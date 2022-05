Academia Europeană pentru Asistenţi Medicali vine în sprijinul sistemului sanitar pentru a suplini nevoia acută de asistenți medicali, prin proiectul unic dedicat asistenței medicale

Ce trebuie să facem pentru a ține asistenții medicali în România, să lucreze în continuare în sistemul sanitar? Ce soluții există la acest moment în România?

Este deja știut faptul că asistenții medicali care termină școlile din România își doresc în marea lor majoritate să emigreze. E un fenomen, un exod, pe care nu și-l dorește nimeni, iar cel care pierde, din păcate, este pacientul. Soluțiile par a fi puține și nu foarte convingătoare, dacă ne uităm în piața formării asistenților medicali.

Ceea ce ne propunem în cadrul Academiei Europeane pentru Asistenți Medicali este să dăm ocazia studenților să învețe ca afară, pentru a practica apoi în România.

De bună seamă, nu există sistem perfect, iar noi nu îi putem obliga în niciun fel să rămână. Singurul lucru care se poate face este să le asigurăm condiții excelente de studiu, atât în timpul formării ca asistent, cât și după, pentru că ei să-și dorească să rămână.

La Academie învățământul nu este doar teoretic, ci este preponderent practic, atât în interiorul Academiei, prin sesiunile în Centrul de Simulare, cât și prin modulele de practică în spitalele Rețelei Private de Sănătate REGINA MARIA. Studenții noștri beneficiază de un sistem de mentorat structurat, adaptat la specificul nostru cultural și sunt ghidați la fiecare pas, li se explică cum trebuie să vorbească cu pacientul, cum trebuie să facă o anumită procedură.

De asemenea, la Academie încurajăm autonomia studenților, prin dezvoltarea abilităților de studiu individual și de research, de care au nevoie încă din primul an de studiu. În plus, punem accent și pe abilitățile de gândire critică și analitică. Asta pentru că asistentul viitorului este un profesionist care trebuie să funcționeze autonom într-un lanț de creare a valorii, împreună cu medicul, cu specialistul de balneo-fiziokinetoterapie sau alți specialiști medicali, practic cu o echipă multidisciplinară care are în centrul său pacientul.

Ce trebuie să faci ca să aplici la Academia Europeană pentru Asistenți Medicali?

Este foarte simplu. În primul rând aș vorbi despre condițiile care trebuie îndeplinite pentru a fi acceptat ca aplicant. Trebuie să ai rezultate bune la învățătură, dovedite prin media de absolvire a examenului de bacalaureat, care este minim 7,50 și un nivel de limba engleză de minim B2, indiferent prin ce este el atestat (test de limbă sau probă de competențe lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat). Mai important decât toate acestea, trebuie să aibă un anumit profil motivațional, acesta fiind cel mai important criteriu. Meseria de asistent medical nu este doar o meserie, ci este o vocație, iar pentru asta calitățile umane sunt cele mai importante. Trebuie să ai un profil care arată capacitatea pentru empatie, pentru grijă, perseverență, reziliență, pentru că nu este ușor să fii asistent medical. De felul în care asistentul își gestionează propriile emoții poate depinde viața pacientului la un moment dat.

Când se fac înscrierile pentru Academie?

Procesul nostru de admitere este deschis permanent, pe durata întregului an, atât pentru elevii de liceu, care urmează să susțină examenul de bacalaureat, cât și pentru cei care sunt deja absolvenți. Pentru a deveni studenți ai Academiei, începând din toamna acestui an, cei interesați trebuie să aplice pe site-ul nostru până cel târziu pe 15 august.

De asemenea, oferim oportunitatea de a aplica și elevilor de clasa a XI-a, pentru anul universitar 2023-2024. Pentru sistemul de învățământ românesc ideea de a aplica cu un an mai devreme pare un pic neobișnuită, însă în străinătate aceasta este o practică uzuală. Astfel, elevul află că este admis încă din clasa a XI-a și își direcționează eforturile de învățare și dezvoltare spre acest domeniu. În plus, el poate sta “liniștit” în clasa a XII-a, știind că este deja admis la o facultate.

Ce învață un student înscris la Academia Europeană pentru Asistenți Medicali? Ce aduce nou Academia Europeană pentru Asistenți Medicali?

