Bucureștiul are o problemă veche cu infrastructura. De la blocurile ridicate în anii ’60 în Drumul Taberei sau Titan, până la noile ansambluri rezidențiale din zone precum Popești-Leordeni sau Pipera, instalațiile sanitare sunt sub o presiune constantă. Presiunea apei oscilează, țevile sunt vechi și pline de depuneri, iar de multe ori, materialele folosite la construcție nu au fost cele mai bune. De aceea, o mică scurgere sub chiuvetă se poate transforma rapid într-o inundație care să distrugă parchetul tău și al celor de sub tine.

De ce contează să cauți un instalator autorizat, nu doar un „meșter”

Există tentația de a suna pe cineva găsit rapid pe un site de anunțuri, care promite prețul cel mai mic. Totuși, riscul la care te expui este uriaș. Un „meșter” de ocazie, care vine doar cu o cheie franceză și multă încredere, poate să facă mai mult rău decât bine. Fără o autorizație și fără studii în domeniu, acesta poate folosi materiale ieftine, care cedează după prima lună, sau poate face greșeli tehnice care să ducă la accidente grave, cum ar fi inundațiile masive.

Un instalator autorizat nu înseamnă doar o diplomă, ci garanția că lucrarea este făcută după norme tehnice clare. Dacă ceva merge prost, ai pe cine să tragi la răspundere. În plus, firmele serioase din București oferă garanție scrisă. Dacă țeava reparată începe să curgă din nou după o săptămână, echipa se întoarce și rezolvă problema pe cheltuiala lor. În cazul unui anonim de pe internet, cel mai probabil nu va mai răspunde la telefon imediat ce a încasat banii. Mai mult, pe lângă problemele sanitare clasice, echipa noastră oferă și servicii profesionale de reparatii centrale Bucuresti, intervenind rapid pentru orice eroare sau defecțiune apărută la sistemul de încălzire, astfel încât să nu rămâneți fără apă caldă și căldură atunci când aveți mai mare nevoie.

Semnele care îți spun că ai probleme la instalație, înainte să vină dezastrul

Multe inundații ar putea fi evitate dacă am fi un pic mai atenți la semnele pe care ni le dă casa. Instalațiile sanitare rareori „pocnesc” din senin; de cele mai multe ori, există avertismente pe care le ignorăm:

Igrasia și petele de umiditate: Dacă observi că vopseaua se umflă pe perete sau că a apărut o pată galbenă pe tavan, nu aștepta. Apa și-a făcut deja drum prin beton. Sunete ciudate în pereți: Dacă auzi lovituri metalice sau un șuierat continuu după ce oprești robinetul, e clar că ai o problemă de presiune sau că o țeavă nu mai este fixată bine. Aceste vibrații duc, în timp, la crăparea îmbinărilor. Factura la apă a sărit în aer: Dacă consumul tău obișnuit a crescut brusc, deși nu ai spălat mai mult ca de obicei, undeva există o scurgere. Poate fi un vas de WC care „pierde” apă sau o țeavă fisurată într-un loc ascuns. Apa curge cu țârâita: Dacă presiunea a scăzut la toate robinetele, s-ar putea să ai depuneri masive de calcar sau o avarie pe coloana principală a blocului. Mirosul urât din baie: Mirosul de canalizare care nu dispare după curățenie indică o problemă la sifoanele de pardoseală sau o fisură la coloana de evacuare a blocului.

Particularitățile Bucureștiului: Ce probleme apar în funcție de cartier

Un instalator care lucrează de ani de zile în București știe că fiecare zonă are „bolile” ei.

Sectoarele 1 și 2 (Centru, Moșilor, Dorobanți): Aici sunt multe clădiri vechi, unele de dinainte de război. Te poți trezi cu țevi de plumb sau de fontă care pur și simplu s-au măcinat. Aici munca e migăloasă, pentru că trebuie să faci legătura între materialele noi (PPR sau cupru) și cele antice, fără să provoci alte fisuri.

Sectoarele 3, 4 și 6 (Militari, Drumul Taberei, Titan, Berceni): Blocurile comuniste au coloane de apă din metal care sunt ruginite pe interior. De cele mai multe ori, robinetele de trecere sunt blocate de calcar și ruginitură. Dacă ai o avarie, s-ar putea să constați că nu poți opri apa doar la tine în apartament și trebuie să oprești toată coloana blocului.

