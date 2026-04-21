Elevii români, rezultate de excepție la IATI 2026: medalii de aur și argint pentru juniori și seniori

Echipa României a fost formată din două loturi, cel de juniori şi cel de seniori, coordonate de profesori şi experţi renumiţi. La categoria juniori, Traian Danciu, de la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti, a obţinut locul 1 şi o medalie de aur. Alături de el, au fost recompensaţi cu medalii de aur Nemţişor Andrei (Colegiul Naţional Costache Negruzzi/Infogym „Hai la Olimpiadă”, Iaşi) şi Boac Mihai Cosmin (Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti). Radu Pipernea, elev la Colegiul Naţional de Informatică Tudor Vianu din Bucureşti, a completat succesul echipei cu o medalie de argint.

La categoria seniori, locul 2 şi o medalie de aur au fost obţinute de Mihai-Valeriu Voicu (Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti). Alte medalii de aur au fost câştigate de Rareş-Andrei Neculau (Colegiul Naţional Vasile Alecsandri, Galaţi) şi Mircea Maxim Rebengiuc (Colegiul Naţional de Informatică Tudor Vianu, Bucureşti). Totodată, Roland Petrean, de la Colegiul Naţional Silvania, Zalău, a obţinut medalia de argint.

Competiție online și coordonare de top pentru echipele României la IATI 2026

Competiţia s-a desfăşurat online, iar elevii români au susţinut probele la Colegiul Naţional Grigore Moisil din sectorul 6 al Capitalei. Coordonarea echipei de juniori a fost asigurată de Adriana Chereş, Team Leader şi profesor la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca, şi Alexandru Peticaru, Deputy Leader şi cadru didactic la Universitatea Naţională de Ştiinţe şi Tehnologie Politehnica Bucureşti. Lotul seniorilor a fost condus de Claudiu-Cristian Gorea-Zamfir, Team Leader la Liceul Teoretic de Informatică Grigore Moisil din Iaşi, şi Matteo-Alexandru Verzotti, Deputy Leader, de la Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea din Bucureşti.

„Felicitări elevilor participanţi, profesorilor, părinţilor şi tuturor celor care au contribuit la această performanţă!”, a transmis Ministerul Educaţiei. Oficialii au mulţumit şi Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti pentru sprijinul oferit în organizarea probelor.

Sprijin instituțional și parteneriate esențiale pentru performanța elevilor români

Ministerul Educaţiei şi Cercetării sprijină constant participarea loturilor naţionale la competiţii internaţionale, asigurând acoperirea taxelor de participare, costurile deplasărilor şi organizarea etapelor naţionale. Coordonarea olimpiadei s-a realizat prin Direcţia Olimpiade, Concursuri, Parteneriate şi Educaţie Extracurriculară, condusă de consilierul MEC Georgeta Antonia Rodica Crăciunescu.

Rol esenţial în acest succes l-a avut şi Societatea pentru Excelenţă şi Performanţă în Informatică, care contribuie la dezvoltarea învăţământului preuniversitar de performanţă, a menţionat Ministerul Educaţiei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

