Boc: Guvernul trebuie să rămână până la o nouă majoritate

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat marți, la Parlament, înaintea ședinței PNL, că Guvernul Bolojan trebuie să rămână în funcție până la formarea unei noi majorități parlamentare.

„În consecință, acest guvern va rămâne în vigoare până când o altă majoritate politică se va constitui în Parlament. Cu alte cuvinte spuse în termeni populari: cine dă jos un guvern trebuie să aibă și posibilitatea să pună unul nou”, a declarat Emil Boc.

Edilul a admis că actuala guvernare nu este perfectă, dar o consideră cea mai stabilă variantă. „Nu spun că guvernarea de astăzi este perfectă, dar este astăzi cea mai bună soluție pentru ca țara să nu intre în alte derapaje și să aibă mai multe greutăți decât oricum există în momentul de față”, a transmis Emil Boc.

Explicații privind procedura constituțională

Emil Boc a explicat că, în cazul în care PSD își menține decizia de a ieși de la guvernare, premierul are la dispoziție 45 de zile pentru a reconfigura Executivul. „Din punct de vedere constituțional, lucrurile sunt destul de simple. În condițiile în care partenerii de la PSD își mențin opțiunea de a ieși de la guvernare, timp de 45 de zile, premierul Ilie Bolojan are posibilitatea să desemneze dintre membrii guvernului alți miniștri pentru a ocupa portofoliile”, a declarat Boc.

Acesta a amintit că o situație similară a existat și în 2009.

După această perioadă, Guvernul trebuie să se prezinte în Parlament cu o nouă formulă: „După 45 de zile, te duci în fața Parlamentului cu schimbarea compoziției politice, propunând alți membri în locul miniștrilor PSD și-și asumă politic premierul împreună cu PNL și cu ceilalți parteneri de guvernare”.

Ce se întâmplă dacă Parlamentul respinge noua formulă

Primarul Clujului a precizat că, în cazul în care Parlamentul nu aprobă noua componență, Guvernul rămâne în funcție: „Dacă schimbarea compoziției politice este aprobată de Parlament, mergem mai departe; dacă nu este aprobată de Parlament, acest guvern rămâne în continuare cu puteri depline”.

Întrebat despre posibile negocieri pentru susținerea unui guvern minoritar, Emil Boc a spus că „în acest moment ne preocupă guvernarea acestei țări și țara să nu fie lăsată în derivă. În consecință, avem mecanismele constituționale prin care să continuăm guvernarea responsabilă”.

El a adăugat că partidul din care face parte a gestionat și în trecut situații dificile.

„Este un partid care și-a asumat în cele mai grele momente destinele țării și cred că în perioada următoare poate să continue și să îmbunătățească lucrurile”, a conchis Emil Boc.

PSD i-a retras sprijinul politic premierului Bolojan

Reamintim că social-democrații au cerut luni, 20 aprilie, părerea celor aproape 5.000 de membri din Consiliile Politice Județene despre viitorul guvernării. 97,7% dintre delegații partidului au votat pentru retragerea miniștrilor din Executivul condus de Ilie Bolojan, în timp ce 2,3% s-au pronunțat împotrivă.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul nu va susține o majoritate alături de formațiuni considerate anti-europene sau extremiste.

Totodată, a spus că va merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu mandatul primit din partea partidului, următorul pas fiind retragerea miniștrilor PSD din Guvern.

În total, în Guvern sunt 16 miniștri. Cei 6 miniștri PSD care vor demisiona sunt: Ciprian Șerban (Transporturi), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie), Alexandru Rogobete (Sănătate) și Florin Manole (Muncă).

Aseară, Ilie Bolojan a transmis că nu își va da demisia, indiferent de demersurile PSD.

