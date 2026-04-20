„Sper până în ultima clipă să nu se declanșeze această criză politică. Țara este în pericol și PSD-ul este în pericol. Dacă ajunge în opoziție, este posibil să nu mai iasă de acolo. PSD și PNL au dus țara într-o poziție foarte proastă, dar diferența între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu este că Ilie Bolojan este un tip corect, din punctul meu de vedere, pentru că încearcă să salveze țara. Iar Sorin Grindeanu și echipa pe care o are la București tergiversează tot, bagă bățul prin gard în permanență, astfel încât să fie cât mai rău pentru țară.

Trebuie să avem curajul și să recunoaștem realitatea. Situația în care suntem acum se datorează ultimelor 3-4 guverne. Reforma înseamnă și dat oamenii afară. Grindeanu mă face bolojenist. Ce înseamnă? Să încerci să salvezi țara, ce încearcă Ilie Bolojan acum.

Sorin Grindeanu încearcă un șantaj și cred că nu-i va reuși și pune partidul într-o situație foarte proastă. Se aștepta să fie o masă critică în PNL, care să-l debarce pe Bolojan și această masă critică nu există.

Sper ca Sorin Grindeanu să aibă bunul simț să-și dea demisia, pentru că a făcut numai greșeli”, a transmis Constantin Toma la Euronews.

PSD decide astăzi, 20 aprilie, dacă îi retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, liderul guvernului susținut de PSD, PNL, USR și UDMR. Evenimentul, intitulat „Momentul adevărului”, este programat la ora 17.00 în Parlament, unde aproximativ 5.000 de delegați din întreaga țară vor vota în privința ieșirii partidului din coaliția de guvernare.

