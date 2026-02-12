Ca să fii șofer pe Uber, ai nevoie de atestat profesional, recunoscut la nivel național, pe care îl poți obține dacă parcurgi câțiva pași clari, stabiliți de legislația în vigoare.

Atestatul este obligatoriu pentru activitatea de ridesharing, iar fără acest document nu te poți activa în aplicații și nu poți presta legal serviciul de transport persoane.

Așadar, ce este atestatul Uber, ce acte sunt necesare pentru obținerea acestuia, unde depui actele, în ce constă examenul și în cât timp îl obții sunt întrebări la care vei găsi răspunsul mai jos.

Ce este atestatul Uber, de unde-l obții și ce acte sunt necesare?

Ce este un atestat Uber? Este documentul obligatoriu care atestă că poți transporta persoane (activitate ridesharing), este emis pe numele tău, nu al firmei și cu ajutorul căruia poți să înființezi un PFA sau SRL.

De unde obții acest atestat și care sunt actele de care ai nevoie ?

Atestatul îl primești de la Autoritatea Rutieră Română după ce susții un examen special.

Pentru obținerea atestatului, ai nevoie de următoarele documente:

carte de identitate;

permis de conducere categoria B;

fișă medicală;

aviz psihologic;

cerere de înscriere pentru examenul ARR.

Reține faptul că toate documentele trebuie să fie valabile la momentul înscrierii.

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a obține acest atestat?

Pentru a obține acest atestat trebuie

să fi împlinit vârsta de 21 de ani

să deții un permis de conducere categoria b cu vechime de min. 2 ani.

Care sunt pașii de parcurs pentru obținerea atestatului UBER?

Pentru obținerea atestatului nu te înscrii direct la examen. Primul pas este cursul obligatoriu de pregătire profesională, care se face la o școală de șoferi autorizată.

Pentru a te înscrie la curs, ai nevoie de fișa medicală și de avizul psihologic. După finalizarea cursului, școala de șoferi se ocupă de pregătirea dosarului pentru atestat și de înscrierea ta la examen, în funcție de datele de examinare stabilite de ARR.

Pașii concreți sunt:

obții fișa medicală și avizul psihologic;

te înscrii la cursul de pregătire profesională;

după finalizarea cursului, școala pregătește dosarul și te înscrie la examenul ARR;

susții examenul ARR;

după promovarea examenului, dosarul este depus online pe site-ul ARR pentru eliberarea atestatului, care se emite ulterior în format electronic.

atestatul este emis în format electronic.



În București–Ilfov, examenul ARR se organizează de regulă în fiecare sâmbătă, iar în restul țării acesta are loc, de obicei, o dată pe lună.

Important: doar după ce atestatul este emis poți fi acceptat în aplicațiile de ridesharing. Platforme precum Uber sau Bolt nu permit activarea contului fără atestat valabil, iar fără activare în aplicație nu poți desfășura legal activitatea de transport persoane.

Ce trebuie să cunoști pentru a trece cu brio de examen?

Informații despre:

siguranța rutieră

transportul persoanelor

obligațiile tale

Toate aceste informații sunt parcurse în cadrul cursului de pregătire profesională.

Atestatul Uber este valabil și pentru Bolt?

Da. Atestatul profesional pentru transport persoane nu este emis pentru o platformă specifică. Poate fi folosit atât pentru Bolt sau alte platforme.

Este necesar atestatul dacă folosesc mașina firmei, dar sunt colaborator?

Da, este obligatoriu.

Obligația de a deține un atestat profesional revine persoanei care conduce, nu proprietarului vehiculului. Indiferent dacă ești angajat sau colaborezi cu firma respectivă, legea vizează competența șoferului. Prin urmare, trebuie să deții un atestat valabil ori de câte ori te afli la volanul unei mașini care necesită această certificare, indiferent de forma contractuală prin care o utilizezi.

Atestatul Uber trebuie reînnoit?

Da, atestatul trebuie reînnoit periodic.

Deși examenul inițial se susține o singură dată pentru obținerea certificării, documentul nu este valabil pe viață. Acesta are un termen de valabilitate limitat, după care trebuie reînnoit.

Procesul de reînnoire presupune:

Actualizarea dosarului. Îndeplinirea condițiilor legale în vigoare la data expirării.

Eliberarea unui nou document care să ateste dreptul de a practica în continuare transportul în regim de ridesharing

Ce riști dacă conduci fără atestat reînnoit?

Lipsa atestatului profesional nu este o simplă omisiune, ci o încălcare gravă a legislației privind transportul alternativ. Iată ce riști:

Sancțiuni financiare substanțiale

Suspendarea dreptului de utilizare a mașinii

Excluderea de pe platformă. Aplicații precum Uber sau Bolt îți pot bloca definitiv contul de partener, deoarece nu mai îndeplinești condițiile legale de funcționare.

Important!

Lipsa atestatului este considerată o deficiență majoră în cadrul controalelor efectuate de ISCTR sau de Poliția Rutieră, având impact direct asupra istoricului tău profesional.

De ce să alegi RS Expert Consulting pentru obținerea atestatului Uber?

Colaborarea cu RS Expert Consulting transformă un proces birocratic complex într-o experiență simplă și rapidă. Iată avantajele concrete:

Suport complet (End-to-End), de la verificarea riguroasă a documentelor necesare, până la monitorizarea procesului de emitere a atestatului. Te asiguri astfel că dosarul tău este complet din prima zi.

Procedură 100% online. Timpul tău este prețios. Gestionezi totul din confortul casei tale, de pe telefon sau laptop.

Garanția corectitudinii. Greșelile în completarea cererilor sau lipsa unor acte pot duce la respingerea dosarului și pierderea taxelor plătite. Expertiza RS Expert Consulting elimină riscul de erori și previne întârzierile birocratice.

Experiență practică în relația cu ARR. Specialiștii de la RS Expert Consulting cunosc în detaliu procedurile Autorității Rutiere Române (ARR).

Primești consultanță personalizată și actualizări constante despre stadiul solicitării tale, astfel încât să știi exact când poți începe să generezi venituri pe platformă.

Alege să colaborezi cu profesioniști și scapă de stresul birocrației.

