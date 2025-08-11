Serviciul e clar, direct și eficient. Ești preluat de acasă iar la destinație cobori exact unde ai nevoie.

  1. Autogări Europa – acoperire europeană completă

Autogări Europa are curse România Italia regulate (este cea mai populară destinație), dar și curse regulate către și dinspre următoarele țări:

  • Anglia
  • Belgia
  • Danemarca
  • Elveția
  • Franța
  • Germania
  • Olanda

Toate cursele includ și retur. Se circulă săptămânal, iar pentru anumite rute, mai des. Nu sunt abateri de la trasee și nici surprize neplăcute legate de orar. Totul este comunicat clar, dinainte.

  1. Sistem door to door real, care îți oferă maxim de confort

Ai preluare de la domiciliu, indiferent dacă ești în Anglia, Germania sau Italia. Nu trebuie să te deplasezi la o stație. Te urci direct de acasă.

În România, cobori exact la adresa pe care o indici la rezervare. E o metodă care economisește timp, bani și energie.

Pentru cei care trăiesc în afara marilor orașe sau în zone fără acces direct la autogări, acest sistem e esențial.

  1. Cum faci rezervarea?

Ai la dispoziție trei metode:

  • online, pe site;
  • telefonic, cu agent dedicat;
  • prin WhatsApp, pentru comunicare rapidă.

După rezervare, un agent Autogări Europa te contactează cu 24 de ore înainte de plecare. Primești toate informațiile necesare: ora exactă, șoferul responsabil, detalii despre locul de preluare.

Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator
Recomandări
Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Plata se face prin transfer bancar, online sau direct la șofer. Nu există opțiunea de plată la destinație.

  1. Transport persoane și colete

Autogări Europa se ocupă atât de transportul pasagerilor, cât și de trimiterea coletelor.

Dacă vrei să trimiți un pachet familiei din România sau să primești ceva din țară, poți folosi același sistem. Coletul e ridicat de la adresă și dus direct la destinatar, fără opriri intermediare.

Serviciul e rapid, bine organizat și funcționează constant, indiferent de sezon.

  1. Condiții de călătorie

Călătoria se desfășoară în autocare sau microbuze moderne, verificate tehnic. Fiecare vehicul este echipat cu:

  • aer condiționat;
  • TV;
  • prize individuale;
  • scaune confortabile;
  • spațiu suficient pentru bagaje.

Bagajul permis include o geantă de mână și un bagaj mare, cu greutate totală de până la 45 kg. Nu sunt costuri suplimentare pentru bagajele standard.

Vehiculele sunt încadrate la clasa 4 stele, iar șoferii au experiență vastă pe traseele internaționale.

  1. Ce fel de rute sunt disponibile?

Rutele variază în funcție de orașul de plecare și orașul de destinație. Printre cele mai frecvente:

  • Anglia – București
  • Oxford – Galați
  • Londra – Brașov
  • Reading – Alba Iulia
  • Peterborough – Sibiu
  • Birmingham – Iași
Agențiile antidrog și antidoping, două instituții-cheie politizate și ineficiente. Cine sunt sinecuriștii susținuți de PSD și de PNL care le conduc
Recomandări
Agențiile antidrog și antidoping, două instituții-cheie politizate și ineficiente. Cine sunt sinecuriștii susținuți de PSD și de PNL care le conduc

Pe majoritatea acestor trasee există curse săptămânale. În funcție de sezon, pot apărea curse suplimentare.

Toate traseele includ sistemul door to door.

  1. Ce avantaje ai dacă alegi Autogări Europa?

Motivul pentru care mulți români aleg această agenție este simplitatea procesului.

Ai totul pregătit dinainte:

  • program clar și confirmat;
  • vehicul curat și verificat;
  • comunicare eficientă cu agenții;
  • loc garantat;
  • bagaj inclus.

Dacă pleci în vacanță, vii acasă de sărbători sau te întorci la muncă, nu trebuie să-ți faci griji legate de conexiuni sau transport intern. 

  1. Discounturi pentru anumite categorii

Autogări Europa oferă reduceri pentru:

  • copii;
  • grupuri;
  • bilete dus-întors.

Prețurile nu fluctuează brusc și sunt comunicate dinainte. Dacă rezervi mai devreme, poți beneficia și de oferte în funcție de perioadă sau disponibilitate.

  1. Cine folosește acest serviciu?

Clienții variază. Mulți sunt români care lucrează în Europa și fac curse regulate spre casă. Alții sunt familii, studenți, pensionari sau persoane care au nevoie de transport comod și sigur.

