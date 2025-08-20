Experiența sud-coreeană autentică se trăiește la Therme Bucuresti, între 20 și 26 august 2025.

Therme București, cel mai mare centru de wellness din Europa și lider în promovarea stării de bine, anunță startul celei de-a doua ediții a festivalului “Korean Days @Therme – Sounds & Vibes”. Evenimentul are loc în perioada 20-26 august 2025 și aduce în prim-plan o călătorie senzorială unică, care îmbină arta, muzica, gastronomia, wellnessul și stilul de viață sud-coreean într-un spațiu dedicat relaxării și descoperirii culturale.

7 zile de spectacol, gusturi, tradiții și cultură sud-coreeană

Pe durata întregii săptămâni, “vizitatorii vor putea experimenta cultura sud-coreeană în toate zonele Therme, prin demonstrații live, ritualuri autentice, concerte spectaculoase și momente de relaxare profundă. “Korean Days @Therme – Sounds & Vibes Edition” devine astfel cel mai amplu eveniment cultural de tip wellness din România și Europa de Est, unde tradiția întâlnește tehnologia, iar fiecare activitate este gândită pentru a stimula toate simțurile”  a declarat Andrada Șeitan, Director Marketing Therme București. 

A inceput Korean Days, cel mai mare festival dedicat culturii Sud-Coreene!
Foto: Therme București
Spectacol de caligrafie și artă vizuală cu Kim Soyoung

În zona Galaxy, publicul va putea urmări performance-urile live ale Kim Soyoung, artistă internațională de caligrafie Hangeul. Cu pensule uriașe, colaje vizuale și o prezență scenică magnetică, artista sud-coreeană transformă scrisul într-o artă vie. Președintă a filialei Gangwon-do a Korea Calligraphy Design Center și fondatoare a Geulssidang Studio din Seul, Kim Soyoung aduce la Therme un portofoliu impresionant de lucrări și prezențe la festivaluri globale, inclusiv Times Square New York și Bienala de Caligrafie din Dubai. „Caligrafia este esența vieții. E felul meu de a reflecta cine sunt și de a transmite ceva bun în lume.” – Kim Soyoung

Sunetul devine poveste: LK9 și Orchestra Cheongmyeong Samulnori

Muzica este laitmotivul ediției din acest an. Pe scena festivalului urcă LK9 (Lee Kyung-koo) – multi-instrumentist și lider al trupei VANDI, cunoscut pentru stilul său hibrid între world music, muzică tradițională și experimentală. Artistul va susține performance-ul „Identity”, un spectacol sonor captivant, prezentat anterior la Kennedy Center (SUA), Edinburgh Fringe (UK) și Ankara Music Festival (TR).

De neratat sunt și concertele tradiționale Samulnori susținute de Orchestra Cheongmyeong, un ansamblu remarcabil format din maeștri ai percuției coreene:

  • Park Boohyun – Gong, Sogo, Beona și Daegum, Moon Sangjoon – Kkwaenggwari, Cho Gabdong – Janggu, Kim Mingi – Buk și Beona, Jeong Yll-Young – Tobe coreene (Buk)

Spectacolele lor aduc în prim-plan lucrări emblematice precum “Sinmodeum” și sunt completate de prezența extraordinară a dirijorului Yu Yongseong, unul dintre cei mai respectați artiști ai muzicii clasice coreene contemporane. Sub bagheta sa, fiecare concert devine o poveste multisenzorială.

Wellness coreean: ritualuri, meditație și K-Aquathenics

În zona Elysium, publicul va avea ocazia să experimenteze ritualuri de wellness coreean cu ingrediente naturale precum Omija (superfructul cu cinci arome) și Ssuk, plantă medicinală cunoscută pentru proprietățile sale calmante. Masajele aromaterapeutice sunt completate de sesiuni de meditație “Taekkyeon” în sauna Provence și exerciții K-Aquathenics în piscina principală.

Gusturi urbane din Coreea de Sud

Zona de K-street food de pe plaja Sands of Therme devine o destinație culinară în sine: vizitatorii pot gusta preparate autentice precum Tteokbokki, Kimchi Pancakes, K-Hot Dogs și cocktailuri inspirate din aromele coreene. Este locul perfect pentru a explora gusturi noi, într-un decor exotic.

A inceput Korean Days, cel mai mare festival dedicat culturii Sud-Coreene!
Foto: Therme București
K-DJ Pool Party și show de exerciții calistenice

Pe 24 august, piscina exterioară găzduiește un eveniment spectaculos: K-DJ Pool Party cu DJ Josef, invitat special din Coreea de Sud, care aduce vibe-ul cluburilor din Seul în mijlocul verii românești, sub palmieri, pe ritmuri de K-pop, EDM și house.

De asemenea, între 22 și 24 august, plaja Sands of Therme devine teren de demonstrații fizice: show-uri de exerciții calistenice susținute de Alisia Persa, campioană mondială la freestyle heavyweight, și echipa Calisthenics România, alături de sportivi din Coreea de Sud. Pe tot parcursul evenimentului, vor avea loc sesiuni deschise de antrenamente calistenice în zona piscinei The Palm și pe plajă, pe fundal de muzică electronică și K-pop.

Cosmetice coreene premium: frumusețe și inovație

În zona The Palm, vizitatorii pot testa și achiziționa produse de îngrijire premium din Coreea de Sud, din gamele Donginbi și Lab 1899, branduri recunoscute pentru inovație, eficiență și ingrediente naturale precum ginsengul roșu. O ocazie rară de a experimenta frumusețea coreeană autentică, într-un cadru relaxant.
Programul complet și detalii despre eveniment sunt disponibile pe therme.ro, la secțiunea evenimente.

Despre Therme BucureștiTherme București este cel mai mare complex de relaxare și wellbeing din Europa, construit greenfield, cu o suprafață totală indoor de peste 34.000 mp. Complexul găzduiește cea mai mare grădină botanică din România, cu peste 800.000 plante naturale și include cea mai mare plantație de palmieri din Europa. Cu 10 piscine, 10 saune tematice și plaja Sands of Therme, Therme oferă experiențe de top 365 zile pe an, la standarde arhitecturale și tehnice internaționale. Brandul se definește prin inovație, accesibilitate și dedicare față de starea de bine a fiecărui vizitator.

Foto: Therme București

