Litoral nepregătit, turiști dezamăgiți

Românii au răspuns invitației de a petrece sărbătorile pe litoral, însă ceea ce au găsit în multe stațiuni a fost departe de așteptările lor. Locurile de cazare și spațiile de petrecere a timpului liber fie nu erau deschise, fie erau nepregătite pentru afluxul de vizitatori. Problema nu este lipsa infrastructurii sau a interesului din partea turiștilor, ci un sistem slab coordonat, incapabil să livreze o experiență coerentă.

Politicienii critică, dar nu oferă soluții

Mirela Matichescu, o voce din mediul politic, a lansat o critică dură la adresa autorităților. „Români care vor să petreacă, să consume și să lase bani în economia locală. Dar nu au unde”, a declarat aceasta, subliniind problemele legate de blocajele administrative și lipsa de colaborare între stat și sectorul privat. Cu toate acestea, declarațiile sale scot la lumină o ironie amară: critica vine chiar din interiorul sistemului care ar trebui să găsească soluții.

În loc să asistăm la o asumare colectivă a responsabilității, vedem o fragmentare a acesteia, fiecare nivel al administrației aruncând vina pe altul. Rezultatul? O paralizie instituțională care afectează direct experiența turiștilor.

Antreprenorii, între frustrare și realitate

Pe teren, lucrurile sunt și mai evidente. Un operator economic din Neptun descrie situația fără menajamente: „Când ieși din recepție, vezi gunoiul”. Această observație simplă, dar puternică, reflectă starea deplorabilă a multor stațiuni de pe litoral. „Nu se face turism așa… cu morman de gunoi în locul stațiunii”, continuă antreprenorul.

Această lipsă de bază a curățeniei și infrastructurii turistice a avut consecințe directe. „Zeci, sute de autocare au plecat în Bulgaria”, adaugă acesta, evidențiind cum nemulțumirea turiștilor români i-a împins să caute alternative.

Bulgaria, un exemplu de predictibilitate

Peste 25.000 de români au ales să-și petreacă Paștele în Bulgaria, atrași de pachete all-inclusive mai ieftine și de siguranța unei experiențe predictibile. Spre deosebire de litoralul românesc, unde incertitudinea și lipsa de organizare sunt la ordinea zilei, stațiunile bulgărești oferă servicii clare și bine organizate.

Această migrație a turiștilor români nu este una emoțională, ci pur pragmatică. În fața unei oferte interne incoerente, ei optează pentru destinații care le garantează un raport mai bun calitate-preț. În Bulgaria, turiștii știu exact pentru ce plătesc și ce vor primi în schimb.

Litoralul românesc: un sistem care nu funcționează

Situația de pe litoralul românesc evidențiază o problemă sistemică profundă. Fiecare actor implicat – politicienii, operatorii economici și turiștii – are partea sa de dreptate. Însă lipsa unui cadru de cooperare și a unei viziuni comune generează un haos care subminează potențialul uriaș al litoralului.

România nu pierde turiști din lipsa resurselor sau a interesului, ci din incapacitatea de a crea un sistem funcțional. În timp ce autoritățile și antreprenorii își pasează responsabilitatea, turiștii aleg destinații unde lucrurile, chiar dacă nu perfecte, funcționează. Și astfel, litoralul românesc ratează șansa de a deveni o destinație de top, iar economia locală pierde venituri semnificative.

