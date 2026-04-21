Supraviețuitorii de cursă lungă: Cât trăiesc, de fapt, căpușele

Cercetarea căpușelor nu a fost mereu o prioritate globală, însă totul s-a schimbat la jumătatea secolului trecut. Dmitri Apanaskevici, biolog în cadrul Institutului Smithsonian, care și-a dedicat întreaga carieră studiului acestor artropode, explică faptul că vârful activității de colectare a fost atins între 1930 și 1970.

„Vârful colecției, desigur, a fost în anii 1930 — și mai departe în anii 1950, 1960, 1970. Atunci s-a descoperit că căpușele poartă encefalită, febra maculată a Munților Stâncoși și altele, declară biologul pentru publicația Meduza.

În opinia expertului, ciclul de viață al unei căpușe este o lecție de răbdare. În funcție de stadiu, pot supraviețui perioade incredibile fără hrană: nimfele rezistă un an, iar adulții până la doi ani în așteptarea unei gazde. În condiții naturale, drumul de la ou la adultul care moare după depunerea ouălor poate dura câțiva ani, timp în care parazitul petrece 95% din timp liber în mediu, nu pe o gazdă.

„Navigația” prin organul lui Haller: Cum ne vânează căpușele

Căpușele nu sar și nu cad din copaci, așa cum spune mitul popular, sunt „vânători de contact” extrem de sofisticați. Apanaskevici explică faptul că secretul lor stă în organul lui Haller, situat pe picioarele din față: „Este o capsulă cu mulți receptori care detectează dioxidul de carbon, transpirația și mirosurile… căpușa merge cu picioarele înainte și, odată ce simte mirosul, corectează direcția în care să fugă către victimă.” 

În lume, există mii de specii de căpușe în lume, însă doar o mică parte dintre ele sunt adaptate să paraziteze oamenii și să transmită patogeni. 

„În general, oamenii se tem de căpușe și încearcă să se țină departe de ele”, a spus biologul Dmitry Apanaskevich, unul dintre cei mai mari experți mondiali care a identificat specii noi, ce-i poartă numele.

„Tocmai am descris 51 de specii noi de căpușe ixodide și există cu siguranță încă 20-30 de specii care așteaptă să fie descrise. Ceea ce este mult pentru căpușele ixodide. Pentru comparație, cel mai prolific descriitor de căpușe ixodide a descris 109 specii valide la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea,” a declarat biologul.

Cele mai periculoase specii de căpușe pentru sănătatea publică

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) este autoritatea supremă pentru monitorizarea speciilor de căpușe în Uniunea Europeană, iar Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) în SUA furnizează hărțile de distribuție pentru diferitele specii.

1. Ixodes ricinus (Căpușa comună de pădure)

Este cea mai răspândită specie din Europa (inclusiv România) și principalul vector pentru cele mai cunoscute boli.

  • Ce transmite: Boala Lyme (Borrelioza), Encefalita de căpușă (TBE), Anaplasmoza.
  • Habitat: Păduri foioase, parcuri urbane, grădini cu vegetație bogată.
  • Caracteristici: Are un corp mic, oval, iar femela are un scut dorsal închis la culoare pe un corp care devine roșiatic după hrănire.

2. Ixodes scapularis (Căpușa cu picioare negre / Căpușa căprioarei)

Este echivalentul speciei ricinus în America de Nord (estul și centrul SUA).

  • Ce transmite: Boala Lyme, Babezioza, virusul Powassan.
  • Este specia responsabilă pentru marea majoritate a cazurilor de Lyme din Statele Unite.

3. Dermacentor reticulatus (Căpușa de pășune)

O specie robustă, întâlnită frecvent în Europa Centrală și de Est.

  • Ce transmite: Babezioza (mai ales la câini, dar rar și la oameni), Rickettsioza (Febra butonoasă).
  • Identificare: Are un model caracteristic albicios/marmorat pe scutul dorsal, fiind mai ușor de observat cu ochiul liber decât specia Ixodes.

4. Amblyomma americanum (Căpușa „Lone Star”)

Menționată anterior în materialul tău, aceasta este celebra căpușă din SUA care a migrat spre nord.

