Opinie de

Iulian Enache

Toate articolele autorului

De când cu internetul, accesul la lume este neîngrădit. Suntem conectați în timp real la tot ce se întâmplă în fiecare colțișor al planetei. Însă ceea ce pare să fie un avantaj tehnologic se poate transforma, rapid, într-un coșmar.

Ce faci atunci când, indiferent unde privești, ce aparat folosești sau cât de mare este ecranul, de peste tot se năpustesc asupra ta imagini care par să prevestească sfârșitul lumii, știri care încep cu APOCALIPSĂ, oameni în costume de protecție, zone roșii, panică, moarte?

Ce faci atunci când asta se întâmplă într-o țară ca România, măcinată de corupție, o țară în care statul și-a dezamăgit în mult prea multe cazuri cetățenii, care se dezamăgesc și între ei, constant, o țară în care organizarea și competența par a fi la încă niște zeci de ani distanță?

O țară în care ne petrecem jumătate din timp încercând să “dăm țeapă” și cealaltă jumătate din timp încercând să ne ferim să “luăm țeapă”?

Am un sfat pentru voi

Și sfatul este să fiți foarte pretențioși cu sursele din care vă luați informațiile și sfaturile în această perioadă. Sunt jurnalist, meserie care nu presupune și sfaturile despre viruși sau epidemii. Nu pot decât să încerc să informez, din mijlocul evenimentelor. Nu pot, însă, să controlez ce face fiecare cu informațiile, nici să oblig pe cineva să aleagă Libertatea ca sursă de informare, indiferent cât de mult credem noi că suntem una care ar trebui să primeze în spațiul public.

După cum nu pot să controlez ce o să facă oamenii infectați sau doar speriați. Nu pot să controlez decât ce o să încerc să fac eu.

De ce îmi este frică

Îmi este frică, în primul rând, că o să mă infectez. Nu pentru mine, că bănuiesc, pe baza a ce am citit până acum, că este și posibil, și probabil să trec cu bine prin asta, în afară de vreun ghinion teribil.

Mă tem, însă, să nu infectez, la rândul meu, alți oameni, poate mai puțin norocoși din punctul de vedere al vârstei sau al sistemului imunitar.

Îmi este frică, apoi, de urmările pandemiei (dacă e corect să fie numită așa, părerile sunt, încă, împărțite). De câțiva ani, sunt multe voci care vorbesc despre o nouă criză economică. Acum s-au întețit și profețesc o recesiune severă din cauza panicii la nivel mondial.

Mă tem, nu în ultimul rând, de un posibil haos în România, pentru că suntem în fața unui test dur, și nu știu dacă suntem pregătiți pentru el, în contextul în care alte țări, mai puternice ca nivel de trai și la nivel institutional, suferă sever din cauza virusului.

Ce o să fac

Tocmai pentru că știu că nu pot să îmi controlez frica, ci doar cum răspund la ea, am încercat să îmi imaginez ce o să urmeze. Așadar, în loc să vă profețesc despre ce va urma, mă limitez să vă spun ce am eu de gând să fac. Cu rezerva că vă pot minți fără intenție: nu știu cum o să trec prin asta, ci doar ce intenționez să fac. Viața îmi poate demonstra, așa cum a mai făcut-o, că am o părere prea bună despre mine.

În primul rând, am să încerc să ajut, acolo unde pot, probabil în comunitatea locală. O să încerc să fac cumpărături pentru persoanele în vârstă ce locuiesc în zonă, pentru ca acestea să nu se expună, în perioada următoare, riscului de infecție. O idee dată de această inițiativă.

Apoi, o să încerc să-mi controlez neîncrederea în autorități. Este un moment greu, în care toată lumea este testată. Unul în care avem ocazia să învățăm că “autorități” este doar un nume pentru alți oameni din jurul nostru.

O să ascult ce spun autoritățile în domeniu și le voi respecta indicațiile. O să încerc să le ajut, în această perioadă, cu ce am să pot. Acolo unde nu o să am cu ce să ajut, am să fac tot posibilul să nu încurc.

O să încerc să mă informez permanent din surse sigure și să informez, la rândul meu, mai departe.

Și o să încerc să am atitudinea pe care aș vrea să o văd la alții. Pentru că în situații de panică și nesiguranță, nimic nu funcționează la fel de bine ca exemplul personal.

Această perioadă este grea, și nu am nici o îndoială că, înainte să devină mai bună, o să fie mai grea. Trebuie să nu uităm, însă, că nu suntem singuri. Ne avem unii pe ceilalți, așa cum ne știm, cu bune și cu rele, alții nu sunt.

Și o să trecem prin asta împreună, așa cum am trecut prin multe lucruri grele.

GSP.RO VIDEO Un cetățean din Roman a raportat la Poliție un ... polițist ce pândea cu radarul! A ieșit scandal

HOROSCOP Horoscop 11 martie 2020. Vărsătorii vor să clarifice unele probleme