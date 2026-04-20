Dificultăți de mers chiar și la o săptămână după revenirea pe Pământ

Unul dintre astronauții care s-au întors pe Pământ după misiunea istorică în jurul Lunii a dezvăluit impactul puternic pe care doar 10 zile petrecute în spațiu îl pot avea asupra corpului uman.

Christina Koch, membră a echipajului misiunii Artemis 2, a publicat imagini cu procesul dificil de recuperare, după ce capsula a amerizat în largul coastelor din California.

În videoclipul distribuit pe rețelele sociale, astronauta apare încercând să meargă în linie dreaptă și să își mențină echilibrul, la o săptămână după întoarcerea pe Pământ. Imaginile arată cât de greu se adaptează corpul la gravitație după o perioadă petrecută în microgravitație, chiar dacă membrii echipajului au făcut zilnic aproximativ 30 de minute de exerciții de rezistență, scrie UNILAD.

De ce corpul „uită” cum să se orienteze

Christina Koch a explicat că problema nu ține doar de slăbiciunea corpului, ci de capacitatea acestuia de adaptare. „Când oamenii trăiesc în microgravitație, sistemele din corp care ne spun cum ne mișcăm, organele vestibulare, nu mai funcționează corect. Creierul învață să ignore aceste semnale, iar când revenim pe Pământ, ne bazăm foarte mult pe vedere pentru a ne orienta”, a explicat specialistul NASA.

Ea a adăugat că mersul cu ochii închiși devine extrem de dificil în aceste condiții.

Datele colectate în timpul misiunilor spațiale au o importanță majoră nu doar pentru explorarea cosmică, ci și pentru medicina terestră.

Potrivit lui Koch, aceste informații pot ajuta la tratarea unor afecțiuni precum vertijul, contuziile sau alte tulburări neurovestibulare.

Recuperare treptată după misiune

Astronauta a transmis că simptomele sunt parte normală a procesului de recuperare și că organismul începe deja să se readapteze.

„Din fericire, deja ne readaptăm la gravitație la șapte zile după amerizare”, a mai spus Koch.

Orion's main parachute has deployed. The spacecraft has a system of 11 chutes that will slow it down from around 300 mph to 20 mph for splashdown.



Sâmbătă, 11 aprilie, capsula Orion a amerizat în siguranță în Oceanul Pacific, în apropiere de San Diego, încheind o misiune istorică de 10 zile în jurul Lunii.

Artemis II may have splashed down, but our photos and videos from the mission are still rolling in! Keep an eye on the latest: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/HahXb0gCYC — NASA (@NASA) April 11, 2026

Cei patru astronauți aflați la bord – comandantul Reid Wiseman, pilotul Victor Glover, Christina Koch de la NASA și Jeremy Hansen de la Agenția Spațială Canadiană – au fost primii oameni care revin dintr-o misiune în jurul Lunii după misiunea Apollo 17 din 1970.

