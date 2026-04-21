De cele mai multe ori, parte din problemă este echipamentul.

Să alegi echipamentul sportiv potrivit ție este una dintre cele mai subestimate decizii pe care le face un sportiv. Mulți aleg după preț, după design sau după ce folosesc jucătorii profesioniști. Dar realitatea este simplă: echipamentul potrivit nu este cel mai scump sau cel mai popular, ci cel care se potrivește nivelului tău actual.

Analizează-ți nivelul de joc

Există o tentație foarte comună: să alegi echipament mai performant decât nivelul tău, cu gândul că te va ajuta să progresezi mai repede. Sună logic, dar în practică funcționează exact invers. Un echipament prea avansat: îți cere o tehnică pe care încă nu o ai, îți reduce controlul, te obosește mai repede, te face să pierzi încrederea.

Pe de altă parte, un echipament prea simplu, după ce ai trecut de faza de începător, începe să te limiteze. Nu mai ai precizie, nu mai ai răspuns imediat la mișcări și simți că te-ai plafonat. De aceea, nu alege performant din prima. Analizează foarte bine nivelul tău actual de joc și apoi caută echipamentul potrivit.

Când ești începător, echipamentul trebuie să te ajute, nu să te testeze

La început, totul este despre senzație și control de bază. Nu ai nevoie de echipament sofisticat, ci de unul care îți face viața mai ușoară. Aici contează: cât de ușor te miști în el sau îl folosești și confortul.

Un echipament potrivit pentru începători îți „iertă” greșelile și îți permite să construiești încredere. De exemplu, multe produse din gama HEAD Romania prin Sport Intercom, sunt gândite exact pentru acest tip de experiență: ușor de folosit, echilibrate și confortabile.

De multe ori, alegi ceva prea greu sau prea rigid „ca să fie bun pe termen lung”. În realitate, acel echipament îți va încetini progresul încă din prima zi.

În faza intermediară începi să simți diferențele

La nivel intermediar, lucrurile devin interesante. Ai deja control de bază, începi să ai un stil, iar jocul tău devine mai conștient. Aici nu mai alegi doar ce e ușor, ci începi să alegi ce ți se potrivește.

Unii jucători preferă un joc puternic și agresiv, alții caută: control și precizie, iar echipamentul trebuie să reflecte asta.

În zona head sport există diferențe clare între game, dar ele devin relevante doar atunci când știi ce simți în joc. Dacă alegi la întâmplare, diferențele nu te vor ajuta cu nimic.

Aici apare una dintre cele mai mari frustrări: „am dat mai mult pe echipament, dar nu joc mai bine”. De cele mai multe ori, problema nu este produsul, ci nepotrivirea cu stilul tău.

La nivel avansat, echipamentul devine o extensie a jocului tău

La nivel avansat, nu mai cauți ajutor. Cauți precizie.

Vrei ca echipamentul: să răspundă exact cum te aștepți, să ofere feedback clar, să îți amplifice punctele forte. Aici, detaliile contează enorm: greutate, balans, rigiditate. Diferențele sunt mici pe hârtie, dar mari în joc.

Nu întâmplător, jucătorii avansați aleg game premium din HEAD, unde tehnologia este orientată spre performanță reală, nu doar confort. Dar chiar și aici există o capcană: dacă alegi ceva prea tehnic, fără să-l poți controla complet, vei pierde consistența.

Cum îți dai seama că echipamentul nu e potrivit

Nu ai nevoie de teste complicate. Corpul și jocul îți spun deja. Dacă: obosești rapid, pierzi controlul în mod constant, simți disconfort sau dureri, ai senzația că „te lupți” cu echipamentul, atunci e foarte probabil să nu fie alegerea potrivită.

Un echipament bun nu ar trebui să te facă să te adaptezi forțat. Ar trebui să se adapteze el la tine.

Alegerea corectă nu vine doar din specificații

Unul dintre cele mai mari mituri este că dacă înțelegi specificațiile, poți alege corect.

În realitate, specificațiile sunt doar o parte din poveste. Ceea ce contează cu adevărat este cum se traduc ele în jocul tău. De aceea, consultanța face diferența. Nu ezita să apelezi la specialiști precum Sportin pentru a alege echipamentul adecvat.

Alege ce te ajută să joci mai bine acum, ce îți oferă încredere și ce îți face progresul mai ușor. Pentru că, în final, echipamentul potrivit se simte ca și cum jocul tău devine, brusc, mai natural.

Foto: Freepik

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE