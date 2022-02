Publicitate Cele mai sexy extensii de domenii web De Ringier Advertising, . Ultimul update Joi, 10 februarie 2022, 17:24

De la cele extensii 5 inițiale - .com, .org, .net, .edu și .int – s-a ajuns în zilele noastre la peste 1500. Dintre care unele foarte creative.Au trecut 45 de ani de la înregistrarea primului domeniu public de internet*. Pe vremea aceea, la începutul lumii online, existau doar cinci extensii disponibile: .com, .org, .net, .edu, .int, plus două rezervate pentru guvernul și armata SUA (.gov și .mil)Între timp lucrurile au evoluat cu maximă repeziciune, iar astăzi există nu mai puțin de 1,7 miliarde de website-uri în funcțiune și peste 300 de milioane de domenii înregistrate. Era firesc ca infrastructura să țină pasul cu nevoile creatorilor de conținut de pe întreaga planetă.La cele 7 extensii inițiale (pentru care termenul tehnic este TLD/Top Level Domain) s-au tot adăugat unele noi, astfel că în zilele noastre s-a ajuns la peste 1500. Fiecare dintre acestea deservește un domeniu de activitate, o arie de interes, o marcă comercială sau un teritoriu național. De pildă, domeniile .ro au apărut în 1993 și, până astăzi, numărul lor a sărit de șase sute de mii.