Plușuri, baloane, ciocolată, inimioare — drăguțe, dar efemere.

Pe 15 februarie rămânem cu o poză, iar cadoul… fie se mănâncă, fie se aruncă.

În schimb, tot mai multe cupluri au început să aleagă bijuterii de cuplu din argint, seturi de verighete Lună & Soare, brățări simbolice și brățări cuplu argint complementare.

Nu pentru că sunt scumpe.

Ci pentru că rămân.

De ce bijuteriile din argint au devenit „cadoul perfect” de Valentines Day

1. Se poartă, nu se consumă

O bijuterie de cuplu se vede zilnic — pe mână, la gât, în poză.

Devine parte din tine și parte din povestea voastră.

2. Are valoare în timp

Argintul și aurul au o creștere reală în piețele internaționale.

Nu își pierd valoarea, dimpotrivă — o conservă.

3. Simbolizează ceva

Un set de brățări de cuplu sau două inele din argint Lună & Soare complementare înseamnă:

„Suntem diferiți, dar ne completăm.”

4. Se potrivește oricărui stil

Minimalist, romantic, goth, elegant — argintul se simte „acasă” peste tot.

De la „eu” la „noi” — cele mai iubite seturi de cuplu Modart

Top selecție 2026:

✨ Verighete argint Lună & Soare

✨ Brățări cuplu din argint

✨ Inimi complementare (El & Ea)

✨ Inele reglabile din argint pentru cupluri

Sunt cadouri discrete, dar pline de sens — și da, foarte Instagramabile.

Iar ambalajul face TOT — mai ales când e cadou

Aici intră în scenă diferența reală:

Modart ambalează corect:

✔ certificat de conformitate individual (nu unul pentru toată comanda)

✔ card premium imprimat

✔ fundă roșie pentru cadou

✔ cutie elegantă pentru bijuterie (nu celofan!)

✔ garantie pe loc in colet, nu PDF generic trimis pe email

Și partea cea mai frumoasă?

Prețurile noastre nu sunt mai mari decât ale celor care ambalează în celofan.

De ce? Pentru că respectăm clienții și respectăm cadoul și persoana care îl primește.

❓ Întrebare corectă înainte să cumperi cadoul:

„Ce impresie va face când îl deschide?”

✘ Dacă e în celofan, pe un cartonaș ieftin, fără certificat —

ar putea părea „ieftin”, chiar dacă nu a fost.

✔ Dacă e certificat, ambalat premium, personalizat,

spune automat: „Țin la tine.”

Valentines Day = momentul potrivit pentru un simbol, nu pentru un produs

Asta caută clienții în 2026:

✔ semnificație

✔ calitate

✔ durabilitate

✔ emoție

Și pentru că știm că e un moment important, Modart nu livrează doar bijuterii din argint — ci experiențe.

Dacă anul acesta cauți un cadou care să nu se termine la miezul nopții:

● alege un set verighete argint tip inele din argint Lună & Soare,

● o brățară de cuplu din argint

● sau un set de brățări din argint pentru cupluri

Pentru că atunci când iubirea e reală, îți vine natural să alegi ceva care rămâne.

Descoperă colecția completă:

