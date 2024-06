7 sloturi online cu tematică estivală

De la jocuri care te duc cu gândul la destinații exotice până la unele care prezintă atracții turistice vizitate de milioane de oameni, acestea sunt pline de culoare și dau, per total, o stare de bine. În rândurile de mai jos îți vom prezenta câteva sloturi online cu tematică de vacanță.

Tiki Mania

Acest slot tropical îi transpune pe utilizatori pe o plajă exotică dintr-un paradis la care mulți oameni visează. Acțiunea se petrece în Hawaii, pe o grilă cu 5 role de joc și 10 linii de plată fixe. Printre simbolurile acestui joc sunt mai multe totemuri tribale, alături de alte elemente specifice unei vacanțe în Hawaii. Este un joc viu colorat, care cucerește fanii prin atmosfera sa.

Aloha Party

Rămânem în Hawaii prin intermediul acestui slot EGT (Amusnet Interactive) cu aer și tematică de vacanță. Jocul are toate atuurile providerului bulgar, însă vine cu o grilă ceva mai puțin întâlnită în colecția EGT. Matricea slotului este formată din 5 coloane cu 4 rânduri și 1024 linii de plată. Ca simboluri, în slotul Aloha Party găsim chipurile unor locuitori din Hawaii, cocktail-uri și cărți de joc. Un aspect interesant este că unele simboluri iau forma unor animații în momentul în care apar pe role.

Samba Sunset

Mulți oameni își doresc și o vacanță în Brazilia. Această țară este recunoscută și pentru faptul că aici au loc carnavaluri de samba. Slotul Samba Sunset ne introduce în atmosfera unei vacanțe în Brazilia. Pe cele 5 role apar simboluri ca dansatoare de samba, apusuri văzute de pe plajă și alte elemente specifice Braziliei.

Spindrift

Vara este sezonul vacanțelor la plajă, iar aici își propune să ne „ducă” și slotul Spindrift dezvoltat de compania JDB Gaming. În acest slot descoperim un cuplu care a decis să profite la maxim de vacanță, iar o plajă frumoasă este alegerea lor. Alte simboluri din acest joc sunt o nucă de cocos, o barcă, un radio și un soare cu ochelari.

Book of Rest

Egiptul este una dintre destinațiile preferate de vacanță pentru români, iar istoria acestei țări a inspirat apariția a zeci de sloturi online ce pot fi accesate și la operatorii din țara noastră. Book of Rest are însă un format inedit. Slotul celor de la Evoplay prezintă Egiptul într-o modalitate diferită față de alte jocuri. Acțiunea se desfășoară pe 5 role cu 20 de linii.

Here Comes Summer

Acest slot este potrivit pentru cei care preferă jocurile simple, fără animații prea multe ori alte secvențe. Acțiunea are pe fundal o plajă superbă, iar în orizontul mării se văd și câteva stânci. Ca simboluri în jocul celor de la 1X2 găsim papuci de plajă, o valiză, șezlong cu o umbrelă și un castel de nisip.

Mad 4 Summer

Slotul celor de la Espresso Games a fost lansat în primăvara lui 2020 și are un format simplu. Acțiunea are loc tot pe o plajă și este supravegheată de o turistă în costum de baie care privește rolele de pe ecran cum se învârt. Utilizatorul ia deciziile apăsând pe butoanele aflate pe o placă de surf, iar printre simboluri se află felii de pepene, o găleată cu nisip, o minge de plajă și ochelari de scufundări. Pe măsură ce jocul se desfășoară, un rac simpatic se plimbă în continuu pe ecran și urmărește acțiunea. Per total, este un slot online destul de interesant, cu recenzii bune din partea utilizatorilor.

