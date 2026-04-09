De ce câștigă teren paturile metalice în fața celor din PAL

Tendința europeană spre mobilier durabil și reciclabil favorizează cadrele metalice. Spre deosebire de lemnul aglomerat sau PAL, metalul tratat electrostatic nu emite compuși organici volatili (COV), nu reține umiditatea și nu dezvoltă mucegai. Durata de viață a unui cadru metalic de calitate depășește frecvent 15-20 de ani, interval în care un cadru din PAL necesită de obicei înlocuire.

Tratamentul electrostatic — un procedeu prin care vopseaua sub formă de pulbere este fixată termic pe suprafața metalică — conferă rezistență sporită la coroziune și uzură, dincolo de ceea ce oferă vopsirea clasică. Este o metodă folosită și în industria auto sau în mobilierul de exterior, tocmai pentru longevitatea finisajului.

Ce capacitate de susținere oferă un cadru metalic modern

Un cadru metalic echipat cu 12 tije transversale poate asigura susținerea uniformă a saltelei cu o capacitate maximă de 400 de kilograme — de aproximativ patru ori mai mult decât media oferită de cadrele de pat din segmentul economic. Lamelele metalice sunt proiectate să mențină salteaua ferm pe poziție, fără alunecare sau deplasare în timpul nopții.

Marginile rotunjite reduc riscul de accidentări și adaugă un finisaj modern. Capacele de protecție de pe picioare previn zgârierea pardoselilor — un detaliu relevant pentru locuințele cu parchet sau gresie. Greutatea unui cadru de 140 x 200 cm se situează în jurul a 34 de kilograme, suficient de ușor pentru a fi mutat de două persoane, dar suficient de solid pentru a nu vibra sau produce zgomote la mișcare.

Ce rol joacă tăblia de pat în funcționalitatea dormitorului

Modelele cu tăblie tapițată în stil stejar adaugă o componentă funcțională dincolo de aspectul estetic. Integrarea porturilor USB și Type-C direct în tăblia de pat elimină nevoia de prelungitoare sau adaptoare pe noptieră și răspunde unui obicei tot mai frecvent — încărcarea telefonului pe timpul nopții, la îndemână.

Tăblia poate include și un spațiu de depozitare integrat, potrivit pentru cărți, ochelari sau obiecte mici folosite înainte de culcare.

Cum ajută înălțimea cadrului la organizarea spațiului

O înălțime de 36 cm între podea și cadru transformă spațiul de sub pat într-o zonă utilă de depozitare. Cutii, valize sau lenjerie de sezon pot fi păstrate fără a fi vizibile. Într-un apartament de două sau trei camere — tipul de locuință predominant în orașele mari din România — fiecare metru pătrat de depozitare contează. Designul industrial minimalist face ca paturile metalice să se integreze atât în dormitoare moderne, cât și în amenajări de tip loft sau spații închiriate mobilate.

Despre Doctor Home și Doctor Shield

Gama de cadre de pat produsă sub brandul Doctor Home, disponibilă în trei dimensiuni standard — 90 x 200 cm, 140 x 200 cm și 160 x 200 cm — și în două variante de culoare, negru și alb sunt paturi ce dau prioritate somnului.

Doctor Home este un brand dezvoltat de compania din spatele Doctor Shield, unul dintre cei mai mari producători de scaune de gaming din România. Afacerea a fost fondată de Bogdan Iorgulescu, iar produsele sunt concepute de designeri români care colaborează cu gameri și utilizatori din România și din străinătate.

Toate produsele sunt testate de echipa internă înainte de lansare și trec prin verificări de laborator care vizează rezistența structurală și durabilitatea materialelor. Gama Doctor Home — care include cadre de pat metalice și variante cu tăblie tapițată — extinde portofoliul companiei spre mobilier funcțional pentru locuințe.

Produsele Doctor Shield și Doctor Home sunt comercializate în România, Ungaria și Bulgaria, cu o pondere de peste 50% din vânzări orientată către piața externă.

Sursele citate:

iVox / Grupul Dedalo — „Calitatea somnului românilor”

Statista Market Forecast — „Furniture — Romania”

IndexBox — „European Union’s Metal Furniture Market Overview”

