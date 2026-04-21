CTP: „PSD a fost și este un partid antioccidental”

În analiza sa, gazetarul Cristian Tudor Popescu susține că PSD nu și-a schimbat esența ideologică în ultimele decenii.

„Acum, PSD este AUR. De fapt, e dintotdeauna. Președintele Dan cheltuiește multă ipocrizie ca să spună că își dorește continuarea «Coaliției din 4 partide prooccidentale». PSD, sub toate siglele lui de-a lungul vremii, a fost și este un partid antioccidental”, a scris Cristian Tudor Popescu.

CTP face trimitere la momente istorice și la discursuri recente ale liderilor social-democrați.

„De la «democrația originală» și semnarea Tratatului cu URSS în 1991, ale lui Ion Iliescu, până la discursul lui Grindeanu de ieri, în care l-a acuzat pe Ilie Bolojan că vinde străinilor companiile românești de stat profitabile și bagă bani în gențile (pardon, cutiile de pantofi) multinaționalelor”.

Gazetarul îl critică direct pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru retorica folosită.

„O cuvântare demnă, demnă de Dumnezeilă, de Simion, de Dragnea. În plus, Știucă trebuie să facă față concurenței pupilei lui C.V. Tudor, Vulguța Vasilescu, în materie de insulte naționalist-populiste la adresa premierului Bolojan”, continuă Cristian Tudor Popescu.

„Pesediștii, de la ultimul membru cotizant până la președintele partidului, au bine înfipt în conștient și subconștient sentimentul că PSD e partidul-stat, așa cum a fost PCR, Partidul Ceaușist Român. După 89, că s-au amestecat străinii în țară, a trebuit să fie și niște partide de formă, dar «tot noi suntem». «Revergorării» acestui sentiment i-a fost dedicată masturbarea reciprocă în cadru festiv a 5.000 de pesediști, echivalentul CC al PCR, în care Bolojan a fost «chiaburul» trimis la Canal sau în pușcărie în anii 50. Ce fericiți trebuie să fi fost când au auzit unanimitatea lor dragă, 2,1% fiind un zbenghi de frumusețe și progres…”, a mai spus CTP.

Critici la adresa lui Nicușor Dan

CTP îl acuză pe președintele României de lipsă de fermitate și de ipocrizie: „N. Dan gargarisește în continuare rolul său de «mediator»”.

De asemenea, jurnalistul consideră că alegătorii nu și-au dorit o apropiere de PSD.

„Cei care l-au votat pe N. Dan în turul 1 de alegeri n-au vrut tovărășia cu PSD, că altminteri îl votau pe Antonescu. Mulți dintre votanții lui Dan l-au ales și deoarece a anunțat că îl va numi premier pe Ilie Bolojan. PSD nu e deranjat de împingerea țării în haos politico-social, într-o prăpastie economico-financiară, care ne poate hărăzi soarta Ungariei lui Orban – tăierea fondurilor europene, izolarea, statutul de oaie neagră a UE. O Românie falimentară, dar stăpânită de PSD, e chiar foarte bine”, adaugă CTP.

CTP avertizează și asupra direcției geopolitice a României, în cazul unei escaladări a crizei.

„Discursul lui Grindeanu este deosebit de plăcut Kremlinului; Bulgaria tocmai a fost luată sub control de Putin prin realegerea lui Rumen Radev și a partidului său, antieuropean și prorus. Și, în aceste condiții, N. Dan gargarisește în continuare rolul său de «mediator»…”, mai spune Cristian Tudor Popescu.

În opinia sa, o eventuală instabilitate politică ar putea duce la izolarea României în Uniunea Europeană.

„Greu de privit modul «șobolănoș», din colț în colț, în care N. Dan se ferește să răspundă la întrebarea insistentă a protestatarului Ceaușescu: «Îl susțineți pe Ilie Bolojan?»”.

Declarațiile vin în contextul în care Partidul Social Democrat a decis să își retragă sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan, luni, 20 aprilie.

Context politic tensionat

Luni, 20 aprilie, aproape 5.000 de membri din Consiliile Politice Județene au fost consultați, iar 97,7% (4.504 voturi) s-au pronunțat pentru retragerea sprijinului.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, cei șase miniștri PSD urmează să demisioneze:

  • Ciprian Șerban (Transporturi)
  • Radu Marinescu (Justiție)
  • Florin Barbu (Agricultură)
  • Bogdan Ivan (Energie)
  • Alexandru Rogobete (Sănătate)
  • Florin Manole (Muncă)

Dacă premierul nu își va da demisia, PSD ia în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură.