  • Ce transmite: Sindromul Alpha-gal (alergia la carnea roșie), Ehrlichioza, boala STARI.
  • Identificare: Femela are o pată albă distinctă pe spate (de unde și numele de „stea singuratică”).

5. Hyalomma marginatum (Căpușa uriașă / Căpușa călătoare)

Această specie este originară din zonele calde (Africa, Asia, Sudul Europei), dar se extinde spre nord din cauza schimbărilor climatice.

  • Ce transmite: Febra hemoragică Crimeea-Congo (CCHF), o boală extrem de periculoasă cu o rată de mortalitate ridicată.
  • Comportament: Spre deosebire de altele care stau la pândă, Hyalomma este un „vânător activ” care poate urmări gazda pe distanțe scurte.

6. Rhipicephalus sanguineus (Căpușa maro a câinelui)

Deși preferă câinii, în medii urbane sau în interiorul locuințelor poate mușca și oamenii.

  • Ce transmite: Febra butonoasă mediteraneană (produsă de Rickettsia conorii).
  • Particularitate: Este una dintre puținele specii care se poate înmulți și supraviețui cu succes în interiorul caselor.

Aceste autorități monitorizează constant distribuția acestor vectori.

Căpușele americane: De la mitul „mutanților” la insula vegetarienilor

Un caz celebru din SUA a dus la răspândirea mitului căpușelor „mutante” care transformă oamenii în vegetarieni. Realitatea este însă pur biologică. Căpușa Lone Star transmite o moleculă de zahăr (Alpha-gal) care „reprogramează” sistemul imunitar uman să atace carnea de vită, porc sau miel

„Nu sunt mutanți, sunt doar specii invazive care își extind teritoriul. Un exemplu este Amblyomma americanum (Lone Star Tick), care a provocat panică prin capacitatea sa de a induce o alergie bizară la carnea roșie,”a explicat biologul.

Un studiu publicat în ianuarie 2026 în Journal of Clinical Immunology arată că, din cauza încălzirii globale, căpușele Amblyomma americanum s-au stabilit ferm în zone anterior reci, precum Long Island (New York). 

Cercetătorii estimează că în anumite comunități insulare, până la 15% din populație a dezvoltat anticorpi Alpha-gal, creând primele „zone de vegetarieni forțați” din lume. 

Sindromul Alpha-gal apare atunci când căpușa transmite o moleculă de zahăr (galactoză-alfa-1,3-galactoză) în sângele omului. Sistemul imunitar o identifică drept amenințare și dezvoltă anticorpi. Deoarece acest zahăr se găsește în majoritatea mamiferelor, data viitoare când persoana mănâncă vită, porc sau miel, corpul declanșează o reacție alergică severă.

Revoluția în prevenție: Vaccinul și diagnosticul „fulger”

Dacă biologia căpușelor a rămas neschimbată de milenii, apărarea noastră a trecut în era digitală. Știința nu se mai limitează la simple recomandări de „pantaloni lungi”, ci atacă problema direct la sursă:

  • Vaccinul care „mușcă” înapoi (VLA15): Studiile clinice de fază 3 pentru vaccinul VLA15 (Pfizer/Valneva) au arătat în 2026 o eficacitate de peste 70%. Inovația este spectaculoasă: anticorpii umani trec în căpușă în momentul mușcăturii și neutralizează bacteria Borrelia chiar în corpul parazitului, înainte ca aceasta să ajungă în sângele omului.
  • Diagnosticul ddPCR – Adio perioadelor de așteptare: Dacă până acum trebuia să aștepți săptămâni pentru confirmarea infecției, noua tehnologie Digital PCR detectează ADN-ul bacteriei în doar câteva zile de la mușcătură. Acest lucru permite medicilor să înceapă tratamentul imediat, prevenind complicațiile cronice.
  • Tratamente de precizie: Descoperirea enzimei vitale pentru Borrelia (Călcâiul lui Ahile) permite acum crearea unor medicamente care elimină infecția fără a distruge flora intestinală, o problemă majoră a antibioticelor clasice.

