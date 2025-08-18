WebHostMost.ro anunță astăzi că toate site-urile găzduite pe platforma lor includ protecție Security Headers A+, activată automat, chiar și pe planurile gratuite. Niciun alt furnizor de hosting din lume nu oferă acest nivel de securitate „din cutie”.

De ce contează securitatea?

Un site vulnerabil poate expune datele clienților, afecta reputația și cauza pierderi directe.

În ciuda acestui risc, majoritatea furnizorilor de hosting lasă configurarea măsurilor de securitate complet pe seama clientului – un proces adesea complicat și greu de gestionat pentru utilizatorii non-tehnici.

Alegând web hosting de la WebHostMost.ro, utilizatorii din România beneficiază de protecție la standarde enterprise, fără setări tehnice complexe și fără costuri suplimentare.

Cum funcționează protecția WebHostMost

Security Headers A+ sunt activate automat pentru toate site-urile, fără intervenție manuală din partea utilizatorului.

SSL gratuit este preinstalat, astfel încât conexiunile sunt securizate încă de la primul vizitator.

Protecție integrată împotriva atacurilor comune, cum ar fi XSS, clickjacking și interceptarea datelor sensibile.

Toate aceste măsuri sunt incluse fără costuri ascunse și fără a necesita upgrade-uri premium pentru a beneficia de securitate reală.

Impact real pentru utilizatori

Un freelancer, un magazin online mic sau un proiect personal poate fi la fel de bine protejat ca o corporație mare – fără eforturi suplimentare, fără consultanți IT și fără cunoștințe tehnice.

Chiar și utilizatorii care aleg WordPress hosting de la WebHostMost.ro beneficiază din prima zi de aceste măsuri avansate de securitate, fără bătăi de cap și fără setări complicate.

Valentin Scerbacov, fondator și CEO WebHostMost, developer cu experiență de peste 7 ani în arhitectura infrastructurilor web, declară:

„Ne-am dorit să construim cel mai sigur web hosting din lume, unde fiecare client – indiferent de dimensiunea proiectului – să beneficieze din prima zi de cea mai bună protecție posibilă. Am proiectat totul astfel încât utilizatorii să nu mai fie nevoiți să își facă griji pentru atacuri DDoS sau configurări complicate, ci doar să se bucure de cel mai sigur și rapid serviciu de hosting disponibil. Nimeni altcineva nu oferă un astfel de nivel de protecție «din cutie».”

Securitatea nu mai este un „extra” – este esențială pentru succesul online.

WebHostMost.ro demonstrează că protecția A+ poate fi standard, chiar și pentru site-uri mici sau pe planuri gratuite, fără setări suplimentare și fără costuri ascunse.

Sursa foto: freepik.com

