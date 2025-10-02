5 jocuri care forțează la maxim placa video RTX 5080

Știm că rtx 5080 este o placă video bună, însă care sunt acele jocuri video care o pun la încercare? Am făcut o selecție de 5 jocuri care forțează, conform celor care le-au jucat cu o RTX 5080, acest model premium de la NVIDIA.

Cyberpunk 2077

Încă de la lansare, Cyberpunk 2077 s-a remarcat nu doar prin ceea ce oferă, ci și prin cerințele hardware ieșite din comun. Odată cu update-urile majore și expansiunea Phantom Liberty, lucrurile au devenit chiar mai intense din punct de vedere tehnic.

Jocul a primit suport pentru Path Tracing, o tehnologie de randare extrem de avansată care simulează comportamentul real al luminii, cu iluminare globală, reflexii ray traced în timp real și umbre volumetrice incredibil de detaliate.

Dacă joci la 1440p, ai Path Tracing activat și folosești și setările ultra, RTX 5080, în lipsa tehnologiilor de upscaling precum DLSS 3.5 cu Frame Generation, poate suferi. De asemenea, fără DLSS, dacă dorești să joci jocul în 4K nativ, mai ales noaptea și în zonele foarte populate, vei avea framerate-uri de 40 FPS.

Spider Man 2

Odată cu Spider Man 2 pe PC, jucătorii au putut observa opțiuni grafice de-a dreptul impresionante, însă toate acestea au ajuns să fie o adevărată provocare pentru GPU-uri. Pentru că New York-ul este un oraș cu o sumedenie de lumini, trafic, ape, ferestre și tot felul de clădiri reflectorizante, RTX 5080 este nevoită să proceseze sute de reflexii, lumini, umbre și detalii.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Cu RTX 5080, performanța scade foarte mult, în special când este folosit modul Ray Tracing High sau Very High. În plus, RTX 5080 poate atinge doar 55–60 FPS în astfel de situații și în zonele cele mai întunecate, chiar dacă ești pe modul Quality și folosești DLSS.

GPU-ul este forțat să facă randări de-o complexitate mare, mai ales când Spider Man zboară peste clădirile zgârie-nori, iar reflexiile se mișcă în mod constant.

Alan Wake 2

În Alan Wake 2, cadrele sunt demne de adevărate scene de film. GPU-ul este transformat într-un motor de randare cinematografică în timp real, în joc fiind prezente reflexii ray traced, dinamism, ceață, iluminare global etc.

Ca să menții 60 FPS la rezoluție 1440p, placa video RTX 5080 are nevoie de Frame Generation și DLSS, chiar dacă ai toate opțiunile grafice activate. În scenele cele mai importante și mai tensionate, te poți aștepta la scăderi vizibile în lipsa acestor tehnologii. Efectele pot fi observate cel mai bine în zonele interioare care sunt slab luminate, zone în care umbre RT, dar și lumina indirectă sunt omniprezente.

Performanțele sunt fragile și când vorbim despre redare 4K cu DLSS Quality. Fără a exagera, Alan Wake 2 forțează placa video RTX 5080 pentru că este un joc de-a dreptul solicitant.

Starfield

Cu planete care au propriile condiții de iluminare, Starfield este un joc video care ajunge să consume resurse uriașe. Chiar și pentru plăcile grafice high-end ca RTX 5080 de la NVIDIA, după actualizări și optimizări, Starfield rămâne unul dintre cele mai solicitante jocuri.

Dacă alegi să faci setări Ultra și să joci la rezoluții mari, RTX 5080 va fi nevoită să proceseze texturi de rezoluție înaltă, dar și simulări atmosferice, iluminarea existent în spațiul dintre planete, fel și fel de tranziții care necesită resurse. Fără DLSS sau FSR, în 4K, în zonele aglomerate sau în cazul tranzițiilor dintre planete, jocul poate scădea chiar și la 60 FPS.

Valori foarte ridicate poate atinge și utilizarea VRAM. Dacă ai o RTX 5080 și joci Starfield și te confrunți cu lag de scurtă durată sau stuttering, este un efect pe care jocul îl are asupra plăcii video.

Assassins Creed Shadows

În Assassins Creed Shadows, fiecare detaliu devine o piesă dintr-un puzzle, iar detaliile sunt atât de fine, încât lumea creată de acest joc este una aproape cinematografică. Acțiunea se petrece într-o Japonie feudal, iar fiecare particulă de praf, frunză, umbră sau rază de soare contribuie la crearea unui cadru bogat în detalii.

Recomandări Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”

Assassins Creed Shadows este un joc care folosește pe lângă iluminarea global realist și umbre RT, respectiv o atmosferă volumetrică extinsă. RTX 5080, în cazul de față, poate rula jocul, cu toate setările la maximum, la 1440p. Aici nu vei observa nicio problemă și nu vei forța în niciun fel placa video.

Dar când vine vorba de ray tracing fără compromisuri și 4K, lucrurile se complică puțin. RTX 5080 este nevoită să gestioneze nu sute, ci mii de obiecte care sunt în mișcare, precum și reflexii subtile, vegetație de mare densitate și multe altele. Acestea solicită memoria VRAM la maximum.

Cu DLSS active te poți bucura de o experiență de joc destul de bună, dar dacă vrei 4K nativ, fără să te folosești de vreun ajutor extern, vei simți că ceva nu este cum trebuie. Assassins Creed Shadows este un alt joc care formează la maxim RTX 5080. Un joc în care limitările plăcii pot fi resimțite.

Concluzie

Oricare din aceste jocuri, care nici măcar nu sunt singurele, forțează RTX 5080 într-un anume fel. Dacă jocuri precum Spider-Man 2 și Starfield mizează pe open-world-uri dinamice și dense, jocuri ca Alan Wake 2 și Cyberpunk 2077 mizează pe atmosferă cinematică și ray tracing avansat.

De asemenea, Assassins Creed Shadows pune placa video la încercare prin complexitatea obiectelor care trebuie randate, dar și prin numărul acestora care este mare. Chiar dacă RTX 5080 este una dintre cele mai performante plăci, nu este o placă invincibilă când intră în discuție realismul grafic extrem.

RTX 5080 poate face față multor provocări, dar jocuri ca cele menționate mai sus forțează placa grafică la maxim.

Sursă foto – freepik.com