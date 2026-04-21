Festivalul Electric Castle 2026 începe cu un eveniment special, miercuri, 15 iulie

Festivalul va începe cu un eveniment special, miercuri, 15 iulie, în EC Village. Toți participanții, indiferent de tipul de bilet sau abonament, sunt invitați la un „sleepover party” alături de Wilkinson și Partiboi69, o petrecere care promite să încălzească atmosfera înainte de debutul oficial.

Care este programul la Electric Castle 2026, joi, 16 iulie

Prima zi de festival aduce un mix divers de genuri muzicale. Trupa hip-hop Kneecap, cunoscută pentru mesajele sale politice, și Sleaford Mods, cu stilul lor punk distinctiv, vor urca pe scenă.

Publicul amator de indie rock va vibra pe ritmurile Balu Brigada, iar Solardo și SG Lewis vor completa seara cu seturi dansante de tech house și electro-pop. Reprezentanții scenei muzicale românești, precum HVNDS, E-an-na și The Mono Jacks, vor aduce un omagiu rockului autohton.

Care este programul la Electric Castle 2026 pentru vineri, 17 iulie

Ziua de vineri este dominată de prezența superstarurilor internaționale Twenty one pilots și Teddy Swims pe scena principală de la Electric Castle.

Fanii muzicii electronice vor avea parte de un adevărat maraton de sunete electrizante, cu artiști de top precum Mochakk, Skream & Benga, Subtronics, ANNA și Kölsch. Fiecare dintre aceștia promite să ofere momente memorabile, de la house global la techno hipnotic și seturi cinematice.

Programul la Electric Castle 2026 pentru sâmbătă, 18 iulie

Sâmbătă, LP va cuceri publicul cu vocea sa inconfundabilă și melodiile de pop-rock emoționale, iar Nothing But Thieves va oferi un spectacol intens de indie rock.

Chase & Status vor ridica nivelul de adrenalină cu un show spectaculos de drum & bass, în timp ce Jax Jones va anima scena dance cu hiturile sale house. Denis Sulta și Deep Dish vor aduce un vibe eclectic și influențe disco-house, alături de artiști precum Yung Lean și Bladee, recunoscuți pentru stilul lor cloud rap.

Care este programul la Electric Castle 2026, duminică, 19 iulie

Ultima zi de festival este dedicată legendelor și noilor descoperiri muzicale. The Cure vor încânta fanii cu sound-ul lor iconic post-punk și gothic rock, iar Wet Leg va aduce o notă de prospețime cu indie rock-ul lor jucăuș.

De asemenea, trupa Dogstar, în care cântă actorul Keanu Reeves, va închide festivalul cu acorduri de alternative rock.

Tot duminică, YĪN YĪN va îmbina ritmurile psychedelice orientale, Acid Arab va aduce o fuziune inedită între muzica electronică și influențele arabe, iar Gerd Janson va încheia seara cu un set vibrant de disco-house.

Cât vor costa abonamentele și biletele pentru o zi, puse în vânzare la Electric Castle

Biletele pentru o zi sunt disponibile acum la prețul de 89 de euro + taxe, iar opțiunea Any Day VIP costă 199 de euro + taxe.

Cei care doresc să participe la întregul festival pot achiziționa abonamente la prețul special de 175 de euro + taxe, disponibil pentru o perioadă limitată, urmând ca ulterior prețul să crească la 250 de euro + taxe. Detalii și achiziții, pe electriccastle.ro.

Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Viva.ro
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
