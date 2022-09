Mierea de tei

Mierea de tei poate fi de un galben deschis sau închis la culoare. Aceasta are un rol benefic în ameliorarea problemelor respiratorii și de a calma durerile. Totodată, conține antioxidanți benefici care ajută rinichii să scape de toxine. De asemenea, este recunoscută pentru efectele calmante ale acesteia, fiind un foarte bun remediu pentru oamenii care au insomnii.

Mierea polifloră

Este un tip de miere foarte complex, pentru că are în compoziție nectarul de la câteva zeci sau chiar sute de plante medicinale și, în consecință, beneficiază și de proprietățile terapeutice ale acestora. Mierea polifloră este recomandată special atunci când suntem obosiți fizic sau intelectual.

Mierea de salcâm

Are o aromă dulce și culoare deschisă. Este folosită constantă ca îndulcitor la diverse băuturi deoarece este preponderent bogată în fructoză. Mierea de salcâm este ideală pentru diabetici, deoarece conține mai multă fructoză decât glucoză. De asemenea, are efect calmant la nivelul stomacului pentru diverse dureri.

Mierea de floarea-soarelui

Are un aspect de un galben strălucitor. Mierea de floarea-soarelui are un gust de polen și este bogată în calciu și siliciu. Are beneficiul să întărească în special sistemul imunitar contra oboselii, tulburărilor digestive, cât și să trateze diverse afecțiuni de boli renale.

Mierea de lavandă

Mierea de lavandă are în primul rând un miros inconfundabil. Este recomandată în special persoanelor care au diferite boli reumatice, cu scopul benefic să-și întărească oasele, deoarece mierea este bogată în calciu. În plus, este recunoscută și pentru tratarea diverselor infecții pulmonare.

