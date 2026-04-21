Considerat unul dintre cele mai dificile titluri din Europa, concursul din Scandinavia a adunat 798 de pisici, dintre care 212 au concurat în aceeaşi categorie ca şi Kira. Regiunea nordică are o tradiţie de peste 100 de ani în selecţia felinelor, ridicând standardele competiţiei la un nivel de excelenţă. Performanţa Kirei Kiralina reprezintă un nou moment de glorie pentru crescătorii români, care şi-au câştigat un loc de frunte în acest domeniu în mai puţin de două decenii.

Supranumită „ursoaica de Bucovina”, Kira Kiralina va putea fi admirată de publicul ieşean pe 17 mai, la Moldova Mall, în cadrul unui turneu de prezentare alături de alte pisici campioane din România, din diverse rase.

