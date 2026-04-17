„20 de miliarde, în 20 de minute”

Paolo Zampolli, un om de afaceri devenit emisar special al Statelor Unite, și-a construit un renume în jurul unui slogan provocator: „20 de miliarde, în 20 de minute”.

Acesta afirmă că rolul său este de a facilita acorduri comerciale majore pentru administrația americană, susținând că primește instrucțiuni direct de la Casa Albă și din instituții-cheie ale guvernului SUA.

„Șeful meu numărul unu este președintele Americii. Primesc instrucțiuni de la Casa Albă, de la Departamentul de Comerț și de la Departamentul de Război… orice pentru a promova agenda America First”, a declarat Paolo Zampolli.

De la industria modei la diplomație neoficială

Zampolli a trecut de la viața mondenă din New York și industria modei la un rol de intermediar global pentru administrația Trump.

El susține că, în 1998, i-ar fi prezentat pe Melania Trump și Donald Trump, un episod care i-ar fi consolidat relația cu actualul lider american.

Omul care intermediază afaceri globale pentru Donald Trump

În calitate de emisar, Zampolli a participat recent la vizite oficiale, inclusiv în Ungaria, alături de vicepreședintele J.D. Vance, unde ar fi contribuit la un acord în domeniul energiei nucleare.

Anterior, el a fost implicat în discuții comerciale în Uzbekistan, promovând vânzarea de avioane produse de Boeing. Zampolli a declarat că a devenit „al doilea cel mai important vânzător Boeing din lume, după președinte”, afirmație care nu a fost confirmată de companie.

Potrivit lui Zampolli, negocierile din Uzbekistan ar fi pornit de la un acord de 4 miliarde de dolari și ar fi ajuns rapid la 20 de miliarde. În schimb, datele oficiale indică faptul că Uzbekistan Airways a convenit achiziția a 22 de aeronave pentru peste 8 miliarde de dolari, cu opțiuni suplimentare.

„Când oamenii mă văd, vor ceva. Vor acces la președinte”

Zampolli descrie deschis mecanismul din spatele activității sale. „Când oamenii mă văd, vor ceva. Vor acces la președinte”. Mesajul său către parteneri este simplu: cumpărarea de produse americane, în special de la Boeing, ar facilita relațiile cu administrația SUA.

Apropierea sa de putere a atras și critici.

Presa americană a relatat că Zampolli ar fi apelat la autoritățile de imigrație într-un conflict personal cu fosta parteneră, Amanda Ungaro, care a fost ulterior deportată.

Acesta a respins acuzațiile, susținând că sunt inexacte și motivate politic.

Un model de „diplomație paralelă”

Într-o administrație Trump care prețuiește loialitatea și rezultatele mai mult decât procesul, Zampolli întruchipează un fel de diplomație paralelă: informală, bazată pe personalitate și axată pe tranzacții.

Efectul este prăbușirea distincțiilor care au stat la baza politicii externe a SUA: între arta guvernamentală și talentul de vânzător, între funcția publică și rețeaua privată, între diplomație și încheierea de tranzacții.

Pentru Zampolli, nu există nicio contradicție. Prezentarea rămâne aceeași, indiferent dacă are loc într-un minister din Budapesta sau într-o capitală a Asiei Centrale: cifre mari, termene scurte și un mesaj clar despre cum să obții ceea ce îți dorești. „Cumpără produse americane”, spune el.

Parcul „Donald Trump”, în București

Zampolli a menționat și un proiect care ar viza București: deschiderea unui parc numit „Donald J. Trump Park”, dedicat aniversării a 250 de ani de la independența SUA.

De altfel, la începutul lunii aprilie, Daniel Băluță, primarul sectorului 4, a anunțat că noul parc numit după Donald Trump va fi amplasat lângă parcul Tudor Arghezi. „Noul parc, pe care îl amenajăm lângă parcul Tudor Arghezi, va celebra acest moment important şi va purta numele actualului preşedinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei şi valorilor comune care ne unesc”, a transmis atunci Daniel Băluță, pe pagina de Facebook.

Tot atunci, Daniel Băluță a spus că a avut întâlniri cu Paolo Zampolli, trimis special al SUA pentru parteneriate globale, și cu ambasadorul american în România, Darryl Nirenberg.

