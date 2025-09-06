Circuit în Peru: de la Pacific la Anzi, între mistere precolumbiene și peisaje care îți taie respirația

Călătoria începe în Lima, metropola de pe țărmul Pacificului, unde istoria viceregatului spaniol se împletește cu gastronomia contemporană premiată. Turul panoramic te poartă prin Plaza de Armas, Catedrala, clădirile coloniale, dar și prin cartierele moderne Miraflores și San Isidro. Un bonus pentru pasionații de cultură: Muzeul de Antropologie și Arheologie, excelent pentru a înțelege civilizațiile dinaintea incașilor.

De aici pornești spre Paracas, poarta către Insulele Ballestas – supranumite „Galapagos-ul săracului”, dar bogate în faună: lei de mare, pelicani, cormorani, booby cu picioare albastre. Urmează Nazca, cu celebrele desene misterioase vizibile cel mai bine din zbor – opțional, survolul îți dezvăluie maimuța, colibriul, păianjenul și alte geoglife care încă stârnesc teorii și zâmbete .

Pe Panamericana, desertul se transformă treptat și ajungi în Arequipa, „Orașul Alb”, o bijuterie colonială la poalele vulcanilor. Mănăstirea Santa Catalina e un oraș în miniatură: alei colorate, curți intime și povești cu parfum de secol XVI. Drumul continuă spre Puno, pe malul lacului Titicaca, „marea de la 4000 de metri”. Aici întâlnești comunitățile Uros, pe insulele plutitoare din stuf – un mod de viață ingenios, născut din nevoia de protecție. Pe Taquile, urci trepte spre panorame ample și textile artizanale renumite; prânzul local completează experiența.

Intrarea în inima Imperiului se face prin Cuzco, fosta capitală inca, unde zidurile de piatră perfect șlefuite susțin palate coloniale. În drum, popasurile la Andahuaylillas („Capela Sixtină a Americii”), Raqchi – templul lui Viracocha, și Pukara deschid o galerie de artă vie: sculpturi, ceramică, piramide precoloniale. Ziua dedicată Văii Sacre a Incașilor (opțional) include întâlnirea cu lame, alpaca și vicuña la Awanacancha, ruinele și terasele agricole de la Pisac, apoi Ollantaytambo, cetatea-terasă ce domină valea râului Urubamba.

Vizită la Orașul Pierdut

„Cireașa de pe tort” este, firește, Machu Picchu (opțional): trenul șerpuiește prin chei verzi către Aguas Calientes, apoi autocarul urcă în serpentine spre „orașul pierdut”. Silueta teraselor, templele și ferestrele deschise spre nori compun una dintre cele mai memorabile panorame ale lumii. Pentru cei cu chef de anduranță, Muntele Curcubeu (Rainbow Mountain) poate fi bifat într-o excursie separată, cu culori minerale spectaculoase la altitudine (atenție, traseu solicitant).

Ce primești, pe scurt: zboruri internaționale, transferuri, cazări selectate în Lima, Paracas, Nazca, Arequipa, Puno și Cuzco, tururi ghidate la principalele obiective, excursii pe Titicaca (Uros și Taquile, cu prânz), intrări conform programului, asistență locală – adică logistica de care ai nevoie pentru a te bucura, cu adevărat, de povestea peruană.

De ce merită să alegi această aventură?

Bifezi Machu Picchu , una dintre cele 7 minuni ale Lumii Noi, plus Nazca și Titicaca – trei „mari” ale Americii de Sud într-un singur tur.

, una dintre cele 7 minuni ale Lumii Noi, plus și – trei „mari” ale Americii de Sud într-un singur tur. Simți contrastul fascinant dintre arhitectura inca și barocul colonial .

și . Ai un ritm atent dozat între explorare, cultură, gastronomie și peisaje.

Te bucuri de reducerea de 1410 euro, valabilă pentru plecările din toamnă.

