Nu lipsea din ritualuri sacre, vindecare, purificare. Acum, această rășină este folosită atât în scopuri spirituale, cât și pentru proprietățile sale medicinale sau aromatice. A depășit de mult granițele bisericilor, ajungând și în casele noastre. Magazine dedicate, precum e-palosanto.com o comercializează sub mai multe forme, fiecare cu proprietăți specifice. Magazinul are o gamă extinsă de tipuri de tămâie.

Istoria extraordinară a aromatei tămâi

Cum am specificat, vorbim despre o rășină care are rădăcini adânci în existența umanității. Tămâia este cunoscută de mii de ani, fiind utilizată de civilizații antice. Egiptenii, grecii, romanii o foloseau foarte des. În Egiptul Antic, de exemplu, tămâia era prezentă în ceremoniile religioase. Mai mult, în anumite rituri era oferită zeilor ca simbol al purificării, fiind ceva sacru. Era un ingredient obligatoriu și pentru îmbălsămare.

De asemenea, în templele romane, dar și grecești, fumul tămâiei era folosit pentru a apropia oamenii de zei. Prin intermediul miresmei acesteia se credea că se creează o legătură cu divinitățile.

Deși multe lucruri au fost date uitării din aceste civilizații antice, nu același lucru s-a întâmplat și cu tămâia. Creștinii o folosesc și ei. Tămâia este un simbol, fără de care rugăciunea nu este completă. De aceea, este arsă în biserici în timpul slujbelor religioase. În zilele noastre este ușor să folosești tamaie și în propria locuință. Se procura simplu de la e-palosanto.com. Poate fi utilizată pentru purificarea aerului, creând un mediu relaxant. O mai putem arde pentru meditație, atomoterapie, pentru relaxare.

Ce este, de fapt, tămâia?

Nu trebuie aleasă niciodată o tămâie care nu are specificată proveniența. Am specificat faptul că este o rășină. Tămâia este obținută din arborii din specia Boswellia. Aceștia se găsesc în regiunile uscate din Africa și Orientul Mijlociu. În general, tămâia comercializată acum vine din Grecia însă. Atunci când trunchiul acestui arbore este tăiat, seva începe să curgă.

Se solidifică în formă de bucăți mici, aromate de rășină, pe care le știm cu toții. Tămâia este colectată, fiind ulterior utilizată în diverse forme. Pot fi bucăți solide pentru ardere, dar și sub formă de uleiuri esențiale. Este interesantă compoziția chimică. Acum știm că această conține mai mulți compuși activi, printre care acidul boswellic. Acesta este responsabil pentru efectele antiinflamatorii, antioxidante ale tămâiei. Această rășină este bogată în substanțe aromatice naturale, oferindu-i mirosul distinct. De asemenea, are numeroase proprietăți terapeutice. Nu trebuie confundată cu smirna.

Deși asemănătoare, aceasta provine din arborele Balsamodendron myrrh. Ambele erau extrem de scumpe în trecut, doar cei bogați permițându-și așa ceva. De fapt, și în Biblie, cele două sunt specificate. La nașterea lui Isus, cei trei Magi au adus aur, tămâie și smirnă. Astfel ne dăm seama de valoarea acestor două rășini.

Beneficiile terapeutice ale tămâiei naturale

Cum spuneam, la magazinul e-palosanto.com o găsim în diverse forme. Tămâia este disponibilă combinată cu diverse alte arome cum ar fi chiparos, cedru, lămâie, lavandă, liliac etc. Este foarte apreciată pentru numeroasele sale beneficii asupra sănătății fizice, dar și mentale. Capacitatea sa de a induce relaxarea, reducând stresul este printre cele mai cunoscute. Aroma să liniștitoare este folosită adesea în meditație.

De asemenea, este ideală pentru rugăciune, creând acel sentiment de pace interioară. Am specificat și faptul că tămâia are proprietăți antiinflamatorii, analgezice. Așadar poate fi folosită în medicină tradițională pentru a trata afecțiuni precum artrită sau durerile musculare. Acidul boswellic din tămâie, specificat anterior, a fost studiat pentru capacitatea sa de a reduce inflamația. Mai mult, poate îmbunătăți mobilitatea articulară. În plus, este un antioxidant puternic. Poate fi de folos în protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Rolul acesteia în atomoterapie pentru starea de spirit

Nu îi putem nega beneficiile! De exemplu, în atomoterapie, tămâia este folosită pentru a îmbunătăți starea de spirit. Are “darul” de reduce anxietatea, promovând un somn odihnitor. Uleiul esențial de tămâie poate fi utilizat în difuzoare sau aplicat pe piele. Este recomandat să fie diluat într-un ulei purtător, pentru a beneficia de efectele sale calmante. Inhalată, aromă acesteia poate fi de ajutor în echilibrarea emoțiilor. Persoanele care se confruntă cu neliniște, anxietate sau depresie o pot achiziționa de la e-palosanto.com. Cercetătorii au descoperit că tămâia poate reduce nivelul de cortizol, hormonul stresului. De asemenea, această rășină este folosită pentru a ne concentra mai bine.

Utilizarea tămâiei în ritualurile religioase

Așa cum am specificat, tămâia este folosită de milenii de preoți. A fost mereu un simbol al sacralității. În biserici, tămâia este și acum arsă în timpul slujbelor. Se crede că, prin intermediul fumului de tămâie, rugăciunile se ridică către cer. Mai este folosit pentru a purifica spațiile și a alunga energiile negative. Dar nu numai creștinătatea o folosește. În Asia, tămâia este arsă pentru a face meditație sau yoga. Fumul, precum și aroma să sunt considerate purificatoare, ajutând la curățarea energiei.

Cum să folosești tămâia în viața de zi cu zi

Nu mai este un produs greu de procurat. Prin intermediul magazinelor precum e-palosanto.com, o poți aduce în propria locuință. Ea poate fi integrată cu ușurință în viața cotidiană modernă. O poți folosi pentru purificarea aerului, creând un mediu relaxant, îmbunătățind starea de spirit. Există mai multe modalități de a folosi tămâia.

O poți arde sub formă de conuri sau bețișoare aromate pentru a parfuma încăperile. Se mai găsește și sub formă de boabe cu formă neregulată. Dacă vorbim de ulei, acesta poate fi adăugat în difuzoare sau băi. Astfel poți beneficia de proprietățile sale calmante.

Extractul de tămâie este inclus în unele produse de îngrijire a pielii. Datorită efectelor regenerative, este ideală pentru pielea sensibilă sau cu probleme.

După cum vedem, tămâia este un dar prețios al naturii, natural. Rămâne un ingredient esențial în viața noastră, cu rădăcini adânci în istorie. Intră acum pe e-palosanto.com și alege acel tip de tămâie care se potrivește nevoilor tale!

