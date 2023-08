În cele ce urmează, descoperă trei mărci premium de whisky disponibile pe SmartDrinks.ro, unul dintre cei mai cunoscuți comercianți de băuturi, și află detalii interesante despre istoria acestor branduri!

Whisky Glenfiddich – arome fine și inconfundabile

Povestea Glenfiddich a început în 1886, când fondatorul William Grant și cei nouă copii ai săi au pornit într-o călătorie ce avea ca destinație construirea celei mai bune distilerii din lume. Au numit-o Glenfiddich, care în galeză înseamnă „valea cerbilor“, iar în 1887 au fost puse în funcțiune cazanele de cupru realizate manual de Grant. În deceniile care au urmat, urmașii săi au rămas fideli standardelor setate de fondatorul distileriei, străduindu-se în mod constant să își îmbunătățească munca și respectând în același timp tradițiile distilării whisky-ului. Glenfiddich este încă deținut de familie, după 137 de ani de la crearea primei distilerii. Abordarea de tip think outside the box a definit întotdeauna parcursul Glenfiddich, de la sticla triunghiulară creată în anii 1950 ca un omagiu adus trinității apă-drojdie-malț de orz (cele trei elemente esențiale ale whisky-ului), până la programul anual Glenfiddich Artists in Residence, prin intermediul căruia artiști din toată lumea sunt invitați la distileria Glenfiddich din Dufftown, Scoția, pentru a crea artă inspirată din istoria, patrimoniul și meșteșugurile ce stau la baza acestui brand. Însă nimic din toate acestea nu ar fi posibil fără whisky-ul în sine. De la cel mai bine vândut single malt whisky (în 2019) până la creații rare, Glenfiddich și-a consolidat o poziție de lider în industria producătorilor de whisky-uri premium. Sortimente deosebite de whisky Glenfiddich precum Grand Cru (23 de ani), Solera Reserve (15 ani) sau Grande Couronne (26 de ani) sunt disponibile pe SmartDrinks.ro. Ai parte de livrare în două ore în București și Ilfov și în 24-48 de ore în toată țara.

Whisky Dimple – o combinație perfectă între tradiție și inovație

Dimple Haig sau Dimple Pinch a fost lansat pe piață în 1893, într-o perioadă în care cererea pentru blended scotch whisky era foarte mare. Familia Haig domina arena industrială a whisky-ului și era extrem de bine poziționată. Doi dintre fiii lui John Haig – Alicius și Hugh Vietch – au înființat Haig & Haig în 1888 ca o afacere de export, supraveghind vânzarea whisky-urilor companiei în SUA. Până în 1939, combinația dintre Dimple și extensia de marcă Gold Label a făcut din Haig cel mai bine vândut scotch din Regatul Unit, în timp ce Dimple Pinch și-a recăpătat vânzările de dinainte de prohibiție în Statele Unite. Whisky-ul a fost îmbuteliat în faimoasa sticlă triunghiulară, învelită în plasă de sârmă, aplicată manual, ce fusese concepută inițial pentru a împiedica dopul să iasă în timpul transporturilor de export pe mări agitate. Sticla Dimple a fost prima sticlă brevetată în Statele Unite, în 1958. Whisky-ul Dimple a câștigat popularitate și datorită promovării sale în serialul de succes Breaking Bad, fiind una dintre băuturile preferate ale lui Walter White. Acest brand se regăsește în cele mai exclusiviste locații din lume și este apreciat pentru gustul său clasic și rafinat. Experimentează și tu aroma bogată și intensă a unui whisky Dimple 15 ani comandându-l pe SmartDrinks.ro!

Whisky Glenmorangie transformă orice moment într-o experiență unică

La distileria Glenmorangie, situată în apropierea orașului Tain, în nord-estul Scoției, este creat whisky-ul single malt Glenmorangie, a cărui reputație a depășit cu mult granițele țării sale natale. Producția acestui whisky single malt începea în 1843, când fermierul William Matheson și soția sa, Anne, și-au împlinit visul de a fonda distileria Glenmorangie. Aceasta a devenit faimoasă prin îmbinarea tradiției cu inovația pentru a crea un whisky delicios. Whisky Glenmorangie este maturat cu atenție în butoaie de stejar de calitate înaltă, iar la baza succesului său stau un mix de factori precum know-how-ul și valorile transmise din generație în generație de experții artizani, principiile științifice și spiritul artistic.

Așadar, acestea sunt trei dintre cele mai apreciate branduri de whisky disponibile pe SmartDrinks.ro, definite de tradiție, calitatea ingredientelor și complexitatea aromelor. Vei găsi pe site și alte branduri premium, cum ar fi whisky Cardhu, whisky Macallan sau whisky Compass Box. Bucură-te de gustul lor comandându-le pe SmartDrinks.ro!

