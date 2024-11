Mai bine îi scriaţi lui Ciucă al vostru programul electoral în versuri şi aţi fi fost demult în turul doi.

Mai sunt cîteva zile până duminică, Liturghia din an în care se citeşte Parabola Dregătorului Bogat – şi ce faceţi? O ardeţi în figuri. Aţi plagiat voi imnul din LaLiga, nu puteaţi schimba versurile la maneaua lui Băse? Mai ţineţi minte ce succes a făcut Guţă, in illo tempore? Fredonez şi astăzi, a rămas ever greem: “Am să beau după votare/ 44 de pahare/ Şi Băsescu (aici puteaţi modifica – “Şi lui Ciucă”, n.m.), Doamne-ajută/ Să ia 70 la sută”. Urma partea moblizatoare a Roxanei, cunoscuta Prinţesă a Ardealului: “Bărbate, după votare/ Am să-ţi fac nişte grătare/ Şi Băsescu (modificaţi din nou – “Şi gen. Ciucă”, n.m.,), Doamne-ajută/ Să ia şi 80 la sută”.

Voi, în schimb, cum aţi procedat? Aţi apelat la spiritul civic a lui Dani Mocanu, să vă facă el treaba. Şi a ieşit o manea cu disclaimer, de zici că-i articol în New York Times ”Acest material este doar un act artistic și trebuie tratat ca atare. Eu nu fac parte din nici un partid politic și nu doresc sa vă lăsați influențați în alegerile prezidențiale”. Să mor dac-am înţeles. L-aţi făcut prost pe marele artist! Păi, maneaua e mama Afilierii şi sora Influenţării. O cânţi din suflet. Crezi în ce spui. Nu “tratezi” subiectul “ca atare”. Îl tratezi cu ardoare, te confunzi cu el. Cum bietul Dani Mocanu a şi livrat. Meserie, je te mange! I-auzi: „Să vă luaţi cu generalul n-aveţi minte/ În curând o să vă fiu preşedinte/ Pe buletinul de vot eu n-am rival/ Nicolae Ciucă, general/ Singurul dintre generali/ Decorat de-americani…”.

6000 (şase mii) de laikuri după primele acorduri, câte n-aţi făcut voi, liberalilor, de când guvernaţi cu pesedeul.

De ce-am zis “bietul” Dani Mocanu? Fiindcă are nişte belele penale (tentativă de omor, tulburarea liniştii publice, incitare la ură, de-astea, ca orice om). Ghinionul lui e că în România nu se pedepseşte tentativa de umor – se pricopsea şi Ciucă cu dosar penal, după emisiunea lui Măruţă.

