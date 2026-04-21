„Am fost scuipat și am reacționat instantaneu”

Sean Egan, în vârstă de 46 de ani, spune că a fost implicat într-o confruntare cu un hoț de alcool în data de 3 decembrie, după ce acesta ar fi devenit agresiv față de un angajat și ar fi încercat să fugă din magazin.

Bărbatul a declarat că a intervenit după ce a aflat că individul încerca să sustragă sticle de whisky din magazin.

„Îi ceream să plece când am fost scuipat pe o parte a feței. L-am auzit cum își curăța gâtul ca să scuipe din nou, așa că am dat mâna înapoi. L-am lovit și i-am tras cu dosul palmei peste față ca să creez o distanță între noi”, a spus Sean Egan.

Acesta susține că reacția sa a fost instinctivă, pentru a evita o nouă agresiune.

„Nu a fost vorba de un pumn, a fost o reacție spontană, și nu puteam să mai accept să fiu scuipat în față încă o dată”.

Incidentul a escaladat în magazin

Potrivit relatării sale, hoțul a devenit și mai agresiv în momentul în care angajații au încercat să îl scoată din magazin.

„Apoi și-a băgat mâna în geantă, așa că l-am apucat de braț ca să-l opresc. Ne-am luptat și, fără să vrem, ne-am lovit cu capetele când un alt angajat a venit să ne ajute să-l scoatem din magazin. Chiar și în timp ce îl scoteam afară, încerca să ne dea cu capul și ne scuipa”.

Bărbatul a fost ulterior arestat de poliție.

Concediere după 29 de ani de muncă

Deși a lucrat aproape trei decenii în cadrul companiei, fostul manager spune că a fost concediat după o anchetă internă.

„Am lucrat la Morrisons timp de 29 de ani, dar am fost concediat pentru că am imobilizat un hoț din magazin”, a declarat acesta.

În urma investigației, compania a concluzionat că Sean Egan nu a respectat procedurile interne privind „politica de a nu reține hoții din magazine”.

Reacția fostului manager

Egan afirmă că a fost dezamăgit de modul în care a fost tratat de angajator.

„Nu a existat nicio empatie. A fost o luptă acerbă încă de la început, fără nicio emoție. Nimeni nu m-a întrebat cum mă simt până la finalul apelului”.

Acesta spune că a fost surprins de decizie, dar nu șocat de rezultat.

„Am făcut tot ce am putut pentru a proteja colegii și clienții, dar nimic din asta nu a contat”.

Poziția companiei

Într-un răspuns oficial, un purtător de cuvânt al Morrisons a transmis că siguranța angajaților este prioritară și că există proceduri clare pentru astfel de situații.

„Continuăm să luăm măsuri ample pentru a combate amenințarea furtului din magazine sau a violenței în magazinele noastre. Sănătatea și siguranța tuturor colegilor și clienților este de o importanță capitală pentru Morrisons”.

Compania a precizat că angajații nu sunt încurajați să se expună riscurilor și că regulile interne trebuie respectate în orice incident de furt sau violență din magazine.

„Nu le vom cere colegilor să se pună în pericol”, a mai transmis compania.

