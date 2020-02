Baschetbalista de origine română este prima jucătoare din NCAA (campionatul universitar de baschet din SUA și Canada) care își trece în statistica personală 2.000 de puncte marcate, 1.000 de pase decisive și 1.000 de recuperări. Aceasta este o performanță în premieră, nereușită până acum de niciun jucător de colegiu, fie el bărbat sau femeie.

Ionescu este componentă a echipei Oregon Ducks și a bătut în cuie aceste borne importante din carieră luni seară, în victoria din deplasare în fața formației Stanford, 74-66. În aceeași dimineață, tânăra vorbise la evenimentul memorial ținut în omagiul lui Kobe Bryant, în Los Angeles, apoi, odată ajunsă la sală, înainte de meci, a vomitat la vestiare.

Sabrina este născută în California, în 1997, iar părinții ei, Dan și Liliana, sunt imigranți români. Are un frate mai mare, dar și unul geamăn, cu 18 minute mai mic decât ea. WNBA o așteaptă cu brațele deschise, dar ea a preferat să joace și în ultimul an de facultate pentru colegiul său.

Desigur, nici virusul în sine nu e sexy deloc. Dar mult mai debusolantă este isteria românilor în fața amenințării-buzdugan cu Coronavirusul – nici nu era pe-aici, pe meleagurile noastre, la începutul săptămânii, dar oamenii au devalizat supermarketurile, iar speculanții online au crescut tâlhărește prețul măștilor chirurgicale de protecție.

Organismul acesta mititel, dar atât de mult promovat, schimbă obiceiurile de cumpărare (și, evident, de vânzare), transformând un popor credul, care nu se obosește să se informeze, în victima perfectă la trecut cu cardul prin POS. Pentru apă și ciocolată, mălai – Doamne, chiar în timpul unei apocalipse, câtă mămăligă poți mânca? Mai puțin pentru săpun, produs de bază în cazul unei epidemii. Fie ea falsă sau nu.

Spiritul de turmă (uneori de haită, depinde de gradul de agresivitate cu care se manifestă el) folosește panica drept scut alarmist de apărare și, ca orice acțiune impulsivă și nejustificată, face mai mult rău decât bine. Ceea ce mă face să mă-ntreb câți dintre cei care fac mișto de Coronavirus și de persoanele care și-au îngrămădit proviziile în boxa blocului – ce se poate transforma în adăpost antiaerian – au făcut de fapt, pe șest, același lucru.