În ultimii ani, tot mai mulți folosesc și serviciul de transport colete, datorită eficienței și ușurinței în preluare.

Autogări Europa înseamnă transport internațional, operat profesionist, cu plecare direct de acasă și sosire la adresă.

Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare
Recomandări
Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

Dacă vrei o soluție clară, sigură și fără complicații, este soluția perfectă, indiferent că vrei o soluție de transport România Italia, România Spania, România Franța sau orice altă destinație europeană. 

Tot ce trebuie să faci este să alegi data și să rezervi din timp. 

Sursa foto: canva.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Complet neașteptat, ce iese la iveală la 25 de zile de la moartea lui Felix Baumgartner. Dialogul secret dintre Mihaela și regretatul ei iubit i-a lăsat pe mulți înmărmuriți
Viva.ro
Complet neașteptat, ce iese la iveală la 25 de zile de la moartea lui Felix Baumgartner. Dialogul secret dintre Mihaela și regretatul ei iubit i-a lăsat pe mulți înmărmuriți
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Unica.ro
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Elle.ro
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
gsp
Fostul număr 4 WTA, căsătorită de curând, nu are regrete legate de retragere: „Nu mai pot continua. Și este în regulă”
GSP.RO
Fostul număr 4 WTA, căsătorită de curând, nu are regrete legate de retragere: „Nu mai pot continua. Și este în regulă”
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
GSP.RO
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
Parteneri
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Theo Rose, mesaj de dragoste pentru Anghel Damian, de ziua lui: „Bărbatul ăsta e iubirea vieții mele”
Tvmania.ro
Theo Rose, mesaj de dragoste pentru Anghel Damian, de ziua lui: „Bărbatul ăsta e iubirea vieții mele”

Alte știri

Anvelopa unui TIR a luat foc în mers, în zona Vămii Porţile de Fier I. Circulația este oprită pe DN6
Știri România 11:50
Anvelopa unui TIR a luat foc în mers, în zona Vămii Porţile de Fier I. Circulația este oprită pe DN6
Autostrada Soarelui este închisă din cauza unui accident cu 7 mașini pe sensul spre Constanța
Știri România 10:31
Autostrada Soarelui este închisă din cauza unui accident cu 7 mașini pe sensul spre Constanța
Parteneri
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Adevarul.ro
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Fanatik.ro
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Heidi Klum șochează din nou cu o ședință foto nud. La 52 de ani, vedeta a apărut complet goală într-un pictorial inedit
Stiri Mondene 11:31
Heidi Klum șochează din nou cu o ședință foto nud. La 52 de ani, vedeta a apărut complet goală într-un pictorial inedit
Reacția lui Florin Ristei și a lui Speak, după ce au apărut imagini controversate din trecutul Biancăi de la „Insula iubirii”: „Urât”
Stiri Mondene 11:15
Reacția lui Florin Ristei și a lui Speak, după ce au apărut imagini controversate din trecutul Biancăi de la „Insula iubirii”: „Urât”
Parteneri
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Elle.ro
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
TVMania.ro
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu
ObservatorNews.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Libertateapentrufemei.ro
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Parteneri
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
GSP.ro
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
Parteneri
Turcia a fost zguduită de un cutremur de 6,1 pe scara Richter. Zeci de persoane au fost prinse sub dărâmături și cel puțin una a murit
KanalD.ro
Turcia a fost zguduită de un cutremur de 6,1 pe scara Richter. Zeci de persoane au fost prinse sub dărâmături și cel puțin una a murit
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
StirileKanalD.ro
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
StirileKanalD.ro
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
O fetiță de 8 ani a murit spulberată pe un drum din Suceava! Cristina a traversat strada printr-un loc nepermis
KanalD.ro
O fetiță de 8 ani a murit spulberată pe un drum din Suceava! Cristina a traversat strada printr-un loc nepermis

Politic

Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Politică 10 aug.
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Cristian Tudor Popescu și cele mai tari porecle date politicienilor de-a lungul timpului. Cum l-a „botezat” pe Grindeanu
Politică 10 aug.
Cristian Tudor Popescu și cele mai tari porecle date politicienilor de-a lungul timpului. Cum l-a „botezat” pe Grindeanu
Parteneri
Untold 2025. Hagi, peștele de sticlă și papucii lui Ganacci. Sau cum să ții cu sufletul la gură 60 de mii de oameni (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Untold 2025. Hagi, peștele de sticlă și papucii lui Ganacci. Sau cum să ții cu sufletul la gură 60 de mii de oameni (Foto&Video)
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan! „Te rugăm…” Exclusiv
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?
Spotmedia.ro
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?