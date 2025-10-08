3 greșeli care pot strica o trotinetă electrică pentru adulți

Dacă ai o trotineta electrica adulti, atunci trebuie să fii la curent cu câteva dintre cele mai comune greșeli pe care le fac deținătorii de trotinete electrice. Poți greși când vine vorba de baterie și încărcare, poți fi prea ocupat pentru a acorda atenție mentenanței și verificării. De asemenea, poate ți s-a întâmplat să conduci trotineta electrică în condiții de umiditate prin ploaie.

Haide să vezi cu exactitate care sunt greșelile pe care le faci și afectează performanțele și durata de viață a trotinetei electrice.

1. Încarci trotineta electrică greșit

Greșeala cea mai frecventă are legătură cu bateria și încărcarea trotinetei electrice. Încărcarea necorespunzătoare a bateriei, te poate costa mult! Majoritatea trotinetelor electrice funcționează pe baza unor baterii litiu-ion, similare celor din telefoane mobile, dar de capacitate mult mai mare. Tocmai din acest motiv, acestea sunt sensibile la metodele de încărcare.

Ce faci greșit:

lași trotineta electrica să se încarce 100% și o lași să ajungă la 0%, să se descarce complet mult prea des

îți faci un obicei din a ține trotineta la încărcat peste noapte

lași trotineta electrică descărcată o perioade mult prea îndelungate de timp

folosești pentru încărcare un încărcător incompatibil sau de slabă calitate

pui trotineta la încărcat după un traseu lung de condus, când bateria este încă fierbinte

Recomandări Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat. Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”

Toate acestea duc în timp la degradarea bateriei, reducerea autonomiei și, în cazuri grave, la imposibilitatea de a mai încărca trotineta.

Bateria este, fără îndoială, cea mai scumpă componentă a unei trotinete electrice adulți, uneori reprezentând peste 40% din valoarea totală. O baterie deteriorată nu doar că va reduce drastic autonomia trotinetei de la 30 km la 10 km, de exemplu, dar va provoca și fluctuații de tensiune care afectează motorul trotinetei.

Cum încarci corect trotineta electrica adulti:

încarci între 20% și 80% în mod constant și eviți extremele

folosești doar încărcătorul original sau un încărcător certificat de producător

lași bateria trotinetei să se răcească timp de cel puțin 30 de minute după utilizare intensă înainte de a conecta trotineta la priză

pui trotineta la adăpost încărcată între 40–60% dacă nu o folosești pentru o perioadă lungă

nu lași trotineta afară pe timpul iernii sau în soare puternic, mai ales în timpul încărcării

2. Folosești trotineta electrica adulti pe teren accidentat sau în condiții meteo nefavorabile

Poate fi folosită trotineta electrică prin ploaie, prin noroi, pe zăpadă sau pe drumuri cu pietriș? Din păcate, dacă obișnuiești să faci asta, află că s-ar putea mai târziu să ai probleme cu trotineta electrică. Folosirea trotinetei în astfel de condiții poate duce la deteriorarea componentelor mecanice și electronice ale acesteia.

Ce faci greșit:

conduci trotineta prin ploaie torențială, în condiții nefavorabile sau treci cu ea peste bălți de apă

folosești trotineta pe drumuri cu pietriș, nisip sau teren accidentat

cobori și urci bordurile fără să reduce viteza

lași trotineta în ploaie, în soare sau afară pe timpul iernii

Motorul, bateria, dar și alte componente electrice pot avea de suferit dacă apa se infiltrează pe undeva. Dacă folosești trotineta pe teren accidentat, roțile se pot uza mai repede, iar suspensiile ar putea avea de suferit. În condiții de umezeală, când plouă sau ninge, frânele pot fi ineficiente.

Cum folosești o trotinetă electrică în mod corect:

eviți folosirea trotinetei atunci când afară plouă puternic sau ninge

dacă te prinde ploaia, imediat trotineta după utilizare cureți și usuci trotineta electrică cu o cârpă

nu urci și nu coborî bordurile brusc, reduci viteza atunci când treci peste acestea sau chiar cobori de pe trotinetă

dacă folosești trotineta în afara orașului, îți recomandăm să alegi modele off road sau un model de trotineta electrica adulti cu roți mai mari, suspensii și protecție IP ridicată

depozitezi trotineta într-un spațiu uscat și ferit de praf

3. Nu acorzi atenție mentenanței și nu efectuezi verificări periodice

Recomandări Scurgere de substanțe toxice și iritante la rafinăria Petromidia din Năvodari. Mirosul înțepător se simțea, în special, noaptea

Trotineta electrică, la fel ca un scooter electric sau o bicicletă, are nevoie de mentenanță și de verificări periodice. De multe ori ți se poate întâmpla să spui că n-ai avut timp să întreții trotineta electrică, însă lipsa întreținerii regulare poate duce la uzură prematură.

De asemenea, trotineta electrică are componente mobile, electrice și mecanice care necesită verificări periodice, așadar, nu ezita să le efectuezi dacă vrei să te bucuri de trotineta ta o perioadă îndelungată de timp.

Ce faci greșit:

nu verifici presiunea din roți, dacă ai un model de trotinetă electrică cu anvelope pneumatice

neglijezi frânele, nu acorzi atenție uzurii, reglajului, funcționării acestora

ignori sunetele sau vibrațiile care ar putea indica nereguli

nu cureți lanțul sau mecanismul pliabil al trotinetei

nu folosești un ulei lubrifiant pentru ungerea componentelor care sunt mereu în mișcare

amâni reparațiile minore care se pot transforma în probleme majore

În lipsa întreținerii și a verificărilor periodice, eventual chiar înainte de fiecare cursă, riscul de accidente crește. De exemplu, un șurub slăbit la sistemul de pliere poate duce la colapsarea ghidonului în mers. Frânele ineficiente pot cauza coliziuni, iar presiunea incorectă din roți afectează stabilitatea și consumul de energie.

În plus, amânarea reparațiilor minore te pot costa mai mult în timp.

Cum îi asiguri trotinetei tale o durată de viață lungă și ce trebuie să faci pentru a evita orice inconveniențe:

asigură-te că presiunea din anvelope este bună

testează frânele înainte de fiecare drum

curăță trotineta de praf și noroi după fiecare plimbare

strânge șuruburile principale cel puțin o dată pe lună

pentru componentele electrice ale trotinetei, folosește din când în când un spray de contact

Nu în ultimul rând, pentru a te putea folosi de trotineta electrica adulti cât mai mult timp, recomandăm o revizie completă la un service autorizat, o dată la 3 sau 6 luni, mai ales dacă folosești zilnic trotineta.

Sursă foto – freepik.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE