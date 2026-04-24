Un total de 55 de echipaje, inclusiv internaționale, vor concura în acest weekend la a doua etapă din Campionatul Național de Raliuri, care are loc pe asfaltul din jurul Odorheiului Secuiesc. În total, 11 probe speciale, însumând 119 kilometri, sunt programate să se desfășoare sâmbătă și duminică.

Cu un record de victorii în Harghita, Tempestini va concura pe modelul Porsche 997 GT3 RGT alături de copilotul Carmen Poenaru, alături de care a devenit campion anul trecut pentru a zecea oară în carieră.

Acesta va avea parte din nou de o concurență puternică, deoarece nu mai puțin de 13 modele Rally2 sunt înscrise pe lista de start, iar printre cei care revin în competiție se numără Norbert Maior și Raul Badiu, doi dintre cei mai bine cotați piloți ai noii generații. De asemenea, liderul interimar al campionatului și învingătorul din 2025, Andrei Gîrtofan, este gata de competiție.

„Raliul Harghitei rămâne una dintre etapele mele preferate din campionat. Din păcate, anul trecut, am ratat victoria, dar abia așteptăm să fim din nou pe probe. Va fi o luptă interesantă pentru victorie”, a declarat Tempestini înainte de start.

Pilotul de la Napoca Rally Academy a strâns șase victorii între 2016 și 2022 în Harghita, deținând recordul de succese pe asfaltul de aici. De altfel, și anul trecut a fost lider până pe a opta probă specială, când două pene de cauciuc l-au coborât pe locul secund.

Raliul Harghitei va debuta vineri seară cu prezentarea oficială a celor 55 de echipaje, iar sâmbătă dimineață va avea loc prima probă specială. Etapa se va încheia duminică după-amiază cu ceremonia de premiere.