Parcursul unui student la Academia Europeană pentru Asistenți Medicali include atât aspecte teoretice, cât și practice. Curricula este mapată după standardele europene de asistență medicală și se respectă ponderea alocată teoriei și practicii, așa cum este și la Universitatea Coventry din UK, cu care avem parteneriat. La Academie un student își însușește de la noțiuni de anatomie, fiziologie, farmacologie până la elemente care țin de comportament, comunicare empatică, mod optim de a reacționa în diferite situații, elemente care țin de nevoile psihologice ale pacienților, nu doar de zona de medicină. E un mare plus faptul că studentul învață și soft skills, extrem de utile pentru viitorul asistent medical, atunci când va fi față în față cu pacientul.

Ce ar trebui să caute cei care își doresc să studieze asistența medicală într-o astfel de institutie?

Persoanele care își doresc să studieze asistența medicală trebuie să se asigure că școala pe care și-o aleg acordă îndeajuns de mare atenție practicii și că pot să capete manualitate într-un mediu sigur, de pildă pe manechine. De asemenea, trebuie să se asigure că pot observa evoluția și interacțiunea reală cu pacienții în mediul clinic, cu alte cuvinte ca acele sesiuni de practică în spitale se înâamplă cu adevărat. Dacă sunt întrunite aceste condiții, viitorii asistenți vor deveni mult mai încrezători să facă orice.

Cum arată cel mai modern campus dedicat formării asistenților medicali?

Dedicat învățării experiențiale, campusul Academiei este spectaculos. El conține săli de curs și de mentoring, o bibliotecă și un spațiu de studiu, precum și un Centru de Simulare dotat cu tehnologie de ultimă generație și manechine robotice. Acestea imită atât de bine stările prin care poate trece un pacient real, încât par aproape umane. Spre exemplu, manechinul Apollo clipește, vorbește, i se poate face resuscitare, intubare, defibrilare și multe altele, iar manechinele Clinical Chloe Simulators permit recoltarea de sânge sau intubarea.

Cat de importantă este experienta practicii în spitale?

Este esențială, din timpul total petrecut în facultate, jumătate este petrecut în mediul real, clinic. Este extrem de important pentru studenți să aibă șansa de a vedea cum se tratează pacienții, cum se comunică cu aceștia, cu aparținătorii, cum se execută diferitele proceduri, de la cele mai simple până la cele mai complicate. Studentul trebuie să vadă cum se întâmplă aceste lucruri în realitate, iar pentru că noi facem parte dintr-un grup atât de mare, ei au această șansă.

Ce beneficii au studenții înscriși la Academia Europeană pentru Asistenți Medicali?

Așa cum spuneam și mai sus, ce aduce nou această facultate este orientarea foarte mare către practică, oportunitatea de a-și exersa abilitățile în cel mai modern campus dedicat învățării medicale, sprijinul oferit prin sistemul nostru de mentorship, posibilitatea de a avea un job garantat după absolvire, dar și de a opta pentru un job part time în timpul facultății, în Rețeaua Privată de Sănătate REGINA MARIA.

Odată absolvită facultatea, diploma pe care studenții o primesc este recunoscută internațional. Cu ce îi ajută acest lucru?

Absolvenții Academiei pot profesa oriunde în lume, datorită diplomei internaționale, emisă de Coventry University din UK. Practic, diploma este o carte de vizită care deschide foarte multe uși. Cu toate acestea, noi îi încurajăm călduros pe studenții noștri să rămână în România, pentru că noi credem că au foarte multe motive pentru a o face – mai exact în Rețeaua Privată de Sănătate REGINA MARIA le punem la dispoziție nu doar dotări extraordinare, ci și oportunități de a crește profesional și de a deveni parte din generația de asistenți medicali de mâine.

De ce este important sa acordam mai multa atentie profesiei de asistent medical?

Este esențial să acordăm mai multă atenție profesiei de asistent medical decât am acordat până acum pentru că în primul și în primul rând pacientul petrece mult mai mult timp fizic în contact cu asistentul medical, decât cu alți actori din lanțul medical. Tot ce înseamnă îngrijire este în sarcina exclusivă a asistentului medical ca și execuție. Medicul oferă diagnosticul și prescrie tratamentul, asistentul este cel care se asigură că îngrijirile sunt primite de pacient. De foarte multe ori, modul în care asistentul medical își îndeplinește misiunea, rolul, este hotărâtor, este ceea ce contează, pozitiv sau negativ. În consecință, este important ca statutul asistentului medical să fie recunoscut așa cum merită el să fie. Acesta este și motivul nostru, al Academiei, de a exista.

