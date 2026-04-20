În orașe aglomerate precum București, mașinile sunt expuse zilnic la praf, poluare, pietriș și variații de temperatură. Tocmai de aceea, tot mai mulți șoferi din capitală se întreabă unde pot găsi servicii de infoliere PPF în București, mai ales după ce observă primele semne de uzură. Specialiștii din ateliere de detailing, inclusiv Detailing Maniacs, subliniază însă că astfel de soluții sunt cu adevărat eficiente atunci când sunt aplicate preventiv.

Spălarea incorectă a mașinii

Una dintre cele mai frecvente cauze ale deteriorării vopselei este spălarea necorespunzătoare. Periile dure, bureții murdari sau lavetele de slabă calitate pot provoca microzgârieturi care devin vizibile în timp.

Spălătoriile automate, deși rapide, pot accentua problema. Periile reutilizate acumulează particule abrazive care acționează ca un șmirghel fin asupra vopselei. Rezultatul este pierderea treptată a luciului și apariția unui aspect mat.

Uscarea necorespunzătoare

După spălare, uscarea este adesea tratată superficial. Lăsarea apei să se evapore natural favorizează apariția petelor de calcar, mai ales în zonele unde apa este dură.

Aceste depuneri pot deveni dificil de îndepărtat dacă nu sunt tratate la timp.Folosirea unui prosop din microfibră de calitate reduce semnificativ riscul apariției petelor.

Expunerea prelungită la soare

Radiațiile UV afectează constant vopseaua auto. Expunerea repetată la soare duce la oxidare, decolorare și pierderea intensității culorii.

Mașinile parcate frecvent în aer liber sunt cele mai expuse, iar efectele devin vizibile în timp. Stratul de lac își pierde elasticitatea și devine mai vulnerabil la factori externi.

Neglijarea contaminanților

Pe suprafața vopselei se depun constant particule invizibile: praf industrial, rășină de copac, insecte sau particule metalice provenite din trafic.

Aceste impurități nu sunt eliminate complet printr-o spălare obișnuită. Dacă rămân pe suprafață, pot afecta stratul de lac și pot genera pete sau defecte permanente.

Decontaminarea periodică este esențială pentru menținerea vopselei într-o stare bună.

Utilizarea produselor nepotrivite

Un obicei frecvent este folosirea detergentului de vase sau a altor soluții nepotrivite pentru spălarea mașinii. Aceste produse sunt prea agresive și pot elimina orice strat de protecție existent.

În timp, vopseaua devine mai vulnerabilă și mai predispusă la deteriorare. Produsele dedicate auto sunt concepute pentru a curăța eficient fără a afecta suprafața.

Lipsa unei protecții reale

Mulți șoferi se bazează exclusiv pe vopseaua din fabrică, fără să aplice o protecție suplimentară. În realitate, aceasta nu este suficientă pentru a face față agresiunilor zilnice din trafic.

Zgârieturile fine, pietrișul și substanțele chimice afectează constant caroseria. Fără protecție, aceste efecte se acumulează rapid.

Soluțiile moderne includ ceruri, coating-uri ceramice sau folii de protecție, fiecare având rolul de a prelungi durata de viață a vopselei.

Ignorarea zgârieturilor mici

Zgârieturile superficiale sunt adesea trecute cu vederea. Cu toate acestea, ele pot deveni puncte vulnerabile unde murdăria și umezeala pătrund mai ușor.

În timp, aceste defecte se pot accentua și pot duce la probleme mai costisitoare. Intervenția rapidă este importantă pentru a menține vopseaua în stare bună.

Concluzie

Deteriorarea vopselei auto este un proces gradual, cauzat de obiceiuri greșite repetate în timp. De la spălare și uscare până la lipsa protecției, fiecare etapă contează.

Pentru șoferii din orașe mari, unde expunerea la factori agresivi este constantă, prevenția devine esențială. Înțelegerea acestor greșeli și evitarea lor poate face diferența între o mașină care își păstrează aspectul ani la rând și una care necesită recondiționări costisitoare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Gică Hagi, noul selecționer al naționalei de fotbal a României: „Acestea sunt criteriile de selecție prin care vom deveni cei mai buni” / Singura frică a selecționerului
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
E știrea momentului, chiar nu s-a știut nimic! Ce s-a aflat despre soția lui Mircea Geoană
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
GSP.RO
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Proiect minier de 100 de milioane de euro în România. Metalul rar care pune Sibiul pe harta mineralelor critice ale UE
Programul „Străzi deschise – București” revine din 25 aprilie. Care vor fi zonele pietonale: traseul se extinde
Parteneri
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Adevarul.ro
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Salariul uriaș pentru Gică Hagi. Cum l-au convins bogații de la Galatasaray să semneze: “Au pus banii pe masă”
Fanatik.ro
Salariul uriaș pentru Gică Hagi. Cum l-au convins bogații de la Galatasaray să semneze: “Au pus banii pe masă”
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Financiarul.ro
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Stiri Mondene 14:49
Visul lui Andrei Bănuță a prins viață. Ce se întâmplă peste șase luni: „Îmi ocupă inima mai mult decât aș fi crezut”
Conversația pe care Aris Eram a avut-o la Survivor cu sora lui. Ce i-a transmis Alexia Eram despre mama lor, Andreea Esca
Parteneri
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
TVMania.ro
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Stațiunea montană unde șoseaua a luat-o la vale şi riscă să cedeze. Reparațiile costă cât bugetul local
ObservatorNews.ro
Stațiunea montană unde șoseaua a luat-o la vale şi riscă să cedeze. Reparațiile costă cât bugetul local
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
GSP.ro
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
Parteneri
Simion: „Împăratul este gol&quot;. Coaliția toxică o să sfârșească
Mediafax.ro
Simion: „Împăratul este gol&quot;. Coaliția toxică o să sfârșească
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Un microbuz plin cu copii s-a ciocnit violent cu un autoturism, în județul Mureș. Zece persoane au ajuns la spital
KanalD.ro
Un microbuz plin cu copii s-a ciocnit violent cu un autoturism, în județul Mureș. Zece persoane au ajuns la spital

Politic

Politică 12:54
LIVE TEXT – PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. S-a decis întrebarea pentru „Momentul adevărului”
Nicușor Dan așteaptă votul PSD care ar putea să declanșeze criza guvernamentală: „Se vor întâmpla lucruri în seara asta”
Parteneri
Cazurile Grojdea și Dâncă: aveau dreptul să conducă mașinile luate pe firmele altora? Când intră ANAF pe fir cu controale
ZiaruldeIasi.ro
Cazurile Grojdea și Dâncă: aveau dreptul să conducă mașinile luate pe firmele altora? Când intră ANAF pe fir cu controale
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
Fanatik.ro
Averea impresionantă pe care o are Gică Hagi. Care sunt afacerile din care face bani ”Regele”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal