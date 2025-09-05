Mulți părinți nu știu cum să abordeze discuția, iar adolescentele se simt singure. Își pun întrebări, caută răspunsuri pe internet și rareori găsesc un spațiu sigur unde să li se spună simplu și onest că ”tot ceea ce trăiesc e normal și nu au de ce să se rușineze”. De aceea, Femi.Eko® și-a propus o misiune clară: să transforme un subiect tabu într-unul firesc, lipsit de stigmat.

Back to school” le oferă adolescentelor și femeilor produse sustenabile, sigure și prietenoase cu corpul lor. Femi.Eko® a pregătit două super-campanii menite să îți facă viața mai simplă și să aducă un strop de liniște și confort într-o perioadă care, altfel, poate părea complicată.

KIT-urile TEEN cu 15% reducere și ghid educativ gratuit

Adolescenta primește primul ei kit complet, care îi oferă și absorbante ECO, adaptate nevoilor ei, dar și un ghid educativ care-i răspunde tuturor întrebărilor. Nu mai e nevoie să caute răspunsuri pe forumuri anonime sau să se întrebe dacă ceea ce trăiește este în regulă. Are la îndemână informații clare, prietenoase și verificate, scrise pe înțelesul ei.

KIT-urile TEEN sunt construite special pentru a transforma prima menstruație dintr-un motiv de anxietate într-o experiență de încredere și siguranță. Înăuntru găsești produse realizate din materiale organice, delicate cu pielea sensibilă a adolescentelor. Totodată, kit-ul conține un rucsac și câteva surprize care îi pot aduce un zâmbet larg, făcând-o să asocieze acest moment nu cu frica sau rușinea, ci cu un sentiment de normalitate și apartenență.

Cea mai importantă parte rămâne însă ghidul educativ, intitulat sugestiv ”Prima menstruație nu ar trebui să vină cu rușine. Ci cu pregătire”. Este o resursă valoroasă care explică schimbările corpului, răspunde la întrebările frecvente și normalizează experiența.

În perioada campaniei ”Back to school”, toate KIT-urile TEEN vin cu o reducere de 15%, astfel încât să poți oferi acest cadou fără să îți faci griji de buget. Promoția este disponibilă pe site-ul oficial, la secțiunea dedicată: Femi.Eko® Bun venit menstruație.

1+1 la chiloții IDA și produsele de unică folosință

Dacă prima campanie este gândită special pentru adolescente, cea de-a doua vine în întâmpinarea tuturor femeilor care își doresc produse de calitate și rezerve suficiente pentru acele zile ale lunii. Între 25 august și 15 septembrie, Femi.Eko® oferă o campanie 1+1 la toate produsele menstruale de unică folosință: absorbante și tampoane absorbante zilnice. Practic, comanzi un produs și primești încă unul gratuit.

Este soluția ideală pentru a avea mereu la îndemână produse testate medical, organice și sigure, fără să mai ai grija că te poți trezi fără rezerve exact atunci când ai nevoie de ele. Campania include și Femi.Eko® chiloti menstruali IDA, o alegere excelentă pentru confortul zilnic. Acești chiloți sunt practici și estetici, dar reprezintă și o foarte bună investiție în sănătatea și bunăstarea ta pe termen lung.

Ce trebuie să știi despre produsele Femi.Eko®?

Produsele brandului sunt create după standarde riguroase, fiind testate medical și fabricate din materiale certificate organic, ceea ce înseamnă că poți avea încredere în eficiența lor, dar mai ales în faptul că nu îți expun corpul la riscuri ascunse. 

Chiloții menstruali 

Femi.Eko® chiloți menstruali sunt proiectați să absoarbă fluxul menstrual fără a fi nevoie de alte produse suplimentare, oferind libertate și siguranță chiar și în zilele mai dificile. Spre deosebire de variantele clasice, acești chiloți sunt confecționați din straturi multiple de materiale organice, care asigură absorbția, protecția împotriva scurgerilor și confortul termic.

Un avantaj major este durabilitatea lor. Poți spăla și reutiliza acești chiloți timp de ani de zile, ceea ce înseamnă economii semnificative și reducerea deșeurilor menstruale. În plus, designul lor modern îi face ușor de purtat, fără ca cineva să își dea seama că sunt un produs special. 

Absorbante reutilizabile Femi.Eko®

O altă opțiune sustenabilă sunt absorbantele reutilizabile, confecționate din bumbac organic și materiale care lasă pielea să respire. Acestea se prind ușor de lenjerie cu ajutorul unor capse și oferă protecție la fel de eficientă ca absorbantele clasice, dar cu un avantaj semnificativ: le poți spăla și refolosi.

Sunt blânde cu pielea, reduc riscul de iritații și nu conțin parfumuri sau substanțe chimice care să afecteze echilibrul natural al zonei intime. Sunt ideale pentru adolescente și femei cu piele sensibilă, dar și pentru cele care își doresc să facă o alegere conștientă și responsabilă.

Produse de unică folosință sigure și organice

Pe lângă soluțiile reutilizabile, Femi.Eko® oferă și produse de unică folosință – absorbante și tampoane zilnice – dar cu o diferență notabilă față de variantele de pe piață. Acestea sunt fabricate din bumbac organic, testat medical, fiind astfel mult mai sigure pentru sănătate. Nu conțin clor, parfumuri sau substanțe toxice, ceea ce reduce riscul de alergii sau iritații.

Pentru femeile care preferă confortul produselor de unică folosință, dar își doresc totodată să facă alegeri mai sănătoase, această gamă reprezintă o variantă echilibrată. Iar campania actuală 1+1 este un prilej excelent pentru a le testa și a avea rezerve suficiente la îndemână.

Foto: Femieko.ro

