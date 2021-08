Nu este un secret faptul că prețul pentru camioane second hand este mai mic decât cel al unor camioane noi. Însă, procesul de achiziție diferă față de cumpărarea unor camioane noi. De aceea, am pregătit acest articol pentru a afla ce trebuie să știi când cumperi camioane second hand. Vom discuta și despre ce modalități de plată ai la dispoziție pentru camioane second hand. Pe lângă toate acestea, îți vom prezenta beneficiile achiziționării unui cap tractor leasing.



Citește în continuare pentru a afla recomandările noastre pentru afacerea ta. Este important să iei cele mai bune decizii pentru o afacere de succes.

Stabilește exact de ce ai nevoie

În primul rând, înainte să te interesezi care sunt ofertele de camioane second hand de pe piață, fă o listă de priorități. Este important să știi încă din prima etapă care sunt interesele tale când vine vorba de astfel de achiziții. Așa că, gândește-te la aspectele principale de achiziție atunci când intenționezi să cumperi camioane second hand.



Pentru a realiza acest lucru, ia în considerare toate aspectele care țin de achiziționarea unor camioane second hand. Gândește-te la suma pe care ești dispus să o investești, ce model de camioane second hand ar fi potrivit pentru afacerea ta, ce caracteristici are acesta. După ce ai stabilit aceste lucruri vei ști de ce ai nevoie. Mai important de atât, vei ști ce așteptări să ai și nu vei face compromisuri privind achiziția unor camioane second hand.

Studiază ofertele de pe piață

Când ai lista în față, începe să studiezi piața. Care sunt prețurile pentru camioane second hand comparativ cu cele noi? Ce firmă oferă mai multe avantaje? Ce tipuri de camioane sunt recomandate pentru tipul tău de afacere?



Pentru a-ți fi mai ușor, ai putea concepe o serie de întrebări care să urmărească toate interesele tale. Te vei putea ghida după întrebările respective pentru a nu omite nimic. Analiza pieței de camioane second hand este foarte importantă. Procesul de achiziție este diferit și este esențial să fii atent la anumite aspecte. Nu este extrem de complicat, însă diferă față de achiziția unei mașini second hand.



Te vei ajuta singur făcând acest pas în procesul de achiziție camioane second hand. În plus, s-ar putea chiar și să câștigi timp făcând acest lucru. Știm că în afacerea ta timpul este prețios.

Fii atent la inspecția camionului

După ce ai studiat piața și ai stabilit câteva modele de camioane second hand care te interesează, este important să fii atent la inspecția camionului. Știm că este un pas evident de făcut, dar trebuie menționat. Inspecția pentru camioane second hand este printre cele mai importante aspecte în procesul de achiziție.



Interesează-te de istoricul camionului, verifică kilometrajul, întreabă pentru ce a fost folosit înainte. Toate aceste lucruri sunt esențiale pentru a înțelege cu exactitate ce camioane second hand cumperi. În momentul în care iei decizia, cere să vezi inspecția camionului. Astfel, vei afla dacă anumite aspecte necesită o atenție sporită sau dacă vei fi nevoit în viitorul apropiat să faci diverse modificări.



Când vei ajunge la partea aceasta în căutarea ta de camioane second hand, vei afla că Scania oferă pentru camioane second hand o verificare elaborată. Toate camioanele Scania verificate sunt marcate cu eticheta Scania Approved. Interesează-te de camioane second hand Scania pentru siguranța pe care o oferă. Acesta este unul dintre motivele pentru care Scania este regele șoselelor.

Ține cont de garanția oferită pentru camioane second hand

Când achiziționezi camioane second hand, la fel ca în cazul celor noi, este esențial să beneficiezi de o garanție. Alegerea pe care o faci poate depinde și de tipul de garanție pe care îl primești. Asigură-te că achiziția de camioane second hand pe care o faci vine însoțită de o garanție care să îndeplinească nevoile tale și ale afacerii tale.

Gândește-te la bugetul tău

Un aspect extrem de important în achiziționarea de camioane second hand este bugetul pe care îl ai. Cumpărarea unor camioane second hand în locul închirierii acestora va aduce independența ta și a afacerii tale. Recomandarea noastră este să stabilești bugetul pe care dorești să îl investești în cumpărearea de camioane second hand și să începi căutarea de acolo.



Odată ce ai stabilit nevoile afacerii tale și bugetul pe care îl ai la dispoziție, alegerea celor mai bune camioane second hand va fi o nimica toată.

Care sunt avantajele dacă cumperi camioane second hand?

Până acum am discutat ce și cum să faci pentru a găsi cele mai potrivite camioane second hand pentru afacerea ta. Dar care sunt de fapt avantajele dacă cumperi camioane second hand? Ți-am spus despre economisirea fondurilor pe care o vei face, dar acesta nu este singurul beneficiu.



Pe lângă bugetul mai mic pe care îl vei aloca unor camioane second hand, poți beneficia de o gamă mai variată de camioane. Față de cele noi, prețurile unor camioane second hand sunt mult mai diverse. Acestea pot fii mai mici sau mai mari în funcție de caracteristicile fiecărui camion în parte.

De ce modalități de finanțare poți beneficia?

Când cauți camioane second hand vei vedea că fiecare firmă oferă modalități diverse de finanțare pentru antreprenori. Oferta Scania pentru camioane second hand constă în două tipuri de finanțare:

leasing financiar

leasing operațional

În cazul în care dorești să închiriezi pentru început și doar mai târziu să cumperi camioane second hand, poți alege oferta Scania pentru leasing operațional. Aceste servicii oferă soluții flexibile de finanțare în funcție de nevoile tale și ale afacerii tale.



Dacă dorești să cumperi, Scania propune o ofertă de leasing financiar pentru orice tip de camioane second hand și cap tractor leasing. Pachetul de leasing financiar include asigurările CASCO Scania Insurance și VABIS GAP la care sunt acoperite costurile în funcție de nevoile afacerii tale.

Care sunt beneficiile achiziționării unui cap tractor leasing?

Când vine vorba de cap tractor leasing există mai multe avantaje care să te convingă să alegi această metodă de finanțare. Două dintre acestea sunt că:



poți achiziționa un cap tractor leasing nou sau second hand în rate

îți vei mări flota cu un cap tractor leasing fără investiții mari pe loc

Alegerea unui cap tractor leasing este ideală mai ales dacă afacerea ta este la început. La fel și pentru achiziționarea unor camioane second hand, oferta Scania de leasing financiar devine foarte atrăgătoare pentru antreprenorii și șoferii din industria transporturilor. Sfatul nostru este să calculezi întotdeauna beneficiile înainte de a lua o decizie pentru afacerea ta.

Alege oferta Scania camioane second hand și cap tractor leasing pentru succesul afacerii tale!

Ofertele puse la dispoziție de Scania sunt printre cele mai apreciate în lumea transporturilor. Ia în considerare recomandările noastre când cumperi camioane second hand și nu uita de ce trebuie să ții cont când faci alegerea finală. Pe Camioane.Scania.ro vei găsi o gamă variată pentru cap tractor leasing și camioane second hand. Alege ce e mai bun pentru afacerea ta!



PARTENERI - GSP.RO „Respir ușurată când îmi pleacă bălăriile” » Până aici a fost! Anamaria Prodan, declarații devastatoare: „NU stau să mă milogesc”

Playtech.ro BOMBĂ! Câți bani primește Monica Gabor după divorțul de Mr. Pink. Surpriză colosală, nimeni nu se aștepta la asta

Observatornews.ro Filmul tragediei care a îndoliat trei sate din Neamț. Tinerii care s-au înecat în Siret încercau să-și salveze prietenii

HOROSCOP Horoscop 2 august 2021. Racii au nevoie de căldură sufletească, de sugestii și de cuvinte frumoase

Știrileprotv.ro Caz bizar la Timișoara. Bolidul de 100.000 de euro furat la comandă la o zi după ce a fost înmatriculat, a fost abandonat de hoți într-o parcare, câteva ore mai târziu. Ce s-a întâmplat

Telekomsport VIDEO | În ce ipostaze a fost surprinsă tânăra din imagine la meciul UTA - FCSB 1-1. Mulţi au întors privirile