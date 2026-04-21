Această serie de evenimente, care se întinde pe parcursul mai multor luni, va oferi publicului local și internațional o călătorie culturală aparte, printr-o incursiune profundă în patrimoniul național.

Organizate de Ministerul Culturii și Turismului din Turcia, Festivalurile „Ruta Culturii” au fost lansate în anul 2021, odată cu Festivalul „Ruta Culturii Beyoglu”, iar de atunci s-au extins rapid la nivel național.

Până în anul 2025, festivalul ajunsese în 20 de orașe, cu 9.645 de evenimente și 50.400 de artiști reuniți de-a lungul a 180 de zile. Sezonul 2026 se anunță cea mai ambițioasă ediție de până acum, urmând să se desfășoare pe parcursul a 234 de zile, în 26 de provincii din întreaga țară.

Programul din 2026 include orașele Sanliurfa, Aydin, Mersin, Eskișehir, Manisa, Trabzon, Samsun, Bursa, Sakarya, Van, Konya, Nevșehir, Malatya, Erzurum, Ordu, Canakkale, Kayseri, Kahramanmaraș, Ankara, Istanbul, Gaziantep, Diyarbakir, Mardin, Izmir, Antalya și Adana. Cele șase orașe care intră pentru prima dată în calendarul din 2026 sunt Aydin, Eskișehir, Kahramanmaraș, Mersin, Ordu și Sakarya.

Celebrare a patrimoniului cultural

Ediția din anul 2026 va debuta la Șanliurfa, pe 25 aprilie, și se va încheia la Adana, pe 15 noiembrie. De-a lungul circuitului care traversează 26 de orașe, mii de evenimente, de la concerte și expoziții la teatru, operă, conferințe și ateliere, vor transforma Turcia, timp de mai multe luni într-o uriașă scenă culturală.

Activitățile dedicate copiilor vor reprezenta, de asemenea, un pilon important al festivalului. Ateliere variate, spectacole de scenă, spații de joacă în aer liber și programe educaționale îi vor apropia pe cei mici de artă încă de la vârste fragede. Toate evenimentele vor pune în valoare diversitatea culturală a Turciei, prin accentul pus pe patrimoniul local.

Gastronomia este în prim-plan

Un alt punct de atracție al programului din 2026 este introducerea unor noi inițiative dedicate gastronomiei. Vor fi înființate consilii consultative de specialitate pentru a identifica reperele culinare esențiale din fiecare oraș inclus în festival, astfel încât specificul gastronomic al fiecărei provincii să fie reprezentat autentic.

Aceste consilii vor defini aromele-emblemă ale fiecărui oraș și vor contura trasee gastronomice dedicate. În plus, în fiecare provincie va fi desemnat un „Bucătar al orașului”, care va coordona conținutul evenimentelor și va promova patrimoniul culinar local.

Prin această abordare structurată, cultura gastronomică regională va fi pusă în valoare într-un mod mai coerent și mai puternic, oferindu-le vizitatorilor experiențe imersive prin ateliere, degustări și trasee culinare curatoriate.

Festivalurile „Ruta Culturii” din Turcia își vor păstra statutul de unele dintre cele mai longevive evenimente culturale și artistice din lume. Inspirate de bogata moștenire culturală antică a Anatoliei, festivalurile sunt așteptate să se extindă treptat în toate regiunile țării. Privind spre viitor, evenimentul urmează să ajungă în 32 de orașe în 2027, odată cu includerea orașelor Balikesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Mugla și Tekirdag.