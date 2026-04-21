Inițiativa își propune să corecteze inechitățile generate de lipsa infrastructurii publice, în contextul majorării semnificative a impozitelor locale, aplicate de Guvernul Bolojan în 2026.

Românii fără utilități pot scăpa de impozite

Proiectul legislativ are la bază chiar argumentele premierului Ilie Bolojan, care a justificat dublarea impozitelor locale prin investițiile făcute de autoritățile locale în dezvoltarea infrastructurii.

„În condițiile în care, de exemplu, ai stat pe o stradă neasfaltată care s-a asfaltat anul trecut, locuiești într-un bloc care s-a reabilitat termic din fonduri europene, nu ai avut canalizare, te racordezi la canalizare, se face o șosea de centură pe care câștigi 5 minute în fiecare zi înseamnă că valoarea proprietății tale, zona în care locuiești este mai accesibilă, este mai curată, crește și este logic să se contribuie cu o sumă mai mare de bani la bugetele locale pentru ca aceste proiecte de investiții să poată fi continuate”, a explicat Bolojan.

În schimb, autorii proiectului critică această abordare, argumentând că majorarea acestor taxe este nejustificată, în lipsa unor îmbunătățiri reale ale serviciilor publice.

Proiectul, făcut pe principiile lui Ilie Bolojan

„Dorim să aducem o critică asupra modului în care taxele și impozitele au crescut, în mod repetat, în lipsa unei veritabile îmbunătațiri a serviciilor oferite de stat. Astfel, putem afirma că aceste creșteri nu au fundament și sunt doar modalități artificiale de creștere a sumelor colectate de stat. Acest lucru este în contradicție cu natura taxelor și impozitelor care reprezintă, în fapt, contribuții realizate cu scopul de a susține serviciile publice oferite de autorități”, susțin inițiatorii proiectului.

Mai mult, aceștia atrag atenția asupra numărului mare de gospodării și comunități din România care nu beneficiază de acces la rețelele publice de apă, canalizare sau gaze naturale.

„În acest context, imobilele care nu beneficiază de astfel de servicii de natură publică nu ar trebui să fie supuse taxelor și impozitelor referitoare la clădiri, întrucât autoritățile publice nu au asigurat infrastructura necesară pentru aceste servicii și continuă să dea dovadă de pasivitate”, se subliniază în propunerea legislativă.

Impozitele pe locuințe au crescut cu până la 200% în 2026

Astfel, proiectul prevede modificarea Codului fiscal pentru a introduce scutirea de la plata impozitului pe locuințe pentru „clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice care nu au acces la o infrastructură aflată în funcțiune pentru rețele publice de alimentare cu apă, de canalizare ori de distribuire a gazelor naturale”.

Această inițiativă vine în contextul în care majorările aplicate anul acesta asupra bazei impozabile pentru locuințe, precum și eliminarea unor reduceri de impozite, au dus la creșteri de până la 150%-200% ale impozitelor pe case și apartamente.

În urma acestor măsuri, veniturile bugetare din impozite pe proprietăți sunt estimate să ajungă la 12,88 miliarde de lei în 2026, față de 10 miliarde de lei în 2025.

Reducerile de impozite care au revenit după creșteri

Amintim că Guvernul Bolojan a majorat taxele și impozitele din ianuarie 2026, ceea ce a generat valuri de nemulțumiri în rândul populației.

Pe 3 februarie, UDMR, partid condus de Kelemen Hunor, a anunțat că inițiază oficial, la nivelul Guvernului, posibilitatea ca autoritățile locale să poată reduce taxele, în limitele legii, și să reintroducă facilități fiscale, cu prioritate pentru cei vulnerabili și pentru cei cu dizabilități.

Ulterior, în februarie, Guvernul a aprobat o serie de măsuri fiscale, inclusiv reduceri de impozite pentru clădirile vechi și pentru persoanele cu dizabilități, măsuri care au fost convenite de liderii coaliției.

Ce trebuie să știe românii despre plata taxelor și impozitelor

Impozitele pot fi achitate conform unui calendar stabilit prin Codul fiscal. Astfel, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se plătesc anual, în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie (inclusiv).

Dacă plătești anticipat, până la 31 martie (inclusiv), întregul impozit anual, beneficiezi de o reducere de până la 10%. După expirarea termenului de plată se calculează majorări de întârziere.

Potrivit legii, nivelul acestor majorări este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate.

