Obiectivul acestui ghid este simplu: să identifici cele mai comune greșeli de stil și să le corectezi ușor, astfel încât sandalele să completeze ținuta, nu să o saboteze.

1. Alegi modelul nepotrivit pentru ocazie

Nu toate sandalele transmit același mesaj. Flip-flopii arată potrivit la plajă sau la piscină. Modelele sport merg la plimbări lungi sau în vacanță. Sandalele din piele, cu barete late sau tip „fisherman” (cu mai multe barete care acoperă parțial piciorul), se potrivesc în oraș sau la ieșiri casual.

Greșeala apare atunci când combini:

Flip-flopi cu pantaloni lungi și cămașă. Sandale tehnice cu o ținută urbană minimalistă. Modele foarte relaxate la o cină într-un restaurant elegant.

În majoritatea cazurilor, întreabă-te unde mergi și cât de relaxat este contextul. Dacă ai o întâlnire la terasă, alege sandale din piele maro sau negre, cu design simplu, și combină-le cu pantaloni din in și cămașă lejeră. Dacă mergi la cumpărături sau într-un city break, un model sport, bine fixat pe picior, funcționează mai bine.

Fă alegerea intenționat. Nu lăsa sandalele să pară o soluție de ultim moment.

Dacă îți place să faci shopping rapid, direct de pe telefon, și vrei opțiuni variate într-un singur loc, poți explora colecția de sandale bărbați. Găsești modele casual, sport sau din piele, potrivite pentru stiluri diferite.

2. Porți sandale cu șosete fără un plan clar

Combinația sandale + șosete stârnește reacții. Poate arăta cool într-o ținută streetwear bine construită. Dar, de cele mai multe ori, creează confuzie vizuală.

Evită:

Șosete albe sport cu sandale casual din piele. Șosete subțiri negre la sandale maro. Șosete foarte scurte care se văd doar parțial.

Dacă vrei să testezi acest mix, alege șosete crew din bumbac, într-o culoare neutră, și combină-le cu pantaloni scurți largi sau pantaloni trei sferturi. Ținuta trebuie să arate coerent, nu improvizat.

La birou, la evenimente sau în contexte mai formale, renunță complet la șosete. Respectă regulile de dress code (https://en.wikipedia.org/wiki/Dress_code) ale situației și păstrează sandalele simple, purtate direct pe picior.

3. Neglijezi îngrijirea picioarelor

Sandalele lasă piciorul la vedere. Orice detaliu devine vizibil. Unghii netăiate, piele uscată sau călcâie crăpate pot strica o ținută bine gândită.

Pentru utilizare uzuală, ține cont de câțiva pași simpli:

Taie și pilește unghiile regulat. Hidratează călcâiele seara, mai ales dacă porți sandale zilnic. Spală și usucă bine picioarele înainte de a încălța sandalele.

Alege modele din materiale care permit pielii să respire. Alternează perechile, mai ales în zilele foarte calde. Aspectul îngrijit transmite atenție la detalii și respect față de tine.

4. Alegi mărimea greșită

Sandalele prea mici lasă degetele să depășească talpa. Cele prea mari creează instabilitate și arată dezordonat. Ambele situații afectează imaginea și confortul.

Verifică aceste lucruri înainte să le păstrezi:

Piciorul stă centrat pe talpă. Curelele fixează ferm, fără să strângă. Nu „agați” sandaua cu degetele în timpul mersului.

Dacă faci comanda online, consultă ghidul de mărimi și citește descrierea produsului. Pentru rezultate optime, măsoară lungimea tălpii și compar-o cu tabelul disponibil. Nu miza pe „merge și așa”.

5. Le combini greșit cu hainele

Sandalele au un aer relaxat. Ținuta trebuie să susțină acest nivel de lejeritate. Evită să le porți cu:

Costume formale. Pantaloni din stofă groasă. Blugi skinny foarte strâmți, asortați cu sandale masive.

În schimb, încearcă combinații echilibrate:

Sandale din piele + pantaloni din in + cămașă albă lejeră.

Sandale minimaliste negre + pantaloni scurți bej + tricou simplu.

Sandale maro + jeanși drepți, ușor rulați la tiv + tricou oversized.

Acordă atenție lungimii pantalonilor. Dacă materialul cade peste sandale, ținuta pare neglijentă. Rulează tivul sau alege croieli mai scurte. Culorile neutre – bej, kaki, bleumarin, gri – se asortează ușor și păstrează un aspect curat.

6. Ignori nivelul de formalitate al evenimentului

Există situații în care sandalele nu funcționează, indiferent de model. Evenimentele business, nunțile sau întâlnirile formale cer încălțăminte închisă.

Dacă ai dubii, întreabă organizatorul sau verifică invitația. Dacă apare un cod vestimentar clar, respectă-l. Poți alege loafers, espadrile sau pantofi de vară perforați. Îți păstrezi confortul și arăți adecvat.

Pentru ieșiri relaxate, festivaluri, vacanțe sau plimbări în oraș, sandalele rămân o alegere potrivită. Analizează contextul și decide informat.

7. Alegi sandale incomode doar pentru design

Un model arată bine în poze, dar te jenează după 20 de minute? Nu îl păstra. Confortul influențează postura și felul în care mergi. Dacă te miști rigid sau îți modifici pașii, ținuta pierde din coerență.

Caută:

Talpă ușor flexibilă, dar stabilă. Susținere pentru arc. Curele reglabile.

Pentru plimbări lungi, evită talpa complet plată și foarte subțire. În majoritatea cazurilor, un model bine construit te ajută să mergi relaxat ore întregi. Probează-le în casă și vezi cum te simți înainte să le porți afară.

8. Exagerezi cu detaliile și culorile

Sandalele cu prea multe catarame, aplicații sau combinații intense de culori atrag atenția, dar se asortează greu. Dacă restul ținutei este deja încărcat, rezultatul devine obositor vizual.

Pentru utilizare frecventă, alege:

Design simplu. Culori neutre – maro, negru, bej, bleumarin. Finisaje curate, fără detalii inutile.

Dacă vrei o pată de culoare, integreaz-o într-o ținută simplă. De exemplu, sandale bleumarin cu pantaloni scurți albi și tricou gri deschis. Păstrează echilibrul și nu transforma încălțămintea în singurul punct de interes.

Sandalele bărbătești pot arăta bine și pot completa un stil relaxat de vară, dacă le alegi atent și le porți în contextul potrivit. Revizuiește această listă înainte să ieși din casă, salveaz-o pentru următoarea sesiune de shopping și inspiră-te pentru combinații noi.

Vrei mai multe idei de styling și combinații ușor de pus în practică? Explorează colecțiile online și adaugă în coș sandalele bărbătești favorite!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE