Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă PSD va depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

„E una din variantele luate în calcul. Haideţi să vedem prima oară ce se întâmplă la consultări. E o variantă sau vom vota o altă moţiune de cenzură depusă de altcineva”, a explicat Grindeanu, marți, la RRA.

Întrebat dacă PSD ar putea susţine o moţiune de cenzură iniţiată de AUR, liderul social-democrat a confirmat că şi această opţiune este pe masă.

„E una din variante şi aceasta. Mandatul primit de la colegii mei este retragerea încrederii prim-ministrului Bolojan. Deci, din perspectiva PSD, Ilie Bolojan trebuie să plece acasă”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat marți că acestă coaliție formată în iunie 2025 este ruptă de liberali din cauza crizei provocate de PSD, care i-a dat ultimatum 72 de ore să își dea demisia, altfel social-democrații își retrag miniștrii din Executiv.

Reamintim că Ilie Bolojan nu a exclus să apeleze la AUR, partidul lui George Simion, pentru susținere, dacă pierde sprijinul PSD. „Trebuie un dialog cu forțele politice pentru proiectele din PNRR”, a spus premierul pe 19 aprilie.

Social-democrații au cerut luni părerea celor aproape 5.000 de membri din Consiliile Politice Județene despre viitorul guvernării. Singura întrebare a fost dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. Votul a fost favorabil (97,7%, ceea ce înseamnă 4.504 voturi pentru), astfel încât Bolojan are termen până la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie, să decidă dacă își dă demisia.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat încă de vineri că el nu își va da demisia, chiar dacă miniștrii PSD vor pleca din Guvern sau i se va retrage sprijinul politic.