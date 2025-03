„Fiica mea nu l-a iertat pe tatăl ei. Asta îi face foarte rău, din păcate, cu povestea asta nouă cu căsătoria, pentru că ea retrăiește povestea pe care eu nu o mai trăiesc. Lumea zice că încă îl mai iubesc pe Papadopol.

Nu se pune problema așa. Eu nu mai sufăr acum, mă distrează, pot să zic orice că nu mai am nicio treabă, dar Ruxi suferă, pentru că ea și-ar fi dorit să fie prima în sufletul tatălui ei și iar descoperă după atâția ani că nu e. Crede-mă, trece printr-o perioadă grea.

Eu stau și mă rupe ca mamă, pentru că nu am cum să o ajut. În tot tumultul emoțiilor de adolescent, nu avea nevoie de această căsătorie neanunțată. Puteau să fie lucrurile mai curat făcute, să îi spună mai din timp, să o pregătească. Când ai un copil, da, îți refaci viața, dar eu nu m-am măritat cu Cristi până când nu am știut că ea e pregătită să primească.”, a spus Ioana Ginghină, la „Online story”, potrivit Cancan.

Se pare că Ruxandra suferă încă pentru că tatăl ei nu a ținut-o la curent cu viața lui personală, în acest fel, ar fi fost pregătită pentru ceea ce urmează.

„Eu acum prin ce trec… un lucru pe care îl urăsc la propriu. Cristi a venit în viața mea, toate doamnele și domnișoarele îl văd pe Cristi ca pâinea lui Dumnezeu, chiar este, mă tratează ca pe o prințesă, mă ia și de nevastă acum. Ghici ce se spune: Ai avut noroc. Mor când aud asta. Nu e că am avut noroc. Odată că e și după sufletul omului, dar am fost și foarte deschisă.

Eu, teoretic, după ce am ieșit și am fost pregătită să date-uiesc. Practic, în 2018 s-a produs ruptura, dar eu în 2019 am declarat. Îmi aduc și acum aminte, eram la un eveniment, aranjată și mă întreabă care e secretul căsniciei și am zis: las-o așa, că eu nici nu mai stăteam cu omul în casă.

Când am fost pregătită să ies, am ieșit cu tot sufletul. Îmi spunea lumea că e greu, că nu mă ia nimeni cu un copil, ziceam pleacă mă de aici cu textele tale, nu am nevoie de așa ceva, închidere de energie. Dacă la tine e așa, la mine nu e. Am început să ies și vreau să spun că a avut tot soiul de experiențe foarte frumoase. Eu nu am întâlnit în toată acea perioadă un bărbat care să fie prost crescut sau care să vrea de la mine doar sex. Nu am continuat pentru că nu s-a potrivit să mergem mai departe.”, a spus Ioana Ginghină la WOWnews.

