Totuși, există și o parte mai puțin plăcută. Atunci când închiriezi fără intermediar, trebuie să fii tu cel atent la toate detaliile – de la acte și contract, până la verificarea locuinței. Mulți chiriași fac greșeli care le pot aduce costuri suplimentare, conflicte sau chiar pierderea banilor.

Hai să vedem care sunt cele mai frecvente 5 greșeli și cum le poți evita.

1. Nu verifică proprietarul și actele locuinței

Un avantaj al închirierii directe de la proprietar este contactul uman, fără intermediari. Însă exact această încredere poate face unii chiriași să sară peste verificările de bază.

Înainte să semnezi, cere:

actul de proprietate al locuinței , pentru a te asigura că persoana cu care discuți este, într-adevăr, proprietarul;

, pentru a te asigura că persoana cu care discuți este, într-adevăr, proprietarul; actul de identitate al proprietarului , ca să verifici dacă datele corespund;

, ca să verifici dacă datele corespund; dovada plății utilităților pe numele lui, pentru a evita surprize precum datorii vechi la întreținere sau furnizori.

O verificare care durează doar 10 minute îți poate economisi luni de probleme și discuții interminabile.

2. Acceptă să închirieze fără contract scris

Mulți chiriași se lasă convinși că „merge și fără contract”, mai ales dacă proprietarul pare de încredere sau dacă locuința e exact pe placul lor. Greșeală uriașă!

Recomandări Bărbat condamnat la doar 2 ani cu suspendare și 2.000 de euro daune morale, după ce a abuzat-o sexual pe minora pe care o avea în plasament. Motivarea instanței, ținută la secret

Contractul de închiriere nu este o simplă formalitate, ci documentul care îți protejează drepturile. Fără el, nu ai dovadă pentru:

suma plătită lunar,

durata închirierii,

obligațiile și responsabilitățile fiecărei părți.

În plus, un contract înregistrat la ANAF îți oferă siguranță în fața oricărei situații neprevăzute. Indiferent cât de „ok” pare proprietarul, nu închiria niciodată fără contract.

3. Nu fac o inspecție detaliată a locuinței

De multe ori, când vezi un apartament care îți place, apare tentația să spui „da” imediat. Dar graba poate să coste scump.

Înainte de a semna contractul, fă o verificare amănunțită:

testează instalația electrică și robinetele,

vezi dacă electrocasnicele funcționează,

verifică geamurile, ușile și caloriferele,

uită-te după urme de umezeală sau mucegai.

Fotografiază eventualele defecte și menționează-le în contract. Astfel, la finalul chiriei, nu vei fi acuzat pe nedrept că tu ai provocat acele probleme.

4. Plătesc avans sau garanție fără dovadă

Chiria pe prima lună și garanția sunt normale la începutul oricărei închirieri. Problema apare atunci când chiriașii plătesc cash, „pe încredere”, fără să primească o dovadă scrisă.

Recomandări Ce presupune taxarea inversă la legume și fructe. Experții sunt sceptici: „Evazioniștii nu fac facturi de niciun fel”

Riscul este simplu: dacă apar neînțelegeri, nu vei avea cum să demonstrezi că ai achitat. Soluția este clară:

cere chitanță pentru orice sumă plătită ,

, sau, și mai sigur, fă plata prin transfer bancar.

Astfel, ai mereu dovada tranzacției și poți evita conflicte sau situații de fraudă. Pe platforme precum rentnbuy, toate datele proprietarului sunt verificate, iar comunicarea și plățile se fac în siguranță.

5. Nu compară prețurile înainte de a decide

Un apartament poate părea perfect, dar dacă nu verifici și alte oferte, riști să plătești mai mult decât ar fi corect.

De exemplu, un apartament de 2 camere în București, cartierul Titan, poate fi 500 euro pe o stradă și 430 euro la doar două străzi distanță. Diferența este semnificativă, mai ales pe termen lung.

Înainte să semnezi, verifică prețurile apartamentelor similare în aceeași zonă. Platformele unde toate anunțurile sunt direct de la proprietar sunt foarte utile, pentru că îți oferă o imagine obiectivă a pieței, fără adaosuri de agenție.

Concluzie

Închirierea direct de la proprietar poate fi o alegere mai simplă, mai ieftină și mai sigură, dar numai dacă ești atent la detalii. Cele mai multe probleme apar din neatenție sau grabă.

Recomandări Cât timp pierdem cu CFR comparativ cu ungurii sau polonezii. Cele mai importante orașe turistice din România, legate cu trenul în peste cinci zile

Reține:

verifică actele,

nu accepta chirie fără contract,

inspectează atent locuința,

plătește doar cu dovadă,

compară mereu prețurile din zonă.

Dacă urmezi aceste reguli de bază, îți vei proteja atât bugetul, cât și liniștea.Pe rentnbuy, găsești apartamente și case direct de la proprietari, fără comisioane ascunse și cu transparență totală. Începe chiar acum să cauți locuința perfectă pentru tine: www.rentnbuy.com.

Sursa foto: canva.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE