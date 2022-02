Diferența de apetit, dar și procesul de dezvoltare pot să difere de la copil la copil, așa că nu trebuie să te îngrijorezi, ci doar să ai răbdare cu micuțul tău. Planificarea și creativitatea sunt principiile după care să te ghidezi în continuare. O alimentație sănătoasă susține dezvoltarea normală a sistemului imunitar, a sistemului nervos și a sistemului osos.

Primul pas în alimentația copilului după vârsta de 1 an

După vârsta de un an, copilul poate lua masa alături de familie, de aceea este important ca părinții și bunicii să aibă obiceiuri sănătoase. Așadar, fără prăjeli, dulciuri în exces și alcool.

Atmosfera trebuie să fie una relaxată, astfel încât să nu îl agite pe bebeluș, iar cantitatea de mâncare trebuie să fie adaptată după apetitului lui.

Dacă până la vârsta de un an nu au fost indicate legumele crude, de acum îi poți da câte puțin să guste rădăcinoase tăiate mărunt. Fie că îi prepari supe ori piureuri, mâncarea nu trebuie să fie sărată ori condimentată.

De asemenea, zahărul încă nu trebuie „prezentat”celui mic. După vârsta de un an, mierea poate fi introdusă în alimentația copilului, la fel și siropul de arțar sau agave, însă numai dacă produsele sunt sigure.

Alimentația copilului după vârsta de 1 an: idei pentru fiecare masă

Prima masă a zilei trebuie să fie hrănitoare și sănătoasă. Îi poți pregăti celui mic legume fierte, lapte cu cereale, omletă fără ulei, brânzică de vaci, fructe coapte (mere, gutui) terci de ovăz, ouă fiert cu mozarella, etc. Topfer cereale ovăz integral reprezintă o sursă de hrană adecvată diversificării alimentare, cu ingrediente organice. Prin folosirea boabelor de ovăz integral, se păstrează majoritatea substanțelor nutritive, putând fi asimilate foarte ușor.

De acum paleta alimentară se poate diversifica, însă este important să nu amesteci multe ingrediente la o masă. Totodată, se va menține regula de a-i oferi un singur aliment nou timp de câteva zile, pentru a observa dacă are eventuale reacții alergice la el.

Orezul cu pește, supa de roșii cu găluște, ghiveci de legume, supă de pui cu tăieței de casă sunt o idee culinară bună pentru prânzul unui copil care are peste un an. După un an, dacă părinții doresc și medicul pediatru recomandă, pot fi introduse în alimentație și carnea de porc sau de oaie, dar numai în cantități mici. De asemenea, mai pot fi introduse ciupercile, vinetele, mazărea și lintea, însă se mai așteaptă până la 2 ani și jumătate- trei pentru fasole și varză.

Când vine vorba despre alimentația copilului după vârsta de 1 an, meniul pentru cină poate cuprinde preparate precum: budincă din paste cu brânză dulce, cartof dulce copt, legume la cuptor cu brânzică, clătite umplute cu spanac și urdă, mămăliguță cu brânză și smântână.

La fel ca în cazul adulților, cina copiilor trebuie să fie mai ușoară pentru a dormi liniștiți, fără probleme digestive.

Atunci când ești în pană de idei fie la mesele principale, fie la gustări, vizitează categoria alimentație pentru copii de pe remediumfarm.ro, unde vei găsi inspirația de care ai nevoie și care te va scoate din impas de fiecare dată.

Sursa foto: unsplash.com