Zonele noi (Pipera, Popești, Chiajna): Deși clădirile sunt noi, problemele apar din cauza materialelor de proastă calitate folosite de constructori pentru a face economie. Aici găsim adesea piese de plastic care crapă din cauza presiunii prea mari sau montaje făcute în grabă.

Tehnologia care face diferența: Sculele contează

Meseria de instalator s-a schimbat mult. Nu mai este vorba doar de forță brută. Firmele care se respectă în București folosesc echipamente care te scutesc de mult deranj:

Camere video pentru țevi: În loc să spargi toată baia ca să vezi unde e dopul, instalatorul introduce o cameră flexibilă care îi arată exact locul problemei pe un monitor.

Microfoane de detectare a scurgerilor: Sunt aparate care „aud" unde fâșâie apa sub gresie. Astfel, se sparge doar o placă de faianță, nu tot peretele.

Pompe de desfundare de mare presiune: Acestea rezolvă blocajele de pe canalizare mult mai eficient decât vechiul șarpe de oțel care adesea zgâria țevile pe interior.

Cât te costă un instalator în București în 2026?

Prețurile au crescut, e un fapt. Materialele sunt mai scumpe, iar benzina consumată prin traficul din București se adaugă la cost. Totuși, e bine să ai o idee despre prețurile pieței ca să nu fii păcălit:

Deplasarea și constatarea: Majoritatea cer între 150 și 200 lei . Dacă alegi să faci lucrarea cu ei, de multe ori suma asta se scade din total.

Schimbarea unui robinet sau a unei baterii: Undeva între 150 și 300 lei , depinde cât de greu se desfac piesele vechi.

Desfundarea unei chiuvete sau a WC-ului: Între 200 și 400 lei , în funcție de complexitate.

Montajul unui vas de WC sau al unei chiuvete noi: Poate costa între 300 și 500 lei.

Dacă cineva îți cere 50 de lei pentru o lucrare, pune-ți semne de întrebare. Probabil e cineva care vrea să „cârpească” ceva rapid și să plece. Calitatea costă, dar e mai ieftină decât o renovare după o inundație.

Cum să eviți capcanele „meșterilor” de ocazie

Cea mai mare greșeală este să mergi doar pe mâna celui mai mic preț. Mulți promit marea cu sarea la telefon, dar când ajung la fața locului, prețul începe să crească: „Aaa, păi aici e alt model de țeavă”, „E greu de ajuns aici, mai costă 200 de lei”.

Un instalator profesionist îți va da un preț cât de cât clar după ce vede poze sau după ce ajunge la fața locului și face constatarea. Cere mereu factură. Factura este singura ta dovadă în fața legii sau a asociației de proprietari dacă apare o problemă ulterior.

Sfaturi practice: Cum să ai grijă de instalație singur

Nu ai vrea să suni la instalator sâmbătă seara. Iată ce poți face ca să previi problemele:

Nu arunca resturi în chiuvetă: Uleiul ars, resturile de cafea sau firele de păr sunt „moartea” țevilor. Se depun și formează un dop tare ca piatra. Mișcă robineții de trecere: O dată la câteva luni, închide și deschide robineții de sub chiuvetă și cei de la ghenă. Dacă nu îi miști deloc, se blochează din cauza calcarului și, când vei avea o urgență, nu vei mai putea opri apa. Verifică furtunul de la mașina de spălat: Acestea sunt sub presiune tot timpul. Dacă par îmbătrânite sau au „gâlme”, schimbă-le imediat. Curăță sifoanele de pardoseală: Scoate grătarul din baie și curăță mizeria adunată acolo. Previi mirosurile urâte și eventualele refulări.

Concluzie: Mai bine previi decât să repari

Să găsești un instalator autorizat în București nu ar trebui să fie o loterie. Indiferent că stai în Sectorul 1 sau în Sectorul 6, caută oameni care oferă transparență și care nu se feresc să îți arate o autorizație. O intervenție făcută „ca la carte” îți oferă liniște ani de zile.

Nu lăsa o mică picătură de apă să se transforme într-o gaură imensă în bugetul familiei. Dacă ai un dubiu, dacă peretele e un pic rece sau dacă auzi un sunet suspect, sună un specialist. E mult mai ieftin să schimbi o garnitură de 5 lei astăzi, decât să schimbi parchetul întregii case luna viitoare.

Siguranța casei tale stă în deciziile pe care le iei sub presiune. Alege experții, cere garanție și asigură-te că cel care îți intră în casă știe cu adevărat meserie.

Foto: Grok AI

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE