E săptămâna în care cererea de flori în București atinge vârful din iar asta înseamnă comenzi la birou, livrări acasă, la mama, bunica și alte persoane dragi cu care simți să împărtășești primăvara.

Lalelele, simbolul începutului de sezon

Pentru Ziua Femeii, lalelele rămân alegerea principală. Buchete mari, în nuanțe vibrante sau pastelate, comandate pentru mame, colege sau partenere.

La FLORENS™, lalelele sunt comandate direct de la Bursa din Olanda cu câteva zile înainte de livrare intervalul fiind calculat astfel încât florile să ajungă la destinatar exact în momentul deschiderii naturale.

Buchetele „manifest” sunt create manual în ziua livrării: designerul floral creează fiecare buchet în parte astfel încât rezultatul final să respecte fidel imaginile și videoclipurile de prezentare ale produsului de pe site.

Frezii, zambile și parfum persistent

Freziile sunt asociate cu puritatea și eleganța discretă, în timp ce zambilele sunt apreciate pentru parfumul intens, care poate persista săptămâni întregi în condiții corecte de îngrijire.

În combinație cu lalele sau ranunculus, creează aranjamente dense cu miros inconfundabil, specifice sezonului de primăvară. Sunt printre cele mai frecvente alegeri în comenzile online de 8 Martie și e ușor de înțeles de ce: joc de culori, parfum persistent și un aspect cât se poate de natural.

Cine comandă flori de 8 Martie?

Oferirea florilor este asociată tradițional bărbaților, însă 8 Martie are o dinamică mai complexă.

Potrivit datelor interne FLORENS™, 35% dintre cei care comandă flori online în perioada 1-8 Martie sunt femei care aleg să trimită flori prietenelor, colegelor sau mamelor.

Această tendință a dus la creșterea comenzilor multiple, cu livrare la adrese diferite în aceeași zi, detaliu care a influențat dezvoltarea serviciilor de livrare flori la domiciliu în interval rapid, în București și Ilfov.

Buchete create la comandă și livrare chiar și în două ore

În preajma lui 8 Martie, unul dintre criteriile principale în alegerea unei florării online este viteza livrării. La FLORENS™, intervalul standard este de 2-4 ore, disponibil tot anul, zilnic între 09:00 și 21:00.

Acoperirea include toate cele 6 sectoare ale Capitalei și zona metropolitană Ilfov – Voluntari, Otopeni, Pipera, Afumați și alte localități limitrofe. Timpul variază în funcție de sector: comenzile către Sectorul 1 pot fi onorate în 1-1,5 ore, în timp ce pentru sectoarele 3-6 estimarea este de 2-2,5 ore.

Pentru livrare în aceeași zi, FLORENS™ recomandă plasarea comenzii cu cel puțin 3 ore înainte de momentul dorit, un detaliu util mai ales pe 8 Martie, când volumul comenzilor este maxim.

La FLORENS™, selecția florilor de sezon urmează aceleași standarde ca în cazul trandafirilor aduși direct din Ecuador sau al trandafirilor David Austin din grădini certificate. Prospețime, calibru și consistență față de imaginile de prezentare de pe site. Fiecare buchet este creat în ziua livrării de designerul floral din Atelierul de pe strada Paris, Piața Victoriei–Dorobanți, fie la cererea specifică a clientului, fie recreat fidel după videoclipurile și imaginile din portofoliul online.

8 Martie, mai mult decât un gest simbolic

Într-o societate în rapidă schimbare și continuă adaptare la noi tendințe, unul dintre cele mai simple gesturi rămâne o formă dovedită de recunoaștere, de dragoste și empatie. O acțiune care înșiruie cuvinte prin petale și care va vesti întotdeauna primăvara.

Gestul a rămas același, dar așteptările s-au schimbat. Personalizare, prospețime și livrare la oră fixă. Acestea sunt principalele criterii după care bucureștenii aleg astăzi o florărie online de 8 Martie. Un standard care, odată stabilit, e greu de ignorat.

