firma domniei sale are un profit de sub 35.000 de euro.

Totuși, în această perioadă, cumva, omul are în plus 65 de metri pătrați de teren intravilan în București, un apartament de 148,29 de metri pătrați și un garaj de 25 de metri pătrați, tot în București, 10.786 de metri pătrați de teren extravilan (pădure, fâneață) și o scădere netă a conturilor de sub 35.000 de lei.

Fie toate au costat sub 44.000 de euro, fie domnul Boșoancă avea pe acasă câteva sute de mii de euro bani de buzunar.



În aprilie 2020 este numit director de cabinet al ministrului liberal Virgil Popescu. La scurt timp, în iulie, Guvernul îl numește pe domnul Boșoancă în Consiliului de Administrație la Electrica S.A., unde este ales președinte, deși are zero calificări sau experiență în domeniu.

Compania la care statul deține cel mai mare pachet de acțiuni îl plătește cu 4.985 de euro pe lună. Pe lângă asta, pentru fiecare ședință (nu mai mult de 12) primește o indemnizație de încă 1.445 de euro.



Nu e tot. Domnul Boșoancă mai face parte dintr-un comitet de unde primește încă 1.200 de euro pentru fiecare dintre cele 7 ședințe. Plus toate cheltuielile aferente acoperite: hotel, masă, echipamente…

Și o asigurare de 10 milioane de euro în cazul unei acțiuni în justiție (da, ați citit bine ZECE milioane) plus o asigurare medicală.



Pentru câteva ore pe lună, domnul Boșoancă primește minimum de 7.130 de euro pe lună. Dar sunt cheltuiți cu mult peste 100.000 de euro pe an pentru domnia sa. Mandatul său a fost confirmat până la 31 decembrie 2021.



Domnul Boșoancă l-a urmat pe domnul Popescu la Ministerul Energiei, unde din ianuarie 2021 ocupă funcția de director cabinet ministru.

Domnul Gicu Iorga, președintele clubului de table din Giurgiu

În 2017, pe vremea când era doar deputat PNL, actualul ministru al energiei Virgil Popescu întreba cu indignare cum a fost posibilă numirea domnului Gicu Iorga, cu zero experiență în domeniu, în Consiliul de Administrație de la Electrica de către ministerul controlat la vremea respectivă de ALDE.

Domnul Popescu a ocupat între timp postul de ministru al economiei, iar astăzi deține portofoliul Energiei. Domnul Gicu Iorga este în continuare în CA la Electrica.

Gicu Iorga. Foto Agerpres

CV-ul domnului Iorga nu este de găsit, dar știm cu siguranță că este președintele clubului de table din Giurgiu.



A fost șef al Vămii Giurgiu, iar în 2007 ajunge la Prefectura din județ, unde câștiga 1.500 de lei sau vreo 350 de euro pe lună. Noroc cu soția care, tot de la stat, făcea de vreo 4-5 ori mai mulți bani.

Zig-zag între vamă și ANAF

În 2008 ia împrumut 90.000 de euro – salariul lui este tot în jur de 350 de euro pe lună, dar a trecut la Agenția Națională pentru Sport. În 2009 se mută la București cu tot cu soție și își construiește o casă de 150 de metri pătrați la Giurgiu. Salariul lui, tot sub 400 de euro pe lună, iar el trece la ANAF.



În 2010, salariul domnului Gicu crește la 830 de euro pe lună. În 2011 este deja un șefuț la Administrația Financiară a municipiului București. Domnul Gicu trece pentru prima dată de 1.000 de euro pe lună.



În 2012 devine șef de birou vamal la Ploiești. Face spre 1.100 de euro pe lună.



În 2014 revine la ANAF în București – salariu 1.500 de euro pe lună. În 2015 tot la ANAF, dar cu un salariu sub 1.000 de euro. 2016 la fel, sub 1.000 de euro pe lună, tot cu chirie în București și cu o datorie de 74.000 de lei.



Secretar general la Ministerul Economiei și sinecură la Electrica

Vine, în sfârșit, guvernul Dragnea, iar domnul Gicu Iorga ajunge secretar general la Ministerul Economiei. Este numit imediat membru în Consiliul de Administrație al Electrica, iar veniturile sale cresc brusc de aproape 4 ori și ajung la 3.400 de euro pe lună net, mai mult decât președintele României.



În 2019 trece iarăși consilier la vamă, că s-a schimbat regimul. Ministrul ALDE care l-a pus la Electrica trece însă la PNL, așa că domnul Iorga, dat exemplu negativ într-o moțiune inițiată de liberali, este reconfirmat de domnii Orban și Popescu la Electrica și numit secretar general adjunct la ministerul Economiei.

Electrica S.A. a plătit pentru el 5.460 de euro pe lună în 2019 (cam cât salariul președintelui României) plus toate cheltuielile aferente, incluzând asigurarea profesională de 10 milioane de euro.