Deși avem vaccinuri și teste laser, Dmitri Apanaskevici avertizează că munca de „detectiv” rămâne esențială. Identificarea corectă a speciei sub microscop rămâne baza unui tratament de succes.

În România, sezonul căpușelor a început, zeci de oameni au ajuns la urgențe: sfaturile unui medic pentru pacienți și cum recunoști primele simptome.

Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Viva.ro
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
L-a întrebat direct!! Mara Bănică a lăsat rușinea deoparte și l-a întrebat clar pe Dan Alexa dacă a avut o relație cu Andreea Popescu. Ce i-a răspuns antrenorul
Unica.ro
L-a întrebat direct!! Mara Bănică a lăsat rușinea deoparte și l-a întrebat clar pe Dan Alexa dacă a avut o relație cu Andreea Popescu. Ce i-a răspuns antrenorul
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
GSP.RO
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Tvmania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Elevii din România au obținut șase medalii de aur și două de argint la cea de-a 17-a ediţie a International Advanced Tournament in Informatics
Știri România 13:58
Elevii din România au obținut șase medalii de aur și două de argint la cea de-a 17-a ediţie a International Advanced Tournament in Informatics
CTP critică dur clasa politică: „PSD a fost și este antioccidental”, Nicușor Dan e „ipocrit”, „discursul lui Grindeanu e discursul lui Georgescu-Dumnezeilă”
Știri România 13:11
CTP critică dur clasa politică: „PSD a fost și este antioccidental”, Nicușor Dan e „ipocrit”, „discursul lui Grindeanu e discursul lui Georgescu-Dumnezeilă”
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Adevarul.ro
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Nadia Comăneci, victima lui Nicu Ceaușescu? ”A fost bătută și abuzată în mod repetat. Un degenerat, dependent de alcool”. Acuzații șocante în presa poloneză
Fanatik.ro
Nadia Comăneci, victima lui Nicu Ceaușescu? ”A fost bătută și abuzată în mod repetat. Un degenerat, dependent de alcool”. Acuzații șocante în presa poloneză
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Financiarul.ro
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Vedetele din România care și-au cumpărat case de vacanță în străinătate. Cum arată locuințele din Spania, Italia, Franța sau America
Stiri Mondene 14:00
Vedetele din România care și-au cumpărat case de vacanță în străinătate. Cum arată locuințele din Spania, Italia, Franța sau America
Petrică Drelciuc, Cuțitul de aur al lui Chef Orlando a fost eliminat din competiția „Chefi la cuțite” 2026. Ce rezultat umilitor
Stiri Mondene 13:56
Petrică Drelciuc, Cuțitul de aur al lui Chef Orlando a fost eliminat din competiția „Chefi la cuțite” 2026. Ce rezultat umilitor
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
TVMania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Arme şi 400 de proiectile descoperite într-un colet pe Aeroportul Cluj-Napoca. Expeditorul, o firmă din Cehia
ObservatorNews.ro
Arme şi 400 de proiectile descoperite într-un colet pe Aeroportul Cluj-Napoca. Expeditorul, o firmă din Cehia
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
GSP.ro
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Mediafax.ro
Nancy Sinatra, furioasă pe Donald Trump: E sacrilegiu ce a făcut cu My Way!
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Impact dezastruos între două TIR-uri, în județul Vâlcea. Unul din șoferi a rămas încarcerat
KanalD.ro
Impact dezastruos între două TIR-uri, în județul Vâlcea. Unul din șoferi a rămas încarcerat

Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu va mai face coaliție cu PSD
BREAKING NEWS
Politică 14:10
Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu va mai face coaliție cu PSD
Decizia luată de PNL la o zi după ce PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan: „Respingem ultimatumul PSD și rupem coaliția”
Politică 14:00
Decizia luată de PNL la o zi după ce PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan: „Respingem ultimatumul PSD și rupem coaliția”
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
ZiaruldeIasi.ro
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
Mitică Dragomir e sigur că Mirel Rădoi NU pleacă de la FCSB: „S-a sucit ieri”
Fanatik.ro
Mitică Dragomir e sigur că Mirel Rădoi NU pleacă de la FCSB: „S-a sucit ieri”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal