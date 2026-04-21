Oboseală cronică severă și incapacitate absolută

Înalta Curte de Justiție din Castilla-La Mancha, Spania, a confirmat o hotărâre prin care o femeie de 37 de ani a fost declarată în incapacitate permanentă absolută, cauzată de o boală comună.

Instanța a stabilit că aceasta are dreptul la o pensie viageră echivalentă cu 100% din baza de calcul, în valoare de 2.773,76 de euro, la care se vor adăuga eventualele indexări, relatează publicația El Comerio.

Totul a început pe 23 martie 2023, când echipa de evaluare a gradelor de invaliditate a constatat că femeia, angajată ca asistent administrativ, cu atribuții IT, suferă de encefalomielită mialgică, afecțiune care îi provoca oboseală extremă, „ceață mentală”, dureri de cap și fotofobie, limitându-i semnificativ capacitatea de muncă. Cu toate acestea, Institutul Național de Securitate Socială a respins ideea inițială că boala ar duce la pierderea totală a capacității de muncă.

Ulterior, după ce a luat în considerare concluziile expertului, un tribunal din Ciudad Real a decis, la 23 octombrie 2024, că femeia suferă de incapacitate permanentă în grad absolut.

„Nu putea face nimic în afară de autoîngrijire”

Judecătorii au reținut că starea femeii ajunsese la un nivel sever, aceasta neputând ieși din casă sau conduce. Potrivit motivării, ea suferea de „epuizare fizică și mentală care o împiedica să desfășoare orice activitate diferită de propria autoîngrijire”.

Instanța a concluzionat că reclamanta a demonstrat „pe deplin” că nu poate desfășura o activitate profesională în condiții normale, cu efortul și constanța necesară.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Tribunalul Suprem al Spaniei.

