Activă, cu penele sale în nuanțe de maro și negru, puțini și-ar da seama că Gertie, o găină din rasa Golden Sebright, este cea mai bătrână găină în viață din lume.

Guinness World Records scrie despre acest lucru și menționează că i-a acordat acest titlu impresionant pe 17 noiembrie 2025, când Gertie a împlinit 15 ani și 100 de zile, depășind cu peste 6 luni recordul anterior deținut de o găină din Texas.

Povestea lui Gertie începe în 2010, când Frank Turek, din Statele Unite, a comandat 8 pui de găină printr-un serviciu online.

„Gertie este o Golden Sebright, o rasă pitică de găini, așa că a descoperit rapid că era mai mică decât multe dintre suratele din cotețul ei”, a declarat Frank, pentru Guinness World Records.

Am avut și câteva găini din rasa Silkie, tot o rasă de dimensiuni mai mici, astfel că nu se simțea complet singură.

În primii ani, Gertie a fost lidera incontestabilă a celor 4 generații de găini din gospodăria lui Frank.

„De-a lungul timpului, au venit și au plecat 4 loturi de pui, dar Gertie a rămas, având mereu o atitudine de șefă”, a adăugat Frank. „Poate că avea un pic de complex Napoleon”, a glumit el.

De-a lungul vieții sale, Gertie a demonstrat comportamente unice. Într-o vară, a început să cânte ca un cocoș dimineața, un fenomen rar întâlnit în cazul găinilor dintr-un grup exclusiv feminin.

„Ouăle ei erau mai mici, dar aveau un gust mai bun decât cele ale colegelor”, a mărturisit Frank.

Vârsta înaintată a adus și câteva probleme de sănătate. În vara lui 2024, Frank a observat că Gertie începea să-și piardă vederea.

Pe măsură ce alte găini mai tinere și mai mari au început să o agreseze, Frank a luat măsuri: „De Crăciun, în 2024, am auzit gălăgie în coteț și am descoperit că Gertie fusese rănită grav la cap”.

Am luat-o în casă, i-am curățat rana și am transformat cușca mare a câinelui nostru într-un nou cămin pentru ea.

Acum, Gertie trăiește liniștită în propriul său coteț sau se relaxează în preajma câinelui familiei, Maisie, un dog german.

„Îi place să aibă companie umană, spune Frank. „Răspunde la numele ei și chiar poartă «conversații» dacă vorbești sau cânți cu ea”.

În ciuda vârstei înaintate și a problemelor de vedere, Gertie continuă să-l surprindă pe Frank. El atribuie longevitatea lui Gertie îngrijirii atente și condițiilor corespunzătoare.

„Un coteț uscat și bine izolat este esențial. Nu am încălzit niciodată cotețul, chiar dacă iernile din Maine sunt dure. Cred că asta le-a făcut pe găinile noastre mai rezistente”, a explicat el.

De asemenea, a menționat importanța unei împrejmuiri de calitate, mai ales pentru a proteja păsările de prădători.

În această vară, Gertie va împlini 16 ani, consolidându-și titlul de cea mai bătrână găină în viață din lume, conform Guinness World Records.

