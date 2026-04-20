Într-un interviu recent acordat The New York Times Magazine, publicat pe 18 aprilie, actrița din „The Old Guard 2” a rememorat incidentul cutremurător și a explicat de ce spune astăzi că nu este „bântuită” de acea experiență.

Povestea unei nopți care i-a schimbat viața

Charlize Theron a povestit că tatăl ei, Charles Theron, aflat sub influența alcoolului, a amenințat-o atât pe ea, cât și pe mama sa, Gerda, în casa lor din Africa de Sud, în 1991.

Incidentul a început aparent banal: „Aveam nevoie urgent să merg la toaletă. Așa că am fugit în casă, iar el a interpretat asta ca pe o lipsă de respect, pentru că nu m-am oprit să salut pe toată lumea”, a explicat Charlize.

„Este ceva foarte important în Africa de Sud – respectul față de cei mai în vârstă. Iar el era într-o stare în care a escaladat imediat: «De ce nu te-ai oprit? Cine crezi că ești?»”.

După acel moment tensionat, ea și mama ei s-au întors acasă. Acolo, Charlize i-a spus mamei: „Cred că ar trebui să te desparți de el”. Era doar unul dintre numeroasele episoade tensionate provocate de tatăl ei. „Când am plecat din acea casă, am știut că ceva este diferit. Și ea știa”.

În acea seară, Charlize i-a cerut mamei sale să spună că ea doarme, pentru a evita o confruntare. „Am intrat în cameră, am stins lumina și eram speriată. Fereastra mea dădea spre alee și puteam să-mi dau seama de nivelul lui de furie după cum conducea. În noaptea aceea… pur și simplu am știut că se va întâmpla ceva rău”.

Tatăl ei a ajuns acasă și a devenit violent: „A tras prin ușile de oțel ca să intre, făcând foarte clar că avea de gând să ne omoare”.

Charlize a explicat că astfel de măsuri de securitate erau obișnuite în Africa de Sud la acea vreme: „Țara noastră era în pragul unui război civil”.

Ea și mama ei s-au baricadat în dormitor: „Țineam ușa cu corpurile noastre pentru că nu avea încuietoare. Și el pur și simplu s-a dat înapoi și a început să tragă prin ușă”.

În mod miraculos: „Niciun glonț nu ne-a atins. Este incredibil când te gândești. Dar mesajul era foarte clar: «O să vă omor în seara asta»”.

Situația a escaladat rapid: „A mers spre seif, iar mama a deschis ușa. Fratele lui era încă acolo. Ea a tras un glonț pe hol, care a ricoșat de șapte ori și l-a rănit la mână”.

Mama actriței a fost declarată nevinovată

Apoi: „L-a urmărit pe tatăl meu, care încerca să scoată mai multe arme din seif, și l-a împușcat”. Mama actriței a fost ulterior declarată nevinovată, fiind un caz clar de autoapărare.

Deși trauma este profundă, Charlize Theron spune că nu mai este definită de acel moment: „Cred că aceste lucruri trebuie discutate, pentru că îi ajută pe alții să nu se simtă singuri”.

„Nu știam despre povești ca aceasta. Când ni s-a întâmplat nouă, am crezut că suntem singurii oameni. Nu mai sunt bântuită de asta”.

Actrița a subliniat că violența domestică nu este un caz izolat: „Din păcate, nu este o poveste singulară. Se întâmplă în multe case. Femeile sunt tratate extrem de nedrept. Nimeni nu ia în serios situația în care se află. Și nu cred că cineva a luat-o în serios nici pe mama mea”.

Implicarea în lupta împotriva violenței domestice

Experiența personală a determinat-o pe Charlize Theron să devină o susținătoare activă a victimelor violenței domestice. În 2020, a colaborat cu organizația CARE și Entertainment Industry Foundation pentru lansarea campaniei Together For Her, destinată sprijinirii victimelor în timpul pandemiei COVID-19.

De asemenea, în 2008, a fost numită Mesager al Păcii al ONU, cu misiunea de a milita pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.