A pierdut miliarde și a coborât de pe primul loc în Asia

Potrivit clasamentului Bloomberg Billionaires Index, averea lui Ambani a scăzut cu aproximativ 16,9 miliarde de dolari din martie 2025 până în prezent, cea mai mare înregistrată de un miliardar din Asia în această perioadă. Astfel, averea sa este estimată acum la aproximativ 92,5 miliarde de dolari.

În același timp, rivalul său, Gautam Adani, a urcat pe primul loc în Asia, după ce averea lui a crescut cu circa 8 miliarde de dolari, depășind pragul de 95 de miliarde. Principalul motiv al pierderilor lui Ambani este legat de tensiunile din Orientul Mijlociu, care au influențat prețurile petrolului și au afectat direct afacerile sale principale.

„Rolls-Royce-ul cerului”: elicopter de 17 milioane de euro

Chiar și după această pierdere uriașă, familia Ambani nu a renunțat la lux. Potrivit presei indiene, miliardarul și-a cumpărat recent un elicopter Airbus ACH160, unul dintre cele mai moderne modele din lume.

Aeronava poate atinge viteze de până la 255 km/h, are o autonomie de aproximativ 900 de kilometri și poate transporta până la 12 persoane. În industrie, este considerată un fel de „Rolls-Royce al cerului”, datorită dotărilor premium și nivelului ridicat de confort, cu scaune din piele și finisaje de lux.

Dar achiziția nu este una izolată. Familia Ambani deține deja mai multe elicoptere, dar și o flotă impresionantă de aproximativ 10 avioane private. Piesa de rezistență este un Boeing Business Jet 737 MAX 9, evaluat la aproximativ 107 milioane de euro, considerat cel mai scump avion privat deținut de un magnat indian.

Trăiește într-un „turn-palat” de 27 de etaje

Dacă viața lui Ambani pare desprinsă dintr-un film, locuința lui confirmă asta. Miliardarul trăiește în Antilia, o clădire de 27 de etaje situată în Mumbai, de aproximativ 37.000 de metri pătrați și care costă, doar pentru întreținere, în jur de 270.000 de euro pe lună.

Casa din Antilla a lui Mukesh Ambani pe strada Altamount, Bombay, Mumbai, Maharashtra, India. Foto: Shutterstock

În interior se găsesc facilități greu de imaginat pentru o locuință: un „snow room” (o cameră unde ninge artificial), un templu privat, un cinematograf și o parcare uriașă pentru colecția de mașini.

Miliardarul are peste 170 de mașini și ceasuri de milioane

Familia Ambani este cunoscută și pentru colecția impresionantă de mașini. În garajele sale se află peste 170 de vehicule de lux, inclusiv modele de la branduri precum Rolls-Royce, Bentley sau Maybach.

Nici ceasurile nu lipsesc din această lume a excesului. Fiul său, Anant Ambani, deține modele extrem de rare, inclusiv un ceas realizat special pentru el de Richard Mille, evaluat la aproximativ un milion de dolari.

De asemenea, un alt ceas creat de Jacob & Co. ajunge la circa 1,5 milioane de dolari și este decorat cu sute de pietre prețioase. Povestea lui Mukesh Ambani arată că, pentru cei mai bogați oameni ai planetei, viața continuă la fel indiferent de ce se întâmplă în lume.